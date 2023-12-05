توم هولاند مسؤول جزئيًا عن اختيار كلمة العام من قاموس أكسفورد

MENAFN - Youm7) كشفت تقارير عالمية عن مشاركة الممثل الشاب توم هولاند جزئيًا عن اختيار كلمة قاموس أكسفورد لعام 2023 وهي كلمة "Rizz"، حيث تستخدم الكلمة بشكل أساسي من قبل مواليد الألفينات والتي يطلق عليهم جيل الـZ، وترمز كلمة "Rizz" إلى السحر أوالجاذبية.





توم هولاند

تم نشر Rizz بواسطة Kai Cenat، أحد مستخدمي YouTube وTwitch، في عام 2022 بعد أن نشر مقاطع فيديو بعنوان "Rizz Tip".

أدى استعمال هولاند للمصطلح إلى إنشاء عدد لا نهائي له من "الميمات"، ويستخدم هذا المصطلح على نطاق واسع عبر الإنترنت، مع مليارات المشاهدات للهاشتاج "rizz" على TikTok.

وفي حديثه عن حملة هذا العام والفائز بجائزة أكسفورد لكلمة العام 2023، قال كاسبر جراتوهل، رئيس قسم اللغات في أكسفورد: "Rizz هو مصطلح ازدهر على وسائل التواصل الاجتماعي ويتحدث عن كيفية تمتع اللغة بشعبية كبيرة وعملة داخل مجتمع معين، فالمجتمعات الاجتماعية، وحتى في بعض الحالات تفقد شعبيتها وتصبح عفا عليها الزمن - يمكن أن تتسرب إلى التيار الرئيسي".

وتابع جراتوهل:“هذه قصة قديمة قدم اللغة نفسها، لكن قصص التطور والتوسع اللغوي التي كانت تستغرق سنوات يمكن أن تستغرق الآن أسابيع أو أشهر، وإن الارتفاع الكبير في بيانات استخدام rizz يثبت أن الكلمات والعبارات التي تتطور من ثقافة الإنترنت أصبحت بشكل متزايد جزءًا من اللغة العامية اليومية وستستمر في تشكيل اتجاهات اللغة في المستقبل".



