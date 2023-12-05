سبب فرحة ريهام عند تدشين والدها الراحل أشرف عبد الغفور حساب على فيس بوك

MENAFN - Youm7) كانت النجمة ريهام عبد الغفور ،تحب دائما أن تعبر عن كل حبها لوالدها وتتغزل فيه بكلمات كلها حب وفخر، عبر حسابها على إنستجرام، ودائمًا ما تنشر صورًا معه عبر حسابها على إنستجرام، وتتباهى به أنها ابنة النجم أشرف عبد الغفور.

وفى يوم 3 إبريل 2021، كتبت ريهام قائلة:" اكتر حاجة مبسوطة بيها إن أبويا بقي بيعرف يستخدم فيس بوك و واتس آب، عشان دي فرصتي إني أعبر له واكتب له في السر وفي العلن إني بحبه أكتر من أى حد أو أي

حاجة في الكون

وطبعاً مش دايماً بقدر اقوله في وشه عشان احنا الاتنين بنتكسف ومش بتوع كلام والكتابة بتسهل عليا الموقف لو فضلت اقوله واكتب له كل دقيقه طول حياتى أنا بحبك واحترمك وممتنه لربنا اوي إن اداني أب بالعظمة دي برضه مش هيكفى أشرف عبد الغفور".

رحل الفنان الكبير أشرف عبد الغفور عن عالمنا الأحد الماضى عن عمر يناهز 81 عاماً اثر حادث سير تعرض له بصحبة زوجته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، حيث توفى عبد الغفور ونجت زوجته من الموت، فيما حرص عدد من الفنانين على التواجد في المستشفى بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ودعمها في الموقف الصعب والصدمة التي تلقتها بوفاة والدها حيث رافقها كلاً من: حنان مطاوع، دينا الشربينى، سوسن بدر، ايمان العاصى، أحمد السعدنى، سلوى محمد على، رانيا السيد، أشرف زكى، إيهاب فهمى، أيمن عزب، عزوز عادل، محمد جمعة وآخرين.





الفنان الراحل رحل قبل استكمال تصوير آخر أعماله الفنية "نقطة سودا" مع أحمد فهمى وناهد السباعى الذى يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، اذ انتهى عبد الغفور من

تصوير 80 % في أحداث دوره بالعمل ويتبقى له 20 % من ضمنهم مشاهد مهمة، وبدأ صناع المسلسل في وضع التصورات والاقتراحات حول معالجة باقى مشاهد الفنان الراحل أشرف عبد الغفور في العمل.



