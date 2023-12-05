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تقرير: شركات التقسيط تقرض 2.6 مليون عميل 33.1 مليار جنيه خلال 9 شهور

12/5/2023 11:30:22 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفعت أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، خلال أول 9 شهور من عام 2023، وبلغ إجمالي عدد العملاء 2.556 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 33.1 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضي بنسبة نمو 26% في عدد العملاء، و57.1% بقيمة التمويل، وخلال شهر سبتمبر وحده حصل 275.3 ألف عميل على تمويلات بقيمة 4.03 مليار جنيه من شركات التقسيط، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.



والمقصود بالتمويل الاستهلاكي، هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية، على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.



ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة، حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.



ويغطى التمويل الاستهلاكي، جميع السلع والخدمات ما عدا السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، كما حدد السلع المقدمة من مقدمي التمويل الاستهلاكي لتشمل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.












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