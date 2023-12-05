علامات بتقولك الصن بلوك بتاعك صلاحيته انتهت.. اعرفى طريقة تخزينه

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- Youm7) الكريم الواقي من أشعة الشمس الضارة أو "الصن بلوك " من أهم الكريمات التى لا بد أن تكون موجودة فى روتين العناية بالبشرة الخاص بكل فتاة، ولكن كمثل باقى المنتجات له تاريخ إنتاج وتاريخ انتهاء، وغالبا تكون مدونة على غلاف الزجاجة.
وفى الغالب تكون ثلاث سنوات ولكن تاريخ انتهاء الصلاحية يكون غير دقيق إذا كنت تقومين بتخزين واقي الشمس الخاص بك في درجة حرارة غير مناسبة، وحسب ما ذكره موقع birdie فهناك علامات تستطيعين من خلالها معرفة مدى صلاحية الصن بلوك.
تحققي من الرائحة والمظهر
يجب أن تنبهك حاسة اللمس والشم والبصر إلى ما إذا كان الاستمرار في استخدام واقي الشمس فكرة جيدة أم لا؟، أو ما إذا كان قد تجاوز فترة صلاحيته، فإن القوام المائي غالبًا ما يكون أول علامة على تلف كريم الوقاية من الشمس، بسبب انفصال المكونات. قد يكون لواقي الشمس المنتهي الصلاحية رائحة كريهة، أو يكون له لون أصفر طفيف (إذا كان اللون الأصلي أبيض).
ما هي أفضل طريقة لتخزين كريم واقي الشمس؟
تعتمد مدة صلاحية واقي الشمس وفعاليته أيضًا على كيفية تخزينه، حيث تؤدي الحرارة والرطوبة أيضًا إلى تسريع تحلل واقي الشمس، لذا تأكدي من الاحتفاظ به في درجة حرارة أكثر برودة أو في درجة حرارة الغرفة.
وطالما تم تخزين مستحضرات الوقاية من الشمس بشكل صحيح في بيئة مظلمة بدرجة حرارة الغرفة، ويمكنك من الناحية الفنية استخدامها من موسم إلى آخر.
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