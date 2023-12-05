طرق تنظيف غسالة الأطباق بخطوات بسيطة.. عشان تحافظى عليها

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- Youm7) تنظيف غسالة الأطباق من الأمور التي تحتار فيها المرأة وتسعى دائما للطرق الصحية والصحيحة لتنظيفها والتأكد من عدم وجود أي بكتيريا أو جراثيم بها، وحسب ما ذكره موقع onegoodthingbyjillee فإن تنظيف غسالة الأطباق بالخل وصودا الخبز جانبًا مهمًا للحفاظ على هذا الجهاز ويمكن أن تنتج العديد من المشكلات الأكثر شيوعًا التي يواجهها الأشخاص مع غسالات الأطباق، بما في ذلك الروائح الكريهة ومشاكل التصريف وضعف الأداء، عندما تتراكم الشحوم والقاذورات في أعماقها الداخلية.
طريقة بسيطة وفعالة للغاية لتنظيف غسالة الأطباق في 3 خطوات فقط : بعد فحص المصرف وإزالة أي مواد غريبة تجدها، ضع وعاء من الخل الأبيض على الرف السفلي وقم بتشغيل دورة غسيل كاملة على الإعداد الأكثر سخونة بعد ذلك، قم برش كوب من صودا الخبز في الجزء السفلي من غسالة الأطباق وقم بتشغيل دورة غسيل ساخنة أخرى.
فيما يلي دليل خطوة بخطوة لإرشادك خلال التنظيف:
-لتنظيف مجموعة الفلتر، ابدأ بإزالة رف الأطباق السفلى.
الخطوة الأولى" مسح الصرف" أول شيء يجب عليك فعله هو فحص الجزء السفلي من غسالة الأطباق، واهتم
بالمنطقة المحيطة بالصرف واسحب الرف السفلي لتسهيل الوصول إليه، ثم قم بإزالة أي مواد غريبة تجدها .
والخطوة الأولى لتنظيف غسالة الأطباق هي وضع وعاء من الخل الأبيض في الرف السفلي وقم بتشغيل دورة باستخدام الخل فقط.
تنظيف غسالة الصحون
الخطوة الثانية"
الغسل بالخل" بعد ذلك، ضعي وعاء مسطحًا آمنًا للاستخدام في غسالة الأطباق في الرف السفلي لغسالة الأطباق الفارغة، ثم اسكبي حوالي كوب واحد من الخل الأبيض في الوعاء. و" يمكنك استخدام خل التفاح إذا لزم الأمر، ولكن هناك بعض المخاطر من أن الخل غير الشفاف قد يؤدي إلى تغيير لون الأسطح الداخلية البلاستيكية أو تلطيخها"، و أغلق باب غسالة الأطباق، ثم ابدأ دورة الغسيل على الإعداد الأكثر سخونة لغسالة الأطباق.
وبعد الغسل بالخل، ضع كوبًا من صودا الخبز في الجزء السفلي من غسالة الأطباق وقم بتشغيل دورة مع الماء الساخن.
تنظيف غسالة الأطباق
الخطوة الثاثة "غسول صودا الخبز" عند اكتمال دورة الغسيل الأولى، قم بإزالة الوعاء ورش كوب واحد من صودا الخبز في الجزء السفلي من غسالة الأطباق، وقم بتشغيل غسالة الأطباق على دورة ماء ساخن أخرى، وامسح الجزء الخارجي من غسالة الأطباق بقطعة قماش مبللة .
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