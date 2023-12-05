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أسعار الأسماك فى مصر اليوم.. البلطى من 68 إلى 71 جنيها

12/5/2023 11:30:22 PM
(MENAFN- Youm7) ننشر أسعار السمك في مصر اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، حيث سجل سعر كيلو البلطى بين 68 و71 جنيها للمقاس رقم 1 وبلغ سعر كيلو البلطي مقاس رقم 2 سعر من 60 و66 جنيها والبلطي الأسواني من 20 إلي 60 جنيها وفيلية بطلي من 40 إلي 200 جنيه.





وسجل سعر القشر البياض من 80 إلي 120 جنيها والبيضاء الأملس من 60 إلي 100 جنيه والمكرونة من 57 إلي 67 جنيها للكيلو في الجملة وسمك موسي 120 إلى 250 جنيها وبلغ سعر السبيط "كاليمارى" من 220 إلى 320 جنيها والكابوريا
من40 إلى 230 جنيها والمورجان من 55 إلي 60 جنيها.





وبلغ سعر الجمبري الجامبو من 425 إلي 495 جنيها والجمبري مقاس 1 من 310 إلي 390 جنيها والجمبرى مقاس 2 يسجل 220 إلى 300 جنيه والجمبرى 3 من 105 إلي 195 جنيها.












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