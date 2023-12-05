Wednesday, 06 December 2023 08:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صناع مسلسل إنتر فيوأول بطولة لـ رنا رئيس ينتهون من التصوير خلال أسبوعين

12/5/2023 11:30:32 PM
(MENAFN- Youm7) أوشك المخرج أحمد خالد أمين على الانتهاء من تصوير مسلسل "إنتر فيو" الذى يعد أول بطولة مطلقة للفنانة الشابة رنا رئيس، والمقرر عرضه على منصة watch it، قريباً، حيث من المقرر أن ينتهى فريق العمل من تصوير المسلسل خلال أسبوعين من الآن، ومن المقرر الإعلان عن الدعاية الخاصة بالمسلسل خلال الفترة المقبلة .

وشارك أحمد خالد أمين صورة من كواليس المسلسل، الذى ينتمى لنوعية مسلسلات اجتماعى كوميدى، حيث يشارك في بطولة العمل كلا من سارة نور، مونيكا ألفونس، ديانا هشام، وعدد كبير من الفنانين الشباب، بجانب بعض من ضيوف الشرف.

يذكر أن آخر مشاركات رنا رئيس الفنية، فيلم "أولاد حريم كريم"، بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل وبشرى، تيام مصطفى قمر، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

رنا رئيس انتهت كذلك من تصوير فيلم جديد بعنوان "أسود ملون" للعرض فى السينمات خلال موسم عيد الحب المقبل، ويشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد كيلاني، عصام صاصا، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، وضيفة الشرف ميس حمدان من إخراج حسن البلاسي.

كما بدأت المنصة أيضا خلال الفترة الماضية، العمل على مسلسل جديد من 10 حلقات من بطولة طه دسوقي، الذى يخوض بالعمل أولى بطولاته فى الدراما والعمل من إخراج عبد العزيز النجار وإنتاج شركة تى فيجن للمنتج طارق الجناينى، ويشارك فى البطولة غادة عادل وعدد آخر من الفنانين.









MENAFN05122023000132011024ID1107543331

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث