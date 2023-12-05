التسهيلات تدعم تشجير شارع 801 ضمن المرحلة الثالثة من حملة ((دُمتِ خضراء))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، بالتعاون مع وزارة شؤون البلديات والزراعة والمجلس الأعلى للبيئة، عن تلقي الحملة الوطنية للتشجير دمت خضراء، دعما كريما من شركة البحرين للتسهيلات التجارية، للمساهمة في زراعة 28 شجرة نيم و28 شجيرة تيكوما على امتداد 200 متر طولي على شارع 801 بالمحافظة الجنوبية.
وتم تدشين الموقع بحضور الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، والسيد عبدالله بوخوة الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية، وعدد من المسؤولين في الشركة والجهات المعنية بالقطاع الزراعي.
وجاءت هذه المساهمة لتواصل التعاون الطيب بين القطاعين العام والخاص في دعم الخطط الحكومية الهادفة لتخفيف الانبعاثات الكربونية وتحقيق للاستدامة البيئية.
وبهذه المناسبة عبرت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي عن امتنانها لشركة البحرين للتسهيلات التجارية على هذا الدعم الجزيل والذي سيعزز جهود الحملة نحو توسعة الرقعة الخضراء بمملكة البحرين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لبيئة أكثر صحة وخضرة. وأضافت «كل الشكر والتقدير لشركة البحرين للتسهيلات التجارية على مساهمتهم الكريمة متطلعين إلى مزيد من الشراكات المثمرة مع كافة الجهات المهتمة بمثل هذه المشاريع لتحقيق الخطط الوطنية البيئية».
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة تسهيلات البحرين السيد عبدالله بوخوة «أن دعم هذه المبادرة الوطنية يأتي كتعبير عن التزام الشركة المستمر بمسؤوليتها الاجتماعية، والمساهمة الفعالة في تحسين البنية التحتية الزراعية وتوفير الفرص الاقتصادية للمزارعين والمشاريع الزراعية في البلاد».
وأضاف أن الشركة تعمل بشكل حثيث على تجسيد رؤيتها ومنهجها في العمل التنموي، التعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني، والتزامها برعاية البرامج الاجتماعية الهادفة في مختلف المجالات انطلاقاً من دورها الريادي في الشراكة المجتمعية مع مؤسسات القطاع الخاص والعام.
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