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كيف التقطت مركبة بيرسيفيرانس أصغر عيناتها من بحيرة أحلام المريخ

12/5/2023 11:30:16 PM
(MENAFN- Youm7) كشف مقطع فيديو جديد لوكالة ناسا أن مركبة المريخ الجوالة "بيرسيفيرانس" التابعة لناسا قد التقطت ما قد يكون أصغر عينة صخرية حتى الآن من قاع البحيرة الجافة القديمة المعروفة باسم Jezero Crater.



وكانت Jezero هي الأرض الرمزية للمركبة الجوالة Perseverance منذ أن هبطت المركبة الآلية على الكوكب الأحمر في 21 فبراير 2023، واعتبارًا من نوفمبر 2023، جمعت المركبة 23 عينة من صخور المريخ التي تم وضعها في أنابيب، والتي يأمل العلماء أن يتم إعادتهم إلى الأرض كجزء من حملة عودة عينة المريخ التي ابتكرتها وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA).



يقدم الفيديو للمشاهدين العينة الحادية والعشرين التي جمعتها شركة بيرسيفيرانس والتي تسمى "Pilot Mountain"، والتي يعتقد فريق ناسا أنها قد تكون أصغر مادة محفوظة تم جمعها حتى الآن.



وقالت سامانثا جويزد، عالمة الجيولوجيا والمشغلة العلمية في Perseverance Rover، في الفيديو: "هذه هي الصخرة المفضلة لدي، والسبب في أنها الصخرة المفضلة لدي هو أننا نعتقد أنها تمثل بعضًا من أحدث المواد المحفوظة في Jezero Crater Western Fan"، وإن مقارنة الصخور من مختلف العصور أمر مهم لأن المريخ مثل الأرض، كان لديه بيئات تطورت وتغيرت عبر الزمن، ومن خلال الحصول على واحدة من أحدث العينات في Jezero Crater، سنكون قادرين على رؤية كيف تغيرت الأشياء على الكوكب.





فى فيديو ناسا، أوضح ستيفن شولز، مشغل أنظمة المثابرة، أنه حتى عندما كانت حملة استكشاف المريخ للمركبة في مراحل التخطيط، كان مشغلوها حريصين على التقاط بعض المواد الحديثة لتمكينهم من النظر إلى التاريخ الجيولوجي للكوكب الأحمر.



وكشف أيضًا عن كيفية تحديد المنطقة التي ستنشئ فيها المركبة مثل هذه المجموعة " بحيرة الأحلام " بواسطة مروحية Mars Ingenuity ، التي وصلت إلى المريخ مع المركبة في عام 2021.



وأضاف شولز: "أردنا أن نفعل ذلك في مكان يسمى Fall River Pass ، ولكن اتضح أن Ingenuity هبطت بالصدفة، وأظهرت صخورًا مثيرة للاهتمام للغاية لم نرها بعد، وقررنا الذهاب والتحقيق في Dream Lake بسبب الصور التي حصلنا عليها من مركبة Ingenuity."



وقال عالم ناسا إنه عندما قامت بيرسيفيرانس بكشط الصخور في بحيرة دريم، وإزالة طبقاتها العليا، رأى الفريق شيئًا مثيرًا للاهتمام.



وتابع شولز: "لقد رأينا هذه الحبيبات الزجاجية الخضراء العظيمة التي لم نشاهدها في هذه الصخور الرسوبية من قبل، لذلك أردنا حقًا أن نلقي نظرة على هذا لنرى ما إذا كانت تحتوي على كربونات أم لا، وهذا يمثل بعضًا من أحدث المواد التي نراها."



ونأمل أن تكشف مثل هذه العينات، عند إعادتها إلى الأرض ، الأسرار الجيولوجية للمريخ ، مما يساعد على إظهار كيف تحول من عالم مثل الأرض يفيض بالمياه إلى المناظر الطبيعية الجافة والقاحلة التي تستكشفها المثابرة اليوم.



ويمكن أن تحتوي هذه العينات أيضًا على آثار للحياة الميكروبية القديمة التي كانت موجودة على المريخ (إذا كانت موجودة بالفعل)، مما يجعل عودتها إلى الأرض أولوية قصوى لناسا والعلماء في جميع أنحاء العالم.












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