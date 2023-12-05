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تطورات مقترح الدمج بين شركتي دلمون للدواجن والعامة للدواجن

12/5/2023 11:30:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كشفت‭ ‬شركة‭ ‬دلمون‭ ‬للدواجن‭ ‬المدرجة‭ ‬ببورصة‭ ‬البحرين‭ ‬بخصوص‭ ‬المقترح‭ ‬لدمج‭ ‬شركة‭ ‬دلمون‭ ‬للدواجن‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬العامة‭ ‬للدواجن‭ ‬انها‭ ‬تود‭ ‬إعلام‭ ‬المساهمين‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬العامة‭ ‬للدواجن‭ ‬قد‭ ‬قدمت‭ ‬عرضاً‭ ‬غير‭ ‬إلزامي‭ ‬في‭ ‬خطابها‭ ‬المؤرخ‭ ‬24‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬بمقترح‭ ‬الدمج‭ ‬بين‭ ‬الشركتين،‭ ‬وقد‭ ‬ناقش‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬دلمون‭ ‬للدواجن‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬في‭ ‬اجتماعه‭ ‬المنعقد‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬وأبدى‭ ‬المجلس‭ ‬بعض‭ ‬الملاحظات‭ ‬حول‭ ‬العرض،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬خاطبت‭ ‬شركة‭ ‬دلمون‭ ‬للدواجن‭ ‬الشركة‭ ‬العامة‭ ‬للدواجن‭ ‬بالملاحظات‭ ‬التي‭ ‬لديها،‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬الشركة‭ ‬لم‭ ‬تتسلم‭ ‬اي‭ ‬رد‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وشدد‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬حفظ‭ ‬حقوق‭ ‬المساهمين‭ ‬والموظفين،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬الاتفاق‭ ‬النهائي‭ ‬سيكون‭ ‬خاضعاً‭ ‬لموافقة‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬وموافقات‭ ‬الجهات‭ ‬الرقابية‭.‬

وستقوم‭ ‬شركة‭ ‬دلمون‭ ‬للدواجن‭ ‬بإفصاحات‭ ‬إضافية‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقوانين‭ ‬والإجراءات‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬ان‭ ‬شركة‭ ‬دلمون‭ ‬للدواجن‭ -‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭- ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬استئناف‭ ‬مفاوضات‭ ‬الدمج‭ ‬المقترح‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬العامة‭ ‬للدواجن‭ ‬بعد‭ ‬تقديم‭ ‬الأخيرة‭ ‬طلبًا‭ ‬لإعادة‭ ‬المفاوضات‭ ‬في‭ ‬اكتوبر‭ ‬2022،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تعثرت‭ ‬مفاوضات‭ ‬الدمج‭ ‬بين‭ ‬الشركتين‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬أغسطس‭ ‬2022،‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬الشركتين‭ ‬العرض‭ ‬المالي‭ ‬المقدم‭ ‬لتبادل‭ ‬الأسهم،‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬الشركة‭ ‬العامة‭ ‬للدواجن‭ ‬بتقديم‭ ‬عرض‭ ‬مقترح‭ ‬للتبادل‭ ‬قوبل‭ ‬بالرفض‭ ‬أيضًا‭.‬

وذكرت‭ ‬شركة‭ ‬دلمون‭ ‬للدواجن‭ ‬في‭ ‬إفصاح‭ ‬رسمي‭ ‬أنها‭ ‬تسلمت‭ ‬ردًا‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬العامة‭ ‬للدواجن‭ ‬على‭ ‬خطاب‭ ‬التذكير‭ ‬المرسل‭ ‬إليها‭ ‬بتاريخ‭ ‬29‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022‭ ‬يتضمن‭ ‬طلبًا‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬العامة‭ ‬بإعادة‭ ‬التفاوض‭ ‬حول‭ ‬دمج‭ ‬الشركتين،‭ ‬وأن‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬سيناقش‭ ‬في‭ ‬اجتماعه‭ ‬المقبل‭ ‬استئناف‭ ‬المفاوضات‭.‬

وبدأت‭ ‬شركة‭ ‬دلمون‭ ‬للدواجن‭ ‬عملية‭ ‬التفاوض‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬العامة‭ ‬للدواجن‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬أبريل‭ ‬2022‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬الأولية‭ ‬وتعيين‭ ‬مستشار‭ ‬قانوني‭ ‬لدراسة‭ ‬عملية‭ ‬الدمج‭ ‬المقترحة‭ ‬بعد‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬معدل‭ ‬مبادلة‭ ‬الأسهم‭ ‬بين‭ ‬الشركتين‭.‬

ووقعت‭ ‬شركة‭ ‬دلمون‭ ‬للدواجن‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2021‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬العامة‭ ‬للدواجن‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬صفقة‭ ‬الاندماج،‭ ‬وفي‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭ ‬استمع‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬دلمون‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬تمهيدي‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬سيكو‭ ‬متعلق‭ ‬بإمكانية‭ ‬الدمج‭ ‬بين‭ ‬الشركة‭ ‬العامة‭ ‬للدواجن‭ ‬وشركة‭ ‬دلمون‭ ‬للدواجن،‭ ‬إذ‭ ‬قرر‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬حينها‭ ‬دراسة‭ ‬ومراجعة‭ ‬العرض‭ ‬المقدم‭.‬

وخلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬خطت‭ ‬الشركتان‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروعات‭ ‬لتطوير‭ ‬عمليات‭ ‬الإنتاج‭ ‬وتحديث‭ ‬المرافق،‭ ‬إذ‭ ‬تزود‭ ‬شركة‭ ‬دلمون‭ ‬للدواجن‭ ‬السوق‭ ‬البحريني‭ ‬بنحو‭ ‬32‭ ‬ألف‭ ‬طير‭ ‬من‭ ‬الدجاج‭ ‬اللاحم،‭ ‬وتطمح‭ ‬الشركتان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تقود‭ ‬عملية‭ ‬الاندماج‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬شركة‭ ‬موحدة‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬لإنتاج‭ ‬الدواجن‭ ‬وبيض‭ ‬المائدة‭.‬

وتسهم‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ -‬الذراع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الحكومية‭- ‬بنسبة‭ ‬15 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬رأس‭ ‬مال‭ ‬شركة‭ ‬دلمون‭ ‬للدواجن‭ ‬التي‭ ‬تتوزع‭ ‬حصص‭ ‬كبار‭ ‬المساهمين‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬هيئة‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بنسبة‭ ‬19‭.‬2 ‭%‬ ،‭ ‬و10‭.‬2 ‭%‬ ‭ ‬لشركة‭ ‬مجموعة‭ ‬ترافكو،‭ ‬والمساهم‭ ‬عبدالحميد‭ ‬زينل‭.‬

كما‭ ‬تمتلك‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬نحو‭ ‬65 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬الشركة‭ ‬العامة‭ ‬للدواجن‭ ‬التي‭ ‬تنتج‭ ‬نحو‭ ‬18 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬احتياجات‭ ‬السوق‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬بيض‭ ‬المائدة،‭ ‬وتستهدف‭ ‬الشركة‭ ‬مضاعفة‭ ‬حصتها‭ ‬السوقية‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬42 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬مع‭ ‬توسعة‭ ‬مزارعها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬عالمية‭.‬

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