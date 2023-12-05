صناع مسلسل إنتر فيوأول بطولة لـ رنا رئيس ينتهون من التصوير خلال أسبوعين

MENAFN - Youm7) أوشك المخرج أحمد خالد أمين على الانتهاء من تصوير مسلسل "إنتر فيو" الذى يعد أول بطولة مطلقة للفنانة الشابة رنا رئيس، والمقرر عرضه على منصة watch it، قريباً، حيث من المقرر أن ينتهى فريق العمل من تصوير المسلسل خلال أسبوعين من الآن، ومن المقرر الإعلان عن الدعاية الخاصة بالمسلسل خلال الفترة المقبلة .

وشارك أحمد خالد أمين صورة من كواليس المسلسل، الذى ينتمى لنوعية مسلسلات اجتماعى كوميدى، حيث يشارك في بطولة العمل كلا من سارة نور، مونيكا ألفونس، ديانا هشام، وعدد كبير من الفنانين الشباب، بجانب بعض من ضيوف الشرف.

يذكر أن آخر مشاركات رنا رئيس الفنية، فيلم "أولاد حريم كريم"، بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل وبشرى، تيام مصطفى قمر، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

رنا رئيس انتهت كذلك من تصوير فيلم جديد بعنوان "أسود ملون" للعرض فى السينمات خلال موسم عيد الحب المقبل، ويشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد كيلاني، عصام صاصا، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، وضيفة الشرف ميس حمدان من إخراج حسن البلاسي.

كما بدأت المنصة أيضا خلال الفترة الماضية، العمل على مسلسل جديد من 10 حلقات من بطولة طه دسوقي، الذى يخوض بالعمل أولى بطولاته فى الدراما والعمل من إخراج عبد العزيز النجار وإنتاج شركة تى فيجن للمنتج طارق الجناينى، ويشارك فى البطولة غادة عادل وعدد آخر من الفنانين.







