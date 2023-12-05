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علامات بتقولك الصن بلوك بتاعك صلاحيته انتهت.. اعرفى طريقة تخزينه

12/5/2023 11:30:26 PM
(MENAFN- Youm7) الكريم الواقي من أشعة الشمس الضارة أو "الصن بلوك " من أهم الكريمات التى لا بد أن تكون موجودة فى روتين العناية بالبشرة الخاص بكل فتاة، ولكن كمثل باقى المنتجات له تاريخ إنتاج وتاريخ انتهاء، وغالبا تكون مدونة على غلاف الزجاجة.



وفى الغالب تكون ثلاث سنوات ولكن تاريخ انتهاء الصلاحية يكون غير دقيق إذا كنت تقومين بتخزين واقي الشمس الخاص بك في درجة حرارة غير مناسبة، وحسب ما ذكره موقع birdie فهناك علامات تستطيعين من خلالها معرفة مدى صلاحية الصن بلوك.


تحققي من الرائحة والمظهر

يجب أن تنبهك حاسة اللمس والشم والبصر إلى ما إذا كان الاستمرار في استخدام واقي الشمس فكرة جيدة أم لا؟، أو ما إذا كان قد تجاوز فترة صلاحيته، فإن القوام المائي غالبًا ما يكون أول علامة على تلف كريم الوقاية من الشمس، بسبب انفصال المكونات. قد يكون لواقي الشمس المنتهي الصلاحية رائحة كريهة، أو يكون له لون أصفر طفيف (إذا كان اللون الأصلي أبيض).



ما هي أفضل طريقة لتخزين كريم واقي الشمس؟

تعتمد مدة صلاحية واقي الشمس وفعاليته أيضًا على كيفية تخزينه، حيث تؤدي الحرارة والرطوبة أيضًا إلى تسريع تحلل واقي الشمس، لذا تأكدي من الاحتفاظ به في درجة حرارة أكثر برودة أو في درجة حرارة الغرفة.

وطالما تم تخزين مستحضرات الوقاية من الشمس بشكل صحيح في بيئة مظلمة بدرجة حرارة الغرفة، ويمكنك من الناحية الفنية استخدامها من موسم إلى آخر.









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