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40 قرارًا لدعم بيئة الاستثمار لزيادة معدل النمو الاقتصادى إلى 9%

12/5/2023 11:30:23 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت الحكومة، أكثر من 50 إصلاحًا لدعم بيئة الاستثمار بدف زيادة معدل الاستثمار بما سيسهم في الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7-9%، ورفع نسبة المساهمة الاقتصادية للقطاع الخاص في جميع المستويات، وتنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وجاءت أبرز هذه القرارات:



1- الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017؛ للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج للعمل بنظام المناطق الحرة.



2- الموافقة على إصدار قرار يعمم على الجهات كافة، لتحديد مدى زمني محدد لجميع الموافقات بـ10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس.



3-
التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع جميع الجهات المهنية لإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات "وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني قانون رقم 15 لسنة 2014 وإحالته للبرلمان، بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.



4- الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وعدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعدل المواد رقم 40، 41، 42 المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017.



5- دراسة تعديل 9 مواد من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة 83 لسنة 2005، مع استحداث عدد من المواد الإضافية على نص القانون بما يمنح مزايا وإعفاءات للمنطقة الاقتصادية.



6- تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات.



7- تكليف مجلس الوزراء بدراسة نقل تبعية الأجهزة والجهات الحكومية المنظمة للمرافق بما يضمن استقلاليتها بهدف تعزيز الفصل بين الملكية والإدارة في عدد من قطاعات الدولة.



8- الموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.



9- إصدار قانون بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوك للدولة وتكون قراراتها ملزمة بإعادة الهيكلة سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، على أن ترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، كما تمت الموافقة على مشروع قرار لتعزيز الحوكمة والشفافية.



10- الموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017، للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية وذلك لمدة 10 سنوات، ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي.



11- اعتماد حزمة من الحوافز دعمًا لعدد من القطاعات والمشروعات، ومنها ما يتعلق بدعم القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، هذا إلى جانب قطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.



12- الموافقة على مشروع قرار بألا يجوز لأي جهة إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.



13- الموافقة على مشروع قرار تنظيمي ملزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسن طبقًا للقوانين المنظمة، وأسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار، سواء كان صحيًا أو سياحيًا أو فندقيًا، ويعمم على جميع الجهات الإدارية، ويأتي ذلك للتخلص من مسألة تعدد الجهات التي تفرض رسوم التحسين على المستثمرين، إذ يقوم المستثمر بدفع الرسوم نفسها لعدة جهات.



14- الموافقة على مشروع قرار بتوجيه وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبة أو غيرها لصالح الجهات الحكومية.



15- وضع حد زمني 45 يومًا يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات.



16- الموافقة على مشروع قرار بالإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك للقصاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوط بها وفرص رسوم إضافية من الجهات المختلفة.



17- مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة، بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية، وتجنب الازدواج الضريبي، ويأتي ذلك في إطار تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.



18- مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بتعديل قانون المرافقات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 بما يسمح برفع الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية والجزئية، وتوسيع نطاق اختصاصها الموضوعي لفض النزاعات التجارية، مع رفع نصاب عدم الطعن بما يعزز آليات تسويات النزاعات التجارية ومن ثم تسريع إنفاذ العقود.



19- مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بإصدار قرار تنظيمي ملزم بضوابط واضحة لتحديد مدى زمني محدد لصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما لا يزيد على 3 أشهر مع إلزام الجهات الإدارية بتكثيف التفاوض مع المستثمرين على التعويضات الملائمة.



20- الاستفادة من مؤسسة التمويل الدولية للتعاقد مع مكتب استشاري عالمي؛ لوضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار في مصر، وآليات تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال خلال السنوات المقبلة؛ لتحقيق المستهدف القومي برفع معدلات الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25-30%.



21- إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر.



22- تلقي شكاوى الشركات الناشئة بالتنسيق مع وحدة حل مشكلات المستثمرين ووضع حلول ملائمة لكل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.



23- الإعلان عن تبني برنامج سنوي لتسييل الأصول.



24- تشكيل لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة برئاسة رئيس الوزراء بموجب قرار رقم 2195 لسنة 2022.



25- إلزام جميع جهات الدولة بعدم فرض قرارات إدارية أو مالية بموجب قرار رقم 2068 لسنة 2022.



26- تعليق الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات لـ20 قطاعًا صناعيًا.



27- تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية رقم 17 لسنة 2010.



28- إطلاق استراتيجية الملكية الفكرية.



29- إقرار مشروع قانون بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.



30- تحرير سعر الصرف.



31- إقرار مجلس الوزراء حافزًا نقديًا برد حتى 55% من ضريبة الدخل للمستثمرين.



32- الإعلان عن الإلغاء التدريجي لنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل.



33- تشكيل لجنة عليا للبت في طلبات الراغبين في الحصول على الرخصة الذهبية.



34- إقرار البرلمان لتعديلات قانون حماية المنافسة.



35- تصديق رئيس الجمهورية على وثيقة سياسة ملكية الدولة.



36- تشكيل لجنة عليا لتنظيم المؤتمر القومي للاستثمار.



37- تشكيل مجموعة عمل لتحديد خطة عمل بالإصلاحات اللازمة لتحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية.



38- صدور قرار بترشيد الإنفاق الدولاري.



39- إعادة صياغة ضوابط منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الجهات الإدارية في الدولة.



40- حصر الشركات المملوكة للدولة، وإنشاء قاعدة بيانات بها، تمهيدًا لعرضها على القطاع الخاص.












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