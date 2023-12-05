مستخدمو Apple Music يواجهون خطأً فى إضافة أغانى قائمة التشغيل

MENAFN - Youm7) أبلغ العديد من مشتركى Apple Music عن تعطل إعداد "إضافة أغاني قائمة التشغيل" في الأسابيع الأخيرة، على أجهزة iPhone وiPad، وأحيانًا أجهزة Mac.

ووفقاً لموقع

macrumors، فبعد أن يقوم المستخدم بإيقاف تشغيل الإعداد، يمكن أن يتسبب الخطأ في إعادة تشغيله مرة أخرى، مما يؤدي إلى إضافة أي أغانٍ يضيفها المستخدم إلى قائمة التشغيل إلى مكتبة الموسيقى الخاصة به بطريقة غير مرغوب فيها.

اشتكى المستخدمون من هذه المشكلة في مجتمع دعم Apple وReddit وX، وبينما زادت الشكاوى منذ إصدار iOS 17.1.2 الأسبوع الماضي، يبدو أن الخطأ يؤثر على العديد من إصدارات البرامج الأخرى، مما دفع بعض المستخدمين إلى التكهن أنه قد تكون هناك مشكلة من جانب الخادم يجب على Apple إصلاحها.

وقد أثارت هذه المشكلة إحباط المستخدمين، حيث أن إزالة أغنية غير مرغوب فيها من المكتبة تؤدي أيضًا إلى إزالة الأغنية من جميع قوائم التشغيل، ولا توجد طريقة لتغيير هذا السلوك، و يتكرر الخطأ مرارًا وتكرارًا، ولا يوجد حل دائم في الوقت الحالي.