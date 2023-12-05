بورصة البحرين ومصرف البحرين المركزي يستعرضان جهود الاستدامة في مؤتمر قمة المناخ ((كوب28))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬التزامها‭ ‬بتعزيز‭ ‬ونشر‭ ‬الاستدامة‭ ‬والشفافية‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬المال،‭ ‬اختتمت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬مشاركتها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬وصناع‭ ‬القرار‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬وغير‭ ‬الحكومية‭ ‬والخبراء‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الثامن‭ ‬والعشرين‭ ‬للأطراف‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ (‬ COP 28‭) ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬بالإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬استعراض‭ ‬جهود‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬وآخر‭ ‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

وقد‭ ‬شاركت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭: ‬‮«‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬حول‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭: ‬رؤى‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬ومصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬ديسمبر‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬جناح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭. ‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬المناقشة‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬وعبير‭ ‬آل‭ ‬سعد‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لرقابة‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬بمصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬وأدارها‭ ‬كاليان‭ ‬سوبرمنيان‭ ‬رئيس‭ ‬الأسواق‭ ‬في‭ ‬كي‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬جي‭ ‬البحرين‭. ‬

وخلال‭ ‬المناقشة‭ ‬سلط‭ ‬المشاركون‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بالممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وأهمية‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬المشاركون‭ ‬الدور‭ ‬الفعال‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬الهيئات‭ ‬التنظيمية‭ ‬والبورصات‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تطبيق‭ ‬متطلبات‭ ‬تقارير‭ ‬الاستدامة،‭ ‬وضمان‭ ‬استدامة‭ ‬وشفافية‭ ‬أسواق‭ ‬المال،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬مؤخرًا‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬قواعد‭ ‬ومتطلبات‭ ‬لإعداد‭ ‬تقارير‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭ ‬التي‭ ‬تنطبق‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الشركات‭ ‬المدرجة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬المرخص‭ ‬لها‭ ‬المستهدفة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬ويدخل‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2024‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬صرح‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬سعداء‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬قمة‭ ‬المناخ‭ (‬ COP 28‭)‬،‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬لنا‭ ‬استعراض‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬والإفصاحات‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توافق‭ ‬الشركات‭ ‬المدرجة‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2023،‭ ‬وأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬لقد‭ ‬بدأنا‭ ‬رحلة‭ ‬دعم‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭ ‬بإصدار‭ ‬دليل‭ ‬معايير‭ ‬الإفصاح‭ ‬البيئي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬والحوكمة‭ ‬الاختياري‭ ‬لتقارير‭ ‬الشركات‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬كما‭ ‬نشيد‭ ‬بالخطوات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اتخاذها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬لتبني‭ ‬إطار‭ ‬موحد‭ ‬لإفصاحات‭ ‬الاستدامة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التوافق‭ ‬وإمكانية‭ ‬المقارنة‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الإفصاحات‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬وخاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ،‭ ‬بما‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬تجاه‭ ‬تحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭. ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعزيز‭ ‬النمو‭ ‬ضمن‭ ‬المنظومة‭ ‬الشاملة‭ ‬للاستدامة‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬المالية‭ ‬الخضراء‭ ‬ومنتجات‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأسهم‭ ‬الخضراء‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬ما‭ ‬أعلنه‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬يستند‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الدؤوبة‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لتعزيز‭ ‬استدامة‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬كما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭. ‬إن‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭ ‬يرتكز‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬كعضو‭ ‬شريك‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬المستدامة،‭ ‬وعضو‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للبورصات،‭ ‬حيث‭ ‬أخذت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬عاتقها‭ ‬الالتزام‭ ‬بتعزيز‭ ‬وقيادة‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬عبير‭ ‬آل‭ ‬سعد‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للرقابة‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬بمصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭: ‬نحن‭ ‬في‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬ندرك‭ ‬أهمية‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭ (‬ ESG ‭)‬،‭ ‬وأهمية‭ ‬دورنا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورتها‭ ‬لتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام‭ ‬وضمان‭ ‬الاستقرار‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إصدار‭ ‬الفصل‭ ‬الخاص‭ ‬بمتطلبات‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭. ‬ويضع‭ ‬المصرف‭ ‬إطارًا‭ ‬واضحًا‭ ‬وتوجيهات‭ ‬تمكن‭ ‬الشركات‭ ‬المدرجة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬قياس‭ ‬وإعداد‭ ‬التقارير‭ ‬ومراقبة‭ ‬أدائها‭ ‬المتعلق‭ ‬بالممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭ ‬بكفاءة‭. ‬كما‭ ‬ندرك‭ ‬وجود‭ ‬تحديات‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬متطلبات‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأولى‭. ‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يُتوقع‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬أن‭ ‬تبذل‭ ‬جهودًا‭ ‬أكبر‭ ‬للإفصاح‭ ‬عن‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأداء‭ ‬الرئيسية‭ ‬المتطلبة‭ ‬من‭ ‬الفصل،‭ ‬وأن‭ ‬توضح‭ ‬بشفافية‭ ‬أي‭ ‬قيود‭ ‬واجهتها‭ ‬والخطوات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اتخاذها‭ ‬لمعالجة‭ ‬تلك‭ ‬القيود‭ ‬في‭ ‬الإفصاحات‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭. ‬يمثل‭ ‬إصدار‭ ‬الفصل‭ ‬الخاص‭ ‬بمتطلبات‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬أسواق‭ ‬مالية‭ ‬مستدامة‭ ‬والتي‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬وأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ (‬ SDGs ‭) ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وفقاً‭ ‬لالتزام‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ولهذا‭ ‬ندعو‭ ‬جميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬تبني‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬الثورية‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬المصرف‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤيتنا‭ ‬لخلق‭ ‬قطاع‭ ‬مالي‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭.‬