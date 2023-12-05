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تعرف على أعداد السائحين الزائرين لمصر والمستهدف خلال السنوات القادمة.. انفوجراف

12/5/2023 11:30:22 PM
(MENAFN- Youm7) استطاعت مصر أن تجذب فى النصف الأول من عام 2023 7 ملايين سائح كرقم قياسى تحققه السياحة المصرية للمرة الأولى في تاريخها، وكان شهر أبريل 2023 هو الأكبر من حيث استقبال السائحين مسجلا وحده نحو 13 مليون سائح. وشهد عدد السائحين على مدار العشر سنوات الماضية تزايدًا مطرقا ليسجل نحو 90.1 مليون سائح حتى عام 2022.

وأسهمت الإجراءات الحكومية في الحفاظ على القطاع السياحي عالي التأثير لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، وهو ما يضعنا أمام توقع نمو مستمر في حال العمل على تحقيق الاستراتيجية السياحية الوطنية بمعدل نمو بين 25% - 30% وصولا إلى 30 مليون سائح، وبالتالي من المتوقع أن يصل عدد السياح القادمين إلى مصر خلال عام 2024 نحو 18 مليون سائح، ويتوقع أن يصل عدد السائحين الذين استقبلتهم مصر خلال عشر سنوات (2016) - 2025) نحو 120.5 مليون سائح، مقارنة بنحو 110.2 مليون سائح في فترات ما قبل الأزمات (2006 - 2015).

حققت السياحة في مصر إيرادات بنحو 63.4 مليار دولار، ووصل إليها نحو 90.1 مليون سائح وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على مدار الـ 10 سنوات الماضية.

وعلى الرغم من كون السياحة الأكثر تأثرا بالأحداث السياسية والتغيرات الاقتصادية الوطنية والدولية، فإنها تظل القطاع الأكثر نموا عالميا وواجهت مصر هذه التحديات بتدابير وجهود مكنت القطاع من استعادة الأرقام التاريخية - والتي تقاس بعام الذروة السياحية 2010 بنحو 14 مليون سائح - والاستمرار في النمو الثابت لتحقيق الاستراتيجية الوطنية والوصول إلى 30 مليون سائح 2028.

وأدت فترة عدم الاستقرار ومجموعة الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها مصر بعد 2011 إلى تراجع السياحة في أعوام 2016, 2020، 2021 بشكل يفوق المعتاد. ولكن أسهمت الإجراءات المصرية في تلك الفترة في استعادة الحركة السياحية بما يتناسب مع استراتيجية السياحة ورؤية مصر 2030 للوصول إلى إيرادات 30 مليار دولار.









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