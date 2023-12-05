دار الكتب والوثائق تحتفل باليوم العالمي للغة العربية 14ديسمبر

MENAFN - Youm7) تقيم دار الكتب والوثائق القومية ، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت ندوة بعنوان " اللغة العربية.. الهوية والانتماء". تقام الندوة في إطار احتفال الدار باليوم العالمي للغة العربية وذلك في تمام الثانية عشر من ظهرالخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري في مقر دار الكتب بكورنيش النيل.

يدير الندوة الدكتور أحمد لطفي ويتحدث فيها كل من: د.أحمد فؤاد باشا، د.أحمد عفيفي، و الدكتورعبد الكريم جبل ويقوم

بتنظيم الندوة مركز تحقيق التراث التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة د.أشرف قادوس.

وتأسست دار الكتب فى عام 1870م، وبناءً على اقتراح على باشا مبارك ناظر ديوان المعارف آنذاك، أصدر الخديوى إسماعيل الأمر العالى بتأسيس دار للكتب بالقاهرة "الكتبخانة الخديوية المصرية"، لتقوم بجمع المخطوطات والكتب النفيسة التى كان قد أوقفها السلاطين والأمراء والعلماء على المساجد والأضرحة والمدارس ليكون ذلك نواة لمكتبة عامة على نمط دور الكتب الوطنية فى أوروبا، وتم تأسيس الكتب خانة الخديوية المصرية فى الطابق الأرضى بسراى الأمير مصطفى فاضل، شقيق الخديوى إسماعيل، بدرب الجماميز.وفى29 يوليو من عام 1870م، تم وضع قانون دار الكتب المصرية الأول ولائحة نظامها، وبمقتضاه قامت دار الكتب، وبدأت صفحة جديدة من صفحات تاريخ مصر الفكرى.



