الموسم الخامس من Fortnite يقدم جزيرة جديدة وشخصيات زعيمة

(MENAFN
- Youm7) اختتمت Epic الموسم الرابع من لعبة Fortnite
بحدث The Big Bang، والآن تنتقل اللعبة إلى فصل آخر وهو الفصل الخامس، والموسم الأول يحمل عنوان Underground ومن المقرر أن يبدأ فى 7 ديسمبر.
ومع الموسم الجديد تأتى بعض التغييرات الكبيرة – جزيرة جديدة لتحل محل الجزيرة المدمرة، ذات المظاهر المستوحاة من Lego، وستكون هناك أيضًا معارك زعماء، مع مجموعة جديدة من الشخصيات المرخصة، بما فى ذلك Snake من Metal Gear Solid وPeter Griffin من Family Guy، الذى أصبح ممزقًا الآن.
وتحتوى الجزيرة الجديدة على العديد من المناطق الأحيائية التى يمكنك استكشافها، وفى الغرب، ستجد مارينا ريتزي ريفييرا في منطقة تشابارال الحيوية، حيث يمكن التوجه إلى الغابة الشمالية في الشمال الغربي لزيارة قصر Rebel's Roost المهجور، كما توفر المنطقة الحيوية للأراضي العشبية في وسط الجزيرة مناظر جميلة يراها ركاب القطار المتجهون إلى المحطة الكبرى على السكك الحديدية المتهورة، وفي الشرق، ستجد مناطق التندرا الشمالية والمناطق الثلجية الشمالية، موطن قرية Hazy Hillside وفندق Grand Glacier.
خلال الجزء الأول من الموسم، يغطي الثلج أكثر من مجرد منطقة الثلوج الشمالية، وللاحتفال بمهرجان الشتاء 2023، يتم أيضًا تغطية الغابات الشمالية والتندرا الشمالية بالثلوج.
وهناك مركبة جديدة - Grandeur Trailsmasher SUV - ستتيح لك استكشاف الجزيرة على طريقتك، كما يوجد أيضًا سلاح Ballistic Shield وأسلحة قابلة للتعديل ومركبات قابلة للتخصيص وعناصر تجميلية داخل اللعبة، وقد يرى لاعبو Rocket League أيضًا بعض العناصر المنقولة.
يقدم الفصل الجديد خمس شخصيات رئيسة على الجزيرة، أحدهم هو بيتر غريفين، ويمكن للاعبين ربح ميدالية عن طريق هزيمتهم، مما يسمح لهم بتجديد دروعهم بمرور الوقت، ومع ذلك، فهي تأتي مع عيب أيضًا، حيث أن الاحتفاظ بميدالية سيجعل اللاعبين الآخرين على دراية بموقعك على الخريطة، ويحدد عدد الميداليات التي لديك نصف قطر موقعك الدقيق.
وأعلنت Epic عن تجربة قادمة داخل اللعبة تسمى Lego Fortnite، نتيجة لشراكتها المستمرة، اللعبة عبارة عن لعبة“survival crafting” والتى سيتم إطلاقها داخل لعبة Fortnite في 7 ديسمبر.
كجزء من التعاون ستتضمن معظم أشكال Fortnite الموجودة خيارًا على طراز Lego، ما يجعل شخصيات مثل Peely الموزة في طوب Lego، وأكدت Epic أن هناك أكثر من 1200 مظهر متاح للاعبين للاختيار من بينها. ومع ذلك، لن تكون هذه الأنماط متاحة إلا في تجارب Lego داخل لعبة Fortnite.
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