التسهيلات تدعم تشجير شارع 801 ضمن المرحلة الثالثة من حملة ((دُمتِ خضراء))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬عن‭ ‬تلقي‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬دمت‭ ‬خضراء،‭ ‬دعما‭ ‬كريما‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية،‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬زراعة‭ ‬28‭ ‬شجرة‭ ‬نيم‭ ‬و28‭ ‬شجيرة‭ ‬تيكوما‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬200‭ ‬متر‭ ‬طولي‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬801‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

وتم‭ ‬تدشين‭ ‬الموقع‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخة‭ ‬مرام‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي،‭ ‬والسيد‭ ‬عبدالله‭ ‬بوخوة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالقطاع‭ ‬الزراعي‭.‬

وجاءت‭ ‬هذه‭ ‬المساهمة‭ ‬لتواصل‭ ‬التعاون‭ ‬الطيب‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الخطط‭ ‬الحكومية‭ ‬الهادفة‭ ‬لتخفيف‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬وتحقيق‭ ‬للاستدامة‭ ‬البيئية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬عبرت‭ ‬الشيخة‭ ‬مرام‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬عن‭ ‬امتنانها‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬الجزيل‭ ‬والذي‭ ‬سيعزز‭ ‬جهود‭ ‬الحملة‭ ‬نحو‭ ‬توسعة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬لبيئة‭ ‬أكثر‭ ‬صحة‭ ‬وخضرة‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية‭ ‬على‭ ‬مساهمتهم‭ ‬الكريمة‭ ‬متطلعين‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الشراكات‭ ‬المثمرة‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬المهتمة‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬لتحقيق‭ ‬الخطط‭ ‬الوطنية‭ ‬البيئية‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬تسهيلات‭ ‬البحرين‭ ‬السيد‭ ‬عبدالله‭ ‬بوخوة‭ ‬‮«‬أن‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬يأتي‭ ‬كتعبير‭ ‬عن‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬المستمر‭ ‬بمسؤوليتها‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬والمساهمة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الزراعية‭ ‬وتوفير‭ ‬الفرص‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمزارعين‭ ‬والمشاريع‭ ‬الزراعية‭ ‬في‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬تعمل‭ ‬بشكل‭ ‬حثيث‭ ‬على‭ ‬تجسيد‭ ‬رؤيتها‭ ‬ومنهجها‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬التنموي،‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬والتزامها‭ ‬برعاية‭ ‬البرامج‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الهادفة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬دورها‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والعام‭.‬