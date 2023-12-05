بالتعاون مع مشاركي المشروع الوطني ((لامع)) النسخة الثالثة..سوليدرتي تنظم حملة كبيرة لتنظيف شواطئ البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حرصاً منها لمكافحة تلوث المياه ونشر الوعي حول أهمية الحفاظ على نظافة شواطئ مملكة البحرين، نظمت سوليدرتي البحرين، إحدى كبريات شركات التأمين في المملكة والشركة التابعة لمجموعة سوليدرتي القابضة، حملة لتنظيف شواطئ البحرين وذلك وبالتعاون مع مشاركي المشروع الوطني «لامع» النسخة الثالثة وبنك سيكو وشركة نيدوكي وكلين آب البحرين ومدرسة ابن خلدون الوطنية. حيث تم تنظيم الحملة في محافظتين وبمشاركة 132 متطوعاً يمثلون مدرسة ابن خلدون الوطنية والمشروع الوطني «لامع» النسخة الثالثة، بالإضافة إلى مشاركة أفراد من المجتمع المحلي، حيث تركزت جهودهم على تنظيف شاطئين وهما شاطئ المالكية وكرباباد، تحديداً في الأول من ديسمبر.
كما سعى متطوعو الحملة إلى إزالة كميات كبيرة من النفايات، وذلك بهدف نشر الوعي البيئي وتعزيز المسؤولية تجاه البيئة والحفاظ على نظافة شواطئ مملكة البحرين. ومن خلال هذه الجهود الجماعية، تم جمع كمية كبيرة من النفايات قدرت بـ 500
كيلو بالمجمل، و65 كيلو منها كانت نفايات قابلة للتدوير، مما يبرز نجاح حملة تنظيف شواطئ مملكة البحرين في تحقيق أهدافها المنشودة.
وحول مشاركته في هذه الحملة، صرح محمد عواجي، مساعد المدير العام لوحدة الدعم المؤسسي في سوليدرتي البحرين قائلاً: “ تأتي هذه الحملة ضمن استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث تواصل سوليدرتي البحرين تعزيز روح المشاركة المجتمعية، ونشر الوعي حول التأثيرات الضارة لتلوث البحار، وتشجيع ممارسات إدارة النفايات وإعادة تدويرها. ”
ومن جانبها أضافت منى المرزوق، مدير مساعد – الاتصال المؤسسي والتسويق: “ أتوجه بالشكر الجزيل إلى شركائنا في إنجاح هذه الحملة، وهم مشاركي المشروع الوطني “ لامع ” النسخة الثالثة وبنك سيكو وشركة نيدوكي وكلين آب البحرين ومدرسة ابن خلدون الوطنية على دعمهم الكبير لهذه الجهود، حيث قدموا كل الأدوات والمستلزمات الضرورية للمتطوعين لضمان نجاح عمليات التنظيف. كما نشعر بالفخر والاعتزاز بنجاح هذه الحملة وتحقيق جميع الأهداف المنشودة، بما في ذلك تحفيز الموظفين والطلاب وأفراد المجتمع المحلي على الالتزام بحماية الموارد الطبيعية في مملكة البحرين وتعزيز الاستدامة البيئية. ”
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