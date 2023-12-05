سبب فرحة ريهام عند تدشين والدها الراحل أشرف عبد الغفور حساب على فيس بوك

(MENAFN
- Youm7) كانت النجمة ريهام عبد الغفور ،
تحب دائما أن تعبر عن كل حبها لوالدها وتتغزل فيه بكلمات كلها حب وفخر، عبر حسابها على إنستجرام، ودائمًا ما تنشر صورًا معه عبر حسابها على إنستجرام، وتتباهى به أنها ابنة النجم أشرف عبد الغفور.
وفى يوم 3 إبريل 2021، كتبت ريهام قائلة:" اكتر حاجة مبسوطة بيها إن أبويا بقي بيعرف يستخدم فيس بوك و واتس آب، عشان دي فرصتي إني أعبر له واكتب له في السر وفي العلن إني بحبه أكتر من أى حد أو أي
حاجة في الكون
وطبعاً مش دايماً بقدر اقوله في وشه عشان احنا الاتنين بنتكسف ومش بتوع كلام والكتابة بتسهل عليا الموقف لو فضلت اقوله واكتب له كل دقيقه طول حياتى أنا بحبك واحترمك وممتنه لربنا اوي إن اداني أب بالعظمة دي برضه مش هيكفى أشرف عبد الغفور".
رحل الفنان الكبير أشرف عبد الغفور عن عالمنا الأحد الماضى عن عمر يناهز 81 عاماً اثر حادث سير تعرض له بصحبة زوجته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، حيث توفى عبد الغفور ونجت زوجته من الموت، فيما حرص عدد من الفنانين على التواجد في المستشفى بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ودعمها في الموقف الصعب والصدمة التي تلقتها بوفاة والدها حيث رافقها كلاً من: حنان مطاوع، دينا الشربينى، سوسن بدر، ايمان العاصى، أحمد السعدنى، سلوى محمد على، رانيا السيد، أشرف زكى، إيهاب فهمى، أيمن عزب، عزوز عادل، محمد جمعة وآخرين.
الفنان الراحل رحل قبل استكمال تصوير آخر أعماله الفنية "نقطة سودا" مع أحمد فهمى وناهد السباعى الذى يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، اذ انتهى عبد الغفور من
تصوير 80 % في أحداث دوره بالعمل ويتبقى له 20 % من ضمنهم مشاهد مهمة، وبدأ صناع المسلسل في وضع التصورات والاقتراحات حول معالجة باقى مشاهد الفنان الراحل أشرف عبد الغفور في العمل.
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