وصفات طبيعية من الخيار للعناية بالبشرة.. لتفتيح الوجه والتخلص من التجاعيد

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- Youm7) يساعد الخيار في الحصول على بشرة رطبة مشرقة، كما يعمل على تقليل الانتفاخ حول العينين ويساعد في علاج الأكزيما والتهابات الجلد، ويعمل على تفتيح البشرة، ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ولهذا نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية من الخيار للعناية بالبشرة والتي تعتمد على عدة خطوات نستعرضها في التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "stylecraze.".
وصفات طبيعية من الخيار للعناية بالبشرة
وصفة جل الصبار والخيار للوجه
تحضير ملعقة كبيرة جل أو عصير الصبار، مع
1/4 خيار مبشور، ثم خلط الخيار المبشور وجل الصبار ، ووضع الخليط على
الوجه والرقبة والإنتظار لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ.
وصفات طبيعية من الخيار للعناية بالبشرة
وصفة اللبن الرائب والخيار
تحضير 1/4 خيارة، مع ملعقتين كبيرتين من اللبن الرائب، ثم بشر الخيار للحصول على لب، وخلط الزبادي مع لب الخيار لعمل عجينة، ثم وضع العجينة على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء الدافئ .
وصفات من الخيار للعناية بالبشرة
وصفة الجزر والخيار
تحضير ملعقة كبيرة من عصير الجزر الطازج، ثم ملعقة كبيرة من معجون الخيار، ثم ملعقة كبيرة قشدة حامضة، واستخراج عصير الجزر الطازج وبشر الخيار للحصول على قوام يشبه المعجون، ثم خلط المكونين مع الكريمة الحامضة ووضع العجينة على الوجه، والإنتظار لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.
وصفات من الخيار
وصفة الطماطم والخيار
تحضير 1/4 خيارة، مع نصف حبة طماطم ناضجة، ثم تقشير الخيار ومزجها مع الطماطم، ووضع العجينة على الوجه والرقبة مع التدليك لمدة دقيقة أو دقيقتين بحركة دائرية، وترك المزيج على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء البارد.
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