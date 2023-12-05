ترسية العطاء لبناء أول محطة كهرباء رئيسية بالواتر جاردن سيتي بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
في إطار تطوير مشروع الواتر جاردن سيتي وتهيئتها لزيادة الطاقة الكهربائية وتطوير البنية التحتية للمشروع، تعاقدت شركة البلاد العقارية للاستثمار المطور الرئيسي لمشروع الواتر جاردن سيتي مع شركة جنرال إلكتريك لتوريد وتركيب المعدات اللازمة لتشغيل أول محطة رئيسية من ضمن أربع محطات بجهد 66 كيلوفولت تربط الواتر جاردن سيتي بشبكة نقل الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء.
تم ذلك بعد طرح المناقصة بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء لاستيفاء كامل المواصفات المطلوبة من قبل الهيئة وذلك لضمان اعتمادية الشبكة وتوفير بنية تحتية قوية وفقاً لأحدث المعايير.
شركة جنرال إليكتريك التي تم ترسية المناقصة عليها هي من أكبر الشركات التي ساهمت في إنشاء العديد من المحطات في البحرين وحول العالم، وبالتالي تتناسب مع المعايير والمواصفات العالية التي وضعتها شركة البلاد العقارية في المطور لمشروع محطة الكهرباء بالتعاون مع استشاري المشروع شركة اي اس بي الأيرلندية ذات الخبرة الطويلة في مجال الطاقة الكهربائية حول العالم.
وعن الإجراءات التي تمت لترسية المناقصة صرح السيد زياد عبداللطيف جناحي مدير عام شركة البلاد العقارية للاستثمار بأن الشركة قد اتبعت سياسة محاولة الحصول على مواد منشئها من دول مجلس التعاون وذلك لتعزيز التبادل التجاري في المنطقة، من جانب آخر فقد تم طرح المناقصة بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء وفقاً لمواصفات الهيئة وذلك لضمان اعتمادية الشبكة وتوفير البنية التحتية وفقاً لأحدث المعايير، هذا وقد بلغ عدد الشركات المشاركة في العطاء 6 شركات.
مشروع محطة الكهرباء المزمع تنفيذه في الواتر جاردن سيتي والمؤمل الانتهاء من أعماله بنهاية عام 2025 للوفاء باحتياجات
المواقع المعدة للتطوير من قبل شركة البلاد العقارية للاستثمار نفسها أو شركات التطوير المشاركة. الجدير بالذكر أن شركة البلاد العقارية للاستثمار تمتلك أكبر عدد من القطع الاستثمارية لأراض صنفت كأراض استثمارية متعددة الاستخدامات وبنسب بناء متجانسة تتيح أكبر عائد ممكن للمطورين من خلال منح قطع أراضي الواجهات البحرية بشكل مباشر أو غير مباشر وقد استطاع المشروع استقطاب عدد من المطورين المتميزين في البحرين والخليج
الذين استطاعوا أن يحققوا نجاحات متميزة في القطاع الاقتصادي والاستثماري، الجدير بالذكر أن مشروع الواتر جاردن سيتي والذي يحتوي على ما مجموعه 2.2 مليون متر مربع يعد من أهم وأكبر المشاريع العقارية في البحرين بما يحويه من مميزات جاذبة للاستثمار والسياحة مثل المارينا والساحل.
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