الموسم الخامس من Fortnite يقدم جزيرة جديدة وشخصيات زعيمة

MENAFN - Youm7) اختتمت Epic الموسم الرابع من لعبة Fortniteبحدث The Big Bang، والآن تنتقل اللعبة إلى فصل آخر وهو الفصل الخامس، والموسم الأول يحمل عنوان Underground ومن المقرر أن يبدأ فى 7 ديسمبر.

ومع الموسم الجديد تأتى بعض التغييرات الكبيرة – جزيرة جديدة لتحل محل الجزيرة المدمرة، ذات المظاهر المستوحاة من Lego، وستكون هناك أيضًا معارك زعماء، مع مجموعة جديدة من الشخصيات المرخصة، بما فى ذلك Snake من Metal Gear Solid وPeter Griffin من Family Guy، الذى أصبح ممزقًا الآن.

وتحتوى الجزيرة الجديدة على العديد من المناطق الأحيائية التى يمكنك استكشافها، وفى الغرب، ستجد مارينا ريتزي ريفييرا في منطقة تشابارال الحيوية، حيث يمكن التوجه إلى الغابة الشمالية في الشمال الغربي لزيارة قصر Rebel's Roost المهجور، كما توفر المنطقة الحيوية للأراضي العشبية في وسط الجزيرة مناظر جميلة يراها ركاب القطار المتجهون إلى المحطة الكبرى على السكك الحديدية المتهورة، وفي الشرق، ستجد مناطق التندرا الشمالية والمناطق الثلجية الشمالية، موطن قرية Hazy Hillside وفندق Grand Glacier.

خلال الجزء الأول من الموسم، يغطي الثلج أكثر من مجرد منطقة الثلوج الشمالية، وللاحتفال بمهرجان الشتاء 2023، يتم أيضًا تغطية الغابات الشمالية والتندرا الشمالية بالثلوج.

وهناك مركبة جديدة - Grandeur Trailsmasher SUV - ستتيح لك استكشاف الجزيرة على طريقتك، كما يوجد أيضًا سلاح Ballistic Shield وأسلحة قابلة للتعديل ومركبات قابلة للتخصيص وعناصر تجميلية داخل اللعبة، وقد يرى لاعبو Rocket League أيضًا بعض العناصر المنقولة.

يقدم الفصل الجديد خمس شخصيات رئيسة على الجزيرة، أحدهم هو بيتر غريفين، ويمكن للاعبين ربح ميدالية عن طريق هزيمتهم، مما يسمح لهم بتجديد دروعهم بمرور الوقت، ومع ذلك، فهي تأتي مع عيب أيضًا، حيث أن الاحتفاظ بميدالية سيجعل اللاعبين الآخرين على دراية بموقعك على الخريطة، ويحدد عدد الميداليات التي لديك نصف قطر موقعك الدقيق.

وأعلنت Epic عن تجربة قادمة داخل اللعبة تسمى Lego Fortnite، نتيجة لشراكتها المستمرة، اللعبة عبارة عن لعبة“survival crafting” والتى سيتم إطلاقها داخل لعبة Fortnite في 7 ديسمبر.

كجزء من التعاون ستتضمن معظم أشكال Fortnite الموجودة خيارًا على طراز Lego، ما يجعل شخصيات مثل Peely الموزة في طوب Lego، وأكدت Epic أن هناك أكثر من 1200 مظهر متاح للاعبين للاختيار من بينها. ومع ذلك، لن تكون هذه الأنماط متاحة إلا في تجارب Lego داخل لعبة Fortnite.