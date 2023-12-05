مستخدمو Apple Music يواجهون خطأً فى إضافة أغانى قائمة التشغيل

(MENAFN
- Youm7) أبلغ العديد من مشتركى Apple Music عن تعطل إعداد "إضافة أغاني قائمة التشغيل" في الأسابيع الأخيرة، على أجهزة iPhone وiPad، وأحيانًا أجهزة Mac.
ووفقاً لموقع
macrumors، فبعد أن يقوم المستخدم بإيقاف تشغيل الإعداد، يمكن أن يتسبب الخطأ في إعادة تشغيله مرة أخرى، مما يؤدي إلى إضافة أي أغانٍ يضيفها المستخدم إلى قائمة التشغيل إلى مكتبة الموسيقى الخاصة به بطريقة غير مرغوب فيها.
اشتكى المستخدمون من هذه المشكلة في مجتمع دعم Apple وReddit وX، وبينما زادت الشكاوى منذ إصدار iOS 17.1.2 الأسبوع الماضي، يبدو أن الخطأ يؤثر على العديد من إصدارات البرامج الأخرى، مما دفع بعض المستخدمين إلى التكهن أنه قد تكون هناك مشكلة من جانب الخادم يجب على Apple إصلاحها.
وقد أثارت هذه المشكلة إحباط المستخدمين، حيث أن إزالة أغنية غير مرغوب فيها من المكتبة تؤدي أيضًا إلى إزالة الأغنية من جميع قوائم التشغيل، ولا توجد طريقة لتغيير هذا السلوك، و يتكرر الخطأ مرارًا وتكرارًا، ولا يوجد حل دائم في الوقت الحالي.
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