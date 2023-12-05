كيف التقطت مركبة بيرسيفيرانس أصغر عيناتها من بحيرة أحلام المريخ

(MENAFN
- Youm7) كشف مقطع فيديو جديد لوكالة ناسا أن مركبة المريخ الجوالة "بيرسيفيرانس" التابعة لناسا قد التقطت ما قد يكون أصغر عينة صخرية حتى الآن من قاع البحيرة الجافة القديمة المعروفة باسم Jezero Crater.
وكانت Jezero هي الأرض الرمزية للمركبة الجوالة Perseverance منذ أن هبطت المركبة الآلية على الكوكب الأحمر في 21 فبراير 2023، واعتبارًا من نوفمبر 2023، جمعت المركبة 23 عينة من صخور المريخ التي تم وضعها في أنابيب، والتي يأمل العلماء أن يتم إعادتهم إلى الأرض كجزء من حملة عودة عينة المريخ التي ابتكرتها وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA).
يقدم الفيديو للمشاهدين العينة الحادية والعشرين التي جمعتها شركة بيرسيفيرانس والتي تسمى "Pilot Mountain"، والتي يعتقد فريق ناسا أنها قد تكون أصغر مادة محفوظة تم جمعها حتى الآن.
وقالت سامانثا جويزد، عالمة الجيولوجيا والمشغلة العلمية في Perseverance Rover، في الفيديو: "هذه هي الصخرة المفضلة لدي، والسبب في أنها الصخرة المفضلة لدي هو أننا نعتقد أنها تمثل بعضًا من أحدث المواد المحفوظة في Jezero Crater Western Fan"، وإن مقارنة الصخور من مختلف العصور أمر مهم لأن المريخ مثل الأرض، كان لديه بيئات تطورت وتغيرت عبر الزمن، ومن خلال الحصول على واحدة من أحدث العينات في Jezero Crater، سنكون قادرين على رؤية كيف تغيرت الأشياء على الكوكب.
فى فيديو ناسا، أوضح ستيفن شولز، مشغل أنظمة المثابرة، أنه حتى عندما كانت حملة استكشاف المريخ للمركبة في مراحل التخطيط، كان مشغلوها حريصين على التقاط بعض المواد الحديثة لتمكينهم من النظر إلى التاريخ الجيولوجي للكوكب الأحمر.
وكشف أيضًا عن كيفية تحديد المنطقة التي ستنشئ فيها المركبة مثل هذه المجموعة " بحيرة الأحلام " بواسطة مروحية Mars Ingenuity ، التي وصلت إلى المريخ مع المركبة في عام 2021.
وأضاف شولز: "أردنا أن نفعل ذلك في مكان يسمى Fall River Pass ، ولكن اتضح أن Ingenuity هبطت بالصدفة، وأظهرت صخورًا مثيرة للاهتمام للغاية لم نرها بعد، وقررنا الذهاب والتحقيق في Dream Lake بسبب الصور التي حصلنا عليها من مركبة Ingenuity."
وقال عالم ناسا إنه عندما قامت بيرسيفيرانس بكشط الصخور في بحيرة دريم، وإزالة طبقاتها العليا، رأى الفريق شيئًا مثيرًا للاهتمام.
وتابع شولز: "لقد رأينا هذه الحبيبات الزجاجية الخضراء العظيمة التي لم نشاهدها في هذه الصخور الرسوبية من قبل، لذلك أردنا حقًا أن نلقي نظرة على هذا لنرى ما إذا كانت تحتوي على كربونات أم لا، وهذا يمثل بعضًا من أحدث المواد التي نراها."
ونأمل أن تكشف مثل هذه العينات، عند إعادتها إلى الأرض ، الأسرار الجيولوجية للمريخ ، مما يساعد على إظهار كيف تحول من عالم مثل الأرض يفيض بالمياه إلى المناظر الطبيعية الجافة والقاحلة التي تستكشفها المثابرة اليوم.
ويمكن أن تحتوي هذه العينات أيضًا على آثار للحياة الميكروبية القديمة التي كانت موجودة على المريخ (إذا كانت موجودة بالفعل)، مما يجعل عودتها إلى الأرض أولوية قصوى لناسا والعلماء في جميع أنحاء العالم.
MENAFN05122023000132011024ID1107543305
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.