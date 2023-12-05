تطورات مقترح الدمج بين شركتي دلمون للدواجن والعامة للدواجن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: نوال عباس الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كشفت شركة دلمون للدواجن المدرجة ببورصة البحرين بخصوص المقترح لدمج شركة دلمون للدواجن مع الشركة العامة للدواجن انها تود إعلام المساهمين أن الشركة العامة للدواجن قد قدمت عرضاً غير إلزامي في خطابها المؤرخ 24 أكتوبر 2023 بمقترح الدمج بين الشركتين، وقد ناقش مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن هذا العرض في اجتماعه المنعقد خلال هذا الشهر وأبدى المجلس بعض الملاحظات حول العرض، وبناء عليه خاطبت شركة دلمون للدواجن الشركة العامة للدواجن بالملاحظات التي لديها، إلا ان الشركة لم تتسلم اي رد حتى الآن.
وشدد المجلس على حفظ حقوق المساهمين والموظفين، كما ان الاتفاق النهائي سيكون خاضعاً لموافقة الجمعية العمومية غير العادية وموافقات الجهات الرقابية.
وستقوم شركة دلمون للدواجن بإفصاحات إضافية فيما يخص هذا الأمر بشكل مستمر وذلك لضمان الالتزام بالقوانين والإجراءات.
الجدير بالذكر ان شركة دلمون للدواجن -المدرجة في بورصة البحرين- كشفت عن استئناف مفاوضات الدمج المقترح مع الشركة العامة للدواجن بعد تقديم الأخيرة طلبًا لإعادة المفاوضات في اكتوبر 2022، بعد ان تعثرت مفاوضات الدمج بين الشركتين في مطلع أغسطس 2022، بعد رفض الشركتين العرض المالي المقدم لتبادل الأسهم، كما قامت الشركة العامة للدواجن بتقديم عرض مقترح للتبادل قوبل بالرفض أيضًا.
وذكرت شركة دلمون للدواجن في إفصاح رسمي أنها تسلمت ردًا من الشركة العامة للدواجن على خطاب التذكير المرسل إليها بتاريخ 29 سبتمبر 2022 يتضمن طلبًا من الشركة العامة بإعادة التفاوض حول دمج الشركتين، وأن مجلس الإدارة سيناقش في اجتماعه المقبل استئناف المفاوضات.
وبدأت شركة دلمون للدواجن عملية التفاوض مع الشركة العامة للدواجن في مطلع أبريل 2022 بعد الانتهاء من الدراسات الأولية وتعيين مستشار قانوني لدراسة عملية الدمج المقترحة بعد الاتفاق على معدل مبادلة الأسهم بين الشركتين.
ووقعت شركة دلمون للدواجن في أبريل 2021 مذكرة تفاهم مع الشركة العامة للدواجن في إطار صفقة الاندماج، وفي فبراير 2022 استمع مجلس إدارة شركة دلمون إلى عرض تمهيدي من بنك سيكو متعلق بإمكانية الدمج بين الشركة العامة للدواجن وشركة دلمون للدواجن، إذ قرر مجلس الإدارة حينها دراسة ومراجعة العرض المقدم.
وخلال السنوات الماضية خطت الشركتان في تنفيذ مشروعات لتطوير عمليات الإنتاج وتحديث المرافق، إذ تزود شركة دلمون للدواجن السوق البحريني بنحو 32 ألف طير من الدجاج اللاحم، وتطمح الشركتان إلى أن تقود عملية الاندماج إلى خلق شركة موحدة الأمن الغذائي لإنتاج الدواجن وبيض المائدة.
وتسهم شركة ممتلكات -الذراع الاستثمارية الحكومية- بنسبة 15 % من رأس مال شركة دلمون للدواجن التي تتوزع حصص كبار المساهمين فيها على هيئة التأمينات الاجتماعية بنسبة 19.2 % ، و10.2 % لشركة مجموعة ترافكو، والمساهم عبدالحميد زينل.
كما تمتلك شركة ممتلكات البحرين نحو 65 % من أسهم الشركة العامة للدواجن التي تنتج نحو 18 % من احتياجات السوق البحريني من بيض المائدة، وتستهدف الشركة مضاعفة حصتها السوقية إلى نحو 42 % في المرحلة المقبلة مع توسعة مزارعها بالتعاون مع شركات عالمية.
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