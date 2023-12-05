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ترسية العطاء لبناء أول محطة كهرباء رئيسية بالواتر جاردن سيتي بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء

12/5/2023 11:30:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

في‭ ‬إطار‭ ‬تطوير‭ ‬مشروع‭ ‬الواتر‭ ‬جاردن‭ ‬سيتي‭ ‬وتهيئتها‭ ‬لزيادة‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬وتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للمشروع،‭ ‬تعاقدت‭ ‬شركة‭ ‬البلاد‭ ‬العقارية‭ ‬للاستثمار‭ ‬المطور‭ ‬الرئيسي‭ ‬لمشروع‭ ‬الواتر‭ ‬جاردن‭ ‬سيتي‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬جنرال‭ ‬إلكتريك‭ ‬لتوريد‭ ‬وتركيب‭ ‬المعدات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتشغيل‭ ‬أول‭ ‬محطة‭ ‬رئيسية‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬أربع‭ ‬محطات‭ ‬بجهد‭ ‬66‭ ‬كيلوفولت‭ ‬تربط‭ ‬الواتر‭ ‬جاردن‭ ‬سيتي‭ ‬بشبكة‭ ‬نقل‭ ‬الكهرباء‭ ‬بهيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭.‬

تم‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬طرح‭ ‬المناقصة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬لاستيفاء‭ ‬كامل‭ ‬المواصفات‭ ‬المطلوبة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬اعتمادية‭ ‬الشبكة‭ ‬وتوفير‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬قوية‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحدث‭ ‬المعايير‭.‬

شركة‭ ‬جنرال‭ ‬إليكتريك‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬ترسية‭ ‬المناقصة‭ ‬عليها‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحطات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وحول‭ ‬العالم،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬والمواصفات‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬شركة‭ ‬البلاد‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬المطور‭ ‬لمشروع‭ ‬محطة‭ ‬الكهرباء‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬استشاري‭ ‬المشروع‭ ‬شركة‭ ‬اي‭ ‬اس‭ ‬بي‭ ‬الأيرلندية‭ ‬ذات‭ ‬الخبرة‭ ‬الطويلة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

وعن‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬لترسية‭ ‬المناقصة‭ ‬صرح‭ ‬السيد‭ ‬زياد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬جناحي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬شركة‭ ‬البلاد‭ ‬العقارية‭ ‬للاستثمار‭ ‬بأن‭ ‬الشركة‭ ‬قد‭ ‬اتبعت‭ ‬سياسة‭ ‬محاولة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬منشئها‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬وذلك‭ ‬لتعزيز‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬طرح‭ ‬المناقصة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬وفقاً‭ ‬لمواصفات‭ ‬الهيئة‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬اعتمادية‭ ‬الشبكة‭ ‬وتوفير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحدث‭ ‬المعايير،‭ ‬هذا‭ ‬وقد‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الشركات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬العطاء‭ ‬6‭ ‬شركات‭.‬

مشروع‭ ‬محطة‭ ‬الكهرباء‭ ‬المزمع‭ ‬تنفيذه‭ ‬في‭ ‬الواتر‭ ‬جاردن‭ ‬سيتي‭ ‬والمؤمل‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬أعماله‭ ‬بنهاية‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬للوفاء‭ ‬باحتياجات‮
‬‭ ‬المواقع‭ ‬المعدة‭ ‬للتطوير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬البلاد‭ ‬العقارية‭ ‬للاستثمار‭ ‬نفسها‭ ‬أو‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬المشاركة‭. ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬البلاد‭ ‬العقارية‭ ‬للاستثمار‭ ‬تمتلك‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القطع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬لأراض‭ ‬صنفت‭ ‬كأراض‭ ‬استثمارية‭ ‬متعددة‭ ‬الاستخدامات‭ ‬وبنسب‭ ‬بناء‭ ‬متجانسة‭ ‬تتيح‭ ‬أكبر‭ ‬عائد‭ ‬ممكن‭ ‬للمطورين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منح‭ ‬قطع‭ ‬أراضي‭ ‬الواجهات‭ ‬البحرية‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭ ‬وقد‭ ‬استطاع‭ ‬المشروع‭ ‬استقطاب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المطورين‭ ‬المتميزين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والخليج‮
‬‭ ‬الذين‭ ‬استطاعوا‭ ‬أن‭ ‬يحققوا‭ ‬نجاحات‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاستثماري،‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬الواتر‭ ‬جاردن‭ ‬سيتي‭ ‬والذي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬2‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬وأكبر‭ ‬المشاريع‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بما‭ ‬يحويه‭ ‬من‭ ‬مميزات‭ ‬جاذبة‭ ‬للاستثمار‭ ‬والسياحة‭ ‬مثل‭ ‬المارينا‭ ‬والساحل‭.‬

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