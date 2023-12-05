Wednesday, 06 December 2023 08:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر تستهدف خفض 37 مليون طن سنوياً من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون

12/5/2023 11:30:23 PM
(MENAFN- Youm7) تستهدف الدولة المصرية من خلال التوسع في مشروعات الهيدروجين الاخضر خلال الـ10 سنوات المقبلة خفض ما يقرب من 37 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا بإجمالي استثمارات تصل إلى 85 مليار مليون دولار.



ومن المستهدف أن تنتج مصر سنويا كميات من الهيدروجين الأخضر تصل إلى مليون 500 ألف طن سنويا بحلول عام 2030 من خلال الأعتماد على 19 ألف ميجا وات من الطاقة المولدة من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، ومن المخطط أن يتم إنتاج 5 ملايين 800 ألف طن سنويا بحلول 2040 بالاعتماد على ما يقرب من 72 ألف ميجا وات من الطاقات المتجددة وسيكون متاح للتصدير 3 ملايين800 ألف طن وهو ما يمثل 5% من سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر عالمياً لتصبح مصر بذلك الأعلى انتاجا للهيدروجين الأخضر بالعالم.



وبدأت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تسليم الأراضي لـ23 مستمثر الذين وقعوا اتفاقيات تنفيذ مشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر بإجمالى قدرات تصل إلى 100 ألف ميجا وات، التي تم تخصيصها على مساحة 26 ألف كيلو متر مربع بغرب أسوان وغرب سوهاج وغرب النيل لإقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة من الشمس والرياح .












MENAFN05122023000132011024ID1107543325

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث