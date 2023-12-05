Wednesday, 06 December 2023 08:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طرق تنظيف غسالة الأطباق بخطوات بسيطة.. عشان تحافظى عليها

12/5/2023 11:30:27 PM
(MENAFN- Youm7) تنظيف غسالة الأطباق من الأمور التي تحتار فيها المرأة وتسعى دائما للطرق الصحية والصحيحة لتنظيفها والتأكد من عدم وجود أي بكتيريا أو جراثيم بها، وحسب ما ذكره موقع onegoodthingbyjillee فإن تنظيف غسالة الأطباق بالخل وصودا الخبز جانبًا مهمًا للحفاظ على هذا الجهاز ويمكن أن تنتج العديد من المشكلات الأكثر شيوعًا التي يواجهها الأشخاص مع غسالات الأطباق، بما في ذلك الروائح الكريهة ومشاكل التصريف وضعف الأداء، عندما تتراكم الشحوم والقاذورات في أعماقها الداخلية.

طريقة بسيطة وفعالة للغاية لتنظيف غسالة الأطباق في 3 خطوات فقط : بعد فحص المصرف وإزالة أي مواد غريبة تجدها، ضع وعاء من الخل الأبيض على الرف السفلي وقم بتشغيل دورة غسيل كاملة على الإعداد الأكثر سخونة بعد ذلك، قم برش كوب من صودا الخبز في الجزء السفلي من غسالة الأطباق وقم بتشغيل دورة غسيل ساخنة أخرى.


فيما يلي دليل خطوة بخطوة لإرشادك خلال التنظيف:


-لتنظيف مجموعة الفلتر، ابدأ بإزالة رف الأطباق السفلى.

الخطوة الأولى" مسح الصرف" أول شيء يجب عليك فعله هو فحص الجزء السفلي من غسالة الأطباق، واهتم
بالمنطقة المحيطة بالصرف واسحب الرف السفلي لتسهيل الوصول إليه، ثم قم بإزالة أي مواد غريبة تجدها .
والخطوة الأولى لتنظيف غسالة الأطباق هي وضع وعاء من الخل الأبيض في الرف السفلي وقم بتشغيل دورة باستخدام الخل فقط.

تنظيف غسالة الصحون
الخطوة الثانية"
الغسل بالخل" بعد ذلك، ضعي وعاء مسطحًا آمنًا للاستخدام في غسالة الأطباق في الرف السفلي لغسالة الأطباق الفارغة، ثم اسكبي حوالي كوب واحد من الخل الأبيض في الوعاء. و" يمكنك استخدام خل التفاح إذا لزم الأمر، ولكن هناك بعض المخاطر من أن الخل غير الشفاف قد يؤدي إلى تغيير لون الأسطح الداخلية البلاستيكية أو تلطيخها"، و أغلق باب غسالة الأطباق، ثم ابدأ دورة الغسيل على الإعداد الأكثر سخونة لغسالة الأطباق.
وبعد الغسل بالخل، ضع كوبًا من صودا الخبز في الجزء السفلي من غسالة الأطباق وقم بتشغيل دورة مع الماء الساخن.

تنظيف غسالة الأطباق
الخطوة الثاثة "غسول صودا الخبز" عند اكتمال دورة الغسيل الأولى، قم بإزالة الوعاء ورش كوب واحد من صودا الخبز في الجزء السفلي من غسالة الأطباق، وقم بتشغيل غسالة الأطباق على دورة ماء ساخن أخرى، وامسح الجزء الخارجي من غسالة الأطباق بقطعة قماش مبللة .







MENAFN05122023000132011024ID1107543327

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث