طرق تنظيف غسالة الأطباق بخطوات بسيطة.. عشان تحافظى عليها

MENAFN - Youm7) تنظيف غسالة الأطباق من الأمور التي تحتار فيها المرأة وتسعى دائما للطرق الصحية والصحيحة لتنظيفها والتأكد من عدم وجود أي بكتيريا أو جراثيم بها، وحسب ما ذكره موقع onegoodthingbyjillee فإن تنظيف غسالة الأطباق بالخل وصودا الخبز جانبًا مهمًا للحفاظ على هذا الجهاز ويمكن أن تنتج العديد من المشكلات الأكثر شيوعًا التي يواجهها الأشخاص مع غسالات الأطباق، بما في ذلك الروائح الكريهة ومشاكل التصريف وضعف الأداء، عندما تتراكم الشحوم والقاذورات في أعماقها الداخلية.طريقة بسيطة وفعالة للغاية لتنظيف غسالة الأطباق في 3 خطوات فقط : بعد فحص المصرف وإزالة أي مواد غريبة تجدها، ضع وعاء من الخل الأبيض على الرف السفلي وقم بتشغيل دورة غسيل كاملة على الإعداد الأكثر سخونة بعد ذلك، قم برش كوب من صودا الخبز في الجزء السفلي من غسالة الأطباق وقم بتشغيل دورة غسيل ساخنة أخرى.فيما يلي دليل خطوة بخطوة لإرشادك خلال التنظيف:





-لتنظيف مجموعة الفلتر، ابدأ بإزالة رف الأطباق السفلى.الخطوة الأولى" مسح الصرف" أول شيء يجب عليك فعله هو فحص الجزء السفلي من غسالة الأطباق، واهتمبالمنطقة المحيطة بالصرف واسحب الرف السفلي لتسهيل الوصول إليه، ثم قم بإزالة أي مواد غريبة تجدها .والخطوة الأولى لتنظيف غسالة الأطباق هي وضع وعاء من الخل الأبيض في الرف السفلي وقم بتشغيل دورة باستخدام الخل فقط.تنظيف غسالة الصحونالخطوة الثانية"الغسل بالخل" بعد ذلك، ضعي وعاء مسطحًا آمنًا للاستخدام في غسالة الأطباق في الرف السفلي لغسالة الأطباق الفارغة، ثم اسكبي حوالي كوب واحد من الخل الأبيض في الوعاء. و" يمكنك استخدام خل التفاح إذا لزم الأمر، ولكن هناك بعض المخاطر من أن الخل غير الشفاف قد يؤدي إلى تغيير لون الأسطح الداخلية البلاستيكية أو تلطيخها"، و أغلق باب غسالة الأطباق، ثم ابدأ دورة الغسيل على الإعداد الأكثر سخونة لغسالة الأطباق.وبعد الغسل بالخل، ضع كوبًا من صودا الخبز في الجزء السفلي من غسالة الأطباق وقم بتشغيل دورة مع الماء الساخن.تنظيف غسالة الأطباقالخطوة الثاثة "غسول صودا الخبز" عند اكتمال دورة الغسيل الأولى، قم بإزالة الوعاء ورش كوب واحد من صودا الخبز في الجزء السفلي من غسالة الأطباق، وقم بتشغيل غسالة الأطباق على دورة ماء ساخن أخرى، وامسح الجزء الخارجي من غسالة الأطباق بقطعة قماش مبللة .