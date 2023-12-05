صناع مسلسل إنتر فيوأول بطولة لـ رنا رئيس ينتهون من التصوير خلال أسبوعين

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- Youm7) أوشك المخرج أحمد خالد أمين على الانتهاء من تصوير مسلسل "إنتر فيو" الذى يعد أول بطولة مطلقة للفنانة الشابة رنا رئيس، والمقرر عرضه على منصة watch it، قريباً، حيث من المقرر أن ينتهى فريق العمل من تصوير المسلسل خلال أسبوعين من الآن، ومن المقرر الإعلان عن الدعاية الخاصة بالمسلسل خلال الفترة المقبلة .
وشارك أحمد خالد أمين صورة من كواليس المسلسل، الذى ينتمى لنوعية مسلسلات اجتماعى كوميدى، حيث يشارك في بطولة العمل كلا من سارة نور، مونيكا ألفونس، ديانا هشام، وعدد كبير من الفنانين الشباب، بجانب بعض من ضيوف الشرف.
يذكر أن آخر مشاركات رنا رئيس الفنية، فيلم "أولاد حريم كريم"، بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل وبشرى، تيام مصطفى قمر، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.
رنا رئيس انتهت كذلك من تصوير فيلم جديد بعنوان "أسود ملون" للعرض فى السينمات خلال موسم عيد الحب المقبل، ويشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد كيلاني، عصام صاصا، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، وضيفة الشرف ميس حمدان من إخراج حسن البلاسي.
كما بدأت المنصة أيضا خلال الفترة الماضية، العمل على مسلسل جديد من 10 حلقات من بطولة طه دسوقي، الذى يخوض بالعمل أولى بطولاته فى الدراما والعمل من إخراج عبد العزيز النجار وإنتاج شركة تى فيجن للمنتج طارق الجناينى، ويشارك فى البطولة غادة عادل وعدد آخر من الفنانين.
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