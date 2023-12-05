Chatgpt تكشف عن Santagpt.. ما هو وكيفية الوصول إليه؟

(MENAFN
- Youm7) أعلنت Open AI عن روبوت دردشة GPT جديد ضمن ChatGPT
يتيح للمستخدمين التفاعل مع سانتا كلوز، حيث تم تصميم التطبيق، الذى يطلق عليه اسم SantaGPT، للمستخدمين لمساعدتهم فى الحصول على مزيد من المعلومات حول عيد الميلاد، والمساعدة فى العثور على الهدايا، والتخطيط للعطلات والمزيد.
SantaGPT
تم الإعلان عن SantaGPT عبر X، وهو متاح في جميع أنحاء العالم، المهم هنا هو أنه متاح فقط لمستخدمي ChatGPT Plus وليس للمستخدمين غير المدفوعين.
وجاء في المنشور: "إليك GPT لتظهره لأطفالك في عيد الميلاد.. تحدث إلى سانتا. يمكنك التحقق من ذلك ولا تتردد في تقديم أي تعليقات بناءة للمساعدة في أن تكون هذه تجربة جيدة للأطفال، يُنصح الآباء بمراقبة ردود أطفالهم، حيث إنهم يسألون عما يريدون في عيد الميلاد - تمامًا مثل سانتا في المركز التجاري.
كيفية الوصول إلى SantaGPT على ChatGPT
SantaGPT متاح في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، تحتاج إلى عضوية Plus حتى تتمكن من الوصول إلى ChatGPT.
إليك كيفية استخدام SantaGPT والتفاعل معه
- افتح openai وقم بتسجيل الدخول باستخدام حسابك
- إذا لم تكن عضوًا في Plus، فانقر على خيار "ترقية" في الأسفل ثم اضغط على زر "الانضمام إلى قائمة الانتظار"، لاحظ أن تكلفة العضوية 20 دولارًا شهريًا.
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سترى SantaGPT على شاشتك بواسطة NorthPole.
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