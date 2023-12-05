انطلاق حفل ليلة الذكر لفرقة أبو الغيط فى بيت السحيمى.. الخميس

MENAFN - Youm7) يستضيف مركز إبداع بيت السحيم التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية حفل " ليلة الذكر "لفرقة أبو الغيط وذلك مساء الخميس 7 ديسمبر 2023في تمام الساعة الثامنة مساء حيث يقوم بالإنشاد والذكر اثنان من كبار المنشدين في مصر وهما المنشد سيد إمام والمنشد ناصر شرف .

وتقدم فرقة أبو الغيط فنون الذكر والمدائح وقد قامت الفرقة بإبراز التقاليد الصوفية في قرية أبو الغيط بمحافظة القليوبية ودلتا مصر من خلال ممارسة نشاط الطريقة "الصوفية الأحمدية الغيطانية".

يذكر أن بيت السحيمي أو بيت الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي هو بيت عربي ذو معمار شرقي متميز يقع في حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية في قلب مدينة القاهرة.

يتكون البيت من قسمين أحدهما قبلي والآخر بحري، أنشأ القسم القبلي الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي سنة 1058هـ

1648ميلاديا، وقد دون هذا التاريخ على طراز خشبي على أحد جدران البيت، أما القسم البحري فقد أنشأئه الحاج إسماعيل بن إسماعيل شلبي سنة 1211هـ/1797م ودمجه في القسم الأول وجعل منهما بيتاً واحداً.

عرف المنزل باسم بيت السحيمي نسبة إلى آخر من سكنه، وهو الشيخ محمد أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك بالجامع الأزهر، وقد خضع البيت إلى عملية تجديد شاملة في حقبة التسعينيات، ويتبع منطقة آثار شمال القاهرة.