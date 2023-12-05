خطوات.. كيفية توصيل زوجين من سماعات الرأس بجهاز Mac فى وقت واحد

MENAFN - Youm7) يمكنك توصيل زوجين من سماعات الرأس بـجهاز Mac فى وقت واحد، على سبيل المثال إذا كنت فى رحلة جوية مع شخص ما ويريد كل منكما مشاهدة مقطع فيديو على جهاز Mac الخاص بك دون إزعاج الركاب الآخرين، جرب هذا الحل المناسب لمشاركة صوت جهاز Mac الخاص بك بين زوجين من سماعات الرأس، وفقاً لموقع macrumors.

كيفية توصيل زوجين من سماعات الرأس بجهاز Mac فى وقت واحد

1- تأكد من أن سماعات الرأس التى تريد استخدامها معًا مقترنة بجهاز Mac الخاص بك عبر Bluetooth و/أو متصلة عبر مقبس سماعة الرأس.

2- قم بتشغيل تطبيق Audio MIDI Setup، الموجود فى التطبيقات / الأدوات المساعدة.

3- اضغط فوق زر علامة الزائد (+) الموجود في الجزء السفلي الأيسر من نافذة أجهزة الصوت وحدد إنشاء جهاز متعدد الإخراج.

4- اضغط بزر الماوس الأيمن (أو انقر مع الضغط على مفتاح Ctrl) على Multi-Output Device في القائمة التي قمت بإنشائها، وحدد Use This Device For Sound Output.

5- حدد مجموعات سماعات الرأس التي تريد استخدامها في قائمة أجهزة الصوت، ثم حدد جهازًا رئيسيًا في القائمة المنسدلة.

6- حدد تصحيح الانجراف للجهاز الثانوي في قائمة أجهزة الصوت.

7- قم بتشغيل إعدادات النظام (حدد

إعدادات النظام... من شريط القائمة) وحدد الصوت في العمود الجانبي.

8- ضمن "الإخراج والإدخال"، اضغط فوق علامة التبويب "الإخراج" واختر جهاز الإخراج المتعدد أو "الجهاز التجميعي" في القائمة، ومن المفترض أن تكون جاهزًا للبدء.