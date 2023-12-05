أبراج تتعلم الرومانسية من قراءة الروايات العاطفية.. أبرزهم الميزان والسرطان

(MENAFN
- Youm7)
يتسم بعض الأشخاص بالرومانسية التي تدفعهم للحرص دائماً على التعبير عن حبهم وإخلاصهم لشركاء حياتهم، سواء بترديد الكلمات الرومانسية أو شراء الهدايا ويتعلمون هذه الرومانسية من خلال قراءة الروايات العاطفية، وهؤلاء يعتقد أنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " pinkvilla ".
أبراج تتعلم الرومانسية من الروايات العاطفية
برج الحوت
يعرف مولود برج الحوت بأنه رومانسى ومبدع وحساس لدرجة أنه يتأثر بأى كلمة توجه إليه، ودائماً ما يميل إلى القصائد والروايات الرومانسية الكلاسيكية، التي يستلهم منها دروسا في الحب والتعامل مع شريك حياته.
قراءة رواية رومانسية
برج السرطان
يُعرف مولود برج السرطان بحساسيته وعاطفيته الشديدة وارتباطه بعائلته ومنزله، كما يعشق قراءة الروايات الرومانسية الكلاسيكية التي تجعله يستكشف تعبيرات مختلفة عن الحب، ، كما يميل بالعيش بخياله حيث يتخيل أبطال الرواية التي يقرأها والأحداث التي يعيشونها، كما تساعده هذه الروايات على تنمية حبه لذاته وتقديرها .
رواية رومانسية
برج الميزان
يقدر مولود الميزان الجمال والإنسجام ودائماً ما يفضل قراءة الروايات الرومانسية الفيكتورية، ويتعلم من هذه الروايات أساليب يتعامل بها مع شريك حياته حتى يقوى علاقته به .
روايات رومانسية
برج الثور
يقدّر مولود برج الثور الجمال والرومانسية، حيث يميل إلى قراءة الروايات الرومانسية التي وقعت أحداثها في عصور مختلفة، حيث يعيش بخياله مع أحداثها، ويتعلم منها دروس في الحب ليتعامل بها مع شريك حياته.
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