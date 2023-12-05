مسرحنا تناقش ضرورة تصوير العروض المسرحية فى عددها الجديد

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة "مسرحنا ، وهو العدد 849.
واستهل العدد بتقرير خبري لهمت مصطفى حول إعلان القائمة الطويلة لمسابقة الدكتور حسن عطية بمهرجان شباب الجنوب، والأجندة الأسبوعية لأنشطة هيئة قصور الثقافة، وتكتب رانيا زينهم أبو بكر عن "طائر الشمعدان" أول عرض عرائس يمني في مصر، وتكتب شيماء سعيد عن استعدادات عرض الأطفال "قلب أخضر" بمسرح الأنفوشي، وتكتب همت مصطفى عن شروط مسابقة أبو العلا السلاموني للكتابة المسرحية ضمن فعاليات إبداع "12"، وتلقي رانيا زينهم أبو بكر الضوء حول تجربة "بنك القلق" للمخرجة د. دينا أمين ولقاء مع أبطال العمل، وتكتب نادين فتح الله تقرير عن ختام مهرجان القراءة المسرحية.
وفي قسم الحوارات والتحقيقات أجرت رنا رأفت تحقيقا حول عدم تصوير العروض تليفزيونيا والمسرحيون يقولون: ذاكرة المسرح في خطر، وتحاور إيناس العيسوي المخرج "مايكل مجدي"
حول عرض "ثلاثة مقاعد في قطار".
وفي قسم رؤى كتب جمال الفيشاوي عن عرضي "اللعبة" و"سيب الباقي علينا" ومسرح العبث، ويكتب نبيل سمير عن عرض "المدينة" لفرقة شمعة وملاحة.. من ميدان التحرير إلى الجنة.
وفي قسم نوافذ كتب هشام عبد الرؤوف عن مسرح ذوي الهمم في الغرب، كما ننشر الجزء الثاني من البحث الفائز بمسابقة أبو الحسن سلام للبحث العلمي ضمن مهرجان شرم الشيخ الدولي، وننشر الجزء الثاني من ترجمة أحمد عبد الفتاح لكتاب "السينولوجيا العرقية – الجسم هو الروح" لـ جان ماري برادير.
ويبحر بنا د. سيد علي إسماعيل في الجزء الثاني والعشرين من تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "عصام الدين ضد المتمردة!".
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