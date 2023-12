خطوات.. كيفية توصيل زوجين من سماعات الرأس بجهاز Mac فى وقت واحد

MENAFN - Youm7) يمكنك توصيل زوجين من سماعات الرأس بـجهاز Mac فى وقت واحد، على سبيل المثال إذا كنت فى رحلة جوية مع شخص ما ويريد كل منكما مشاهدة مقطع فيديو على جهاز Mac الخاص بك دون إزعاج الركاب الآخرين، جرب هذا الحل المناسب لمشاركة صوت جهاز Mac الخاص بك بين زوجين من سماعات الرأس، وفقاً لموقع macrumors.

كيفية توصيل زوجين من سماعات الرأس بجهاز Mac فى وقت واحد

1- تأكد من أن سماعات الرأس التى تريد استخدامها معًا مقترنة بجهاز Mac الخاص بك عبر Bluetooth و/أو متصلة عبر مقبس سماعة الرأس.

2- قم بتشغيل تطبيق Audio MIDI Setup، الموجود فى التطبيقات / الأدوات المساعدة.

3- اضغط فوق زر علامة الزائد (+) الموجود في الجزء السفلي الأيسر من نافذة أجهزة الصوت وحدد إنشاء جهاز متعدد الإخراج.

4- اضغط بزر الماوس الأيمن (أو انقر مع الضغط على مفتاح Ctrl) على Multi-Output Device في القائمة التي قمت بإنشائها، وحدد Use This Device For Sound Output.

5- حدد مجموعات سماعات الرأس التي تريد استخدامها في قائمة أجهزة الصوت، ثم حدد جهازًا رئيسيًا في القائمة المنسدلة.

6- حدد تصحيح الانجراف للجهاز الثانوي في قائمة أجهزة الصوت.

7- قم بتشغيل إعدادات النظام (حدد

إعدادات النظام... من شريط القائمة) وحدد الصوت في العمود الجانبي.

8- ضمن "الإخراج والإدخال"، اضغط فوق علامة التبويب "الإخراج" واختر جهاز الإخراج المتعدد أو "الجهاز التجميعي" في القائمة، ومن المفترض أن تكون جاهزًا للبدء.