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Chatgpt تكشف عن Santagpt.. ما هو وكيفية الوصول إليه؟

12/5/2023 11:30:16 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت Open AI عن روبوت دردشة GPT جديد ضمن ChatGPT
يتيح للمستخدمين التفاعل مع سانتا كلوز، حيث تم تصميم التطبيق، الذى يطلق عليه اسم SantaGPT، للمستخدمين لمساعدتهم فى الحصول على مزيد من المعلومات حول عيد الميلاد، والمساعدة فى العثور على الهدايا، والتخطيط للعطلات والمزيد.


SantaGPT

تم الإعلان عن SantaGPT عبر X، وهو متاح في جميع أنحاء العالم، المهم هنا هو أنه متاح فقط لمستخدمي ChatGPT Plus وليس للمستخدمين غير المدفوعين.

وجاء في المنشور: "إليك GPT لتظهره لأطفالك في عيد الميلاد.. تحدث إلى سانتا. يمكنك التحقق من ذلك ولا تتردد في تقديم أي تعليقات بناءة للمساعدة في أن تكون هذه تجربة جيدة للأطفال، يُنصح الآباء بمراقبة ردود أطفالهم، حيث إنهم يسألون عما يريدون في عيد الميلاد - تمامًا مثل سانتا في المركز التجاري.


كيفية الوصول إلى SantaGPT على ChatGPT

SantaGPT متاح في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، تحتاج إلى عضوية Plus حتى تتمكن من الوصول إلى ChatGPT.


إليك كيفية استخدام SantaGPT والتفاعل معه

- افتح openai وقم بتسجيل الدخول باستخدام حسابك

- إذا لم تكن عضوًا في Plus، فانقر على خيار "ترقية" في الأسفل ثم اضغط على زر "الانضمام إلى قائمة الانتظار"، لاحظ أن تكلفة العضوية 20 دولارًا شهريًا.

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سترى SantaGPT على شاشتك بواسطة NorthPole.







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