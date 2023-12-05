وصفات طبيعية من الخيار للعناية بالبشرة.. لتفتيح الوجه والتخلص من التجاعيد

MENAFN - Youm7) يساعد الخيار في الحصول على بشرة رطبة مشرقة، كما يعمل على تقليل الانتفاخ حول العينين ويساعد في علاج الأكزيما والتهابات الجلد، ويعمل على تفتيح البشرة، ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ولهذا نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية من الخيار للعناية بالبشرة والتي تعتمد على عدة خطوات نستعرضها في التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "stylecraze.".





وصفات طبيعية من الخيار للعناية بالبشرةوصفة جل الصبار والخيار للوجه

تحضير ملعقة كبيرة جل أو عصير الصبار، مع

1/4 خيار مبشور، ثم خلط الخيار المبشور وجل الصبار ، ووضع الخليط على

الوجه والرقبة والإنتظار لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ.

وصفات طبيعية من الخيار للعناية بالبشرة





وصفة اللبن الرائب والخيار

تحضير 1/4 خيارة، مع ملعقتين كبيرتين من اللبن الرائب، ثم بشر الخيار للحصول على لب، وخلط الزبادي مع لب الخيار لعمل عجينة، ثم وضع العجينة على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء الدافئ .

وصفات من الخيار للعناية بالبشرة





وصفة الجزر والخيار

تحضير ملعقة كبيرة من عصير الجزر الطازج، ثم ملعقة كبيرة من معجون الخيار، ثم ملعقة كبيرة قشدة حامضة، واستخراج عصير الجزر الطازج وبشر الخيار للحصول على قوام يشبه المعجون، ثم خلط المكونين مع الكريمة الحامضة ووضع العجينة على الوجه، والإنتظار لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.

وصفات من الخيار





وصفة الطماطم والخيار

تحضير 1/4 خيارة، مع نصف حبة طماطم ناضجة، ثم تقشير الخيار ومزجها مع الطماطم، ووضع العجينة على الوجه والرقبة مع التدليك لمدة دقيقة أو دقيقتين بحركة دائرية، وترك المزيج على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء البارد.















