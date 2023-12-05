بالتعاون مع مشاركي المشروع الوطني ((لامع)) النسخة الثالثة..سوليدرتي تنظم حملة كبيرة لتنظيف شواطئ البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حرصاً‭ ‬منها‭ ‬لمكافحة‭ ‬تلوث‭ ‬المياه‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شواطئ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬نظمت‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين،‭ ‬إحدى‭ ‬كبريات‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والشركة‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬القابضة،‭ ‬حملة‭ ‬لتنظيف‭ ‬شواطئ‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مشاركي‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬‮«‬لامع‮»‬‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬وبنك‭ ‬سيكو‭ ‬وشركة‭ ‬نيدوكي‭ ‬وكلين‭ ‬آب‭ ‬البحرين‭ ‬ومدرسة‭ ‬ابن‭ ‬خلدون‭ ‬الوطنية‭. ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬الحملة‭ ‬في‭ ‬محافظتين‭ ‬وبمشاركة‭ ‬132‭ ‬متطوعاً‭ ‬يمثلون‭ ‬مدرسة‭ ‬ابن‭ ‬خلدون‭ ‬الوطنية‭ ‬والمشروع‭ ‬الوطني‭ ‬‮«‬لامع‮»‬‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬حيث‭ ‬تركزت‭ ‬جهودهم‭ ‬على‭ ‬تنظيف‭ ‬شاطئين‭ ‬وهما‭ ‬شاطئ‭ ‬المالكية‭ ‬وكرباباد،‭ ‬تحديداً‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭. ‬

كما‭ ‬سعى‭ ‬متطوعو‭ ‬الحملة‭ ‬إلى‭ ‬إزالة‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬النفايات،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬البيئي‭ ‬وتعزيز‭ ‬المسؤولية‭ ‬تجاه‭ ‬البيئة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شواطئ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬الجماعية،‭ ‬تم‭ ‬جمع‭ ‬كمية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬النفايات‭ ‬قدرت‭ ‬بـ‭ ‬500‭

‬كيلو‭ ‬بالمجمل،‭ ‬و65‭ ‬كيلو‭ ‬منها‭ ‬كانت‭ ‬نفايات‭ ‬قابلة‭ ‬للتدوير،‭ ‬مما‭ ‬يبرز‭ ‬نجاح‭ ‬حملة‭ ‬تنظيف‭ ‬شواطئ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬المنشودة‭.‬

وحول‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحملة،‭ ‬صرح‭ ‬محمد‭ ‬عواجي،‭ ‬مساعد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لوحدة‭ ‬الدعم‭ ‬المؤسسي‭ ‬في‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬قائلاً‭: ‬ “ تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للشركات،‭ ‬حيث‭ ‬تواصل‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬المشاركة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬التأثيرات‭ ‬الضارة‭ ‬لتلوث‭ ‬البحار،‭ ‬وتشجيع‭ ‬ممارسات‭ ‬إدارة‭ ‬النفايات‭ ‬وإعادة‭ ‬تدويرها‭.‬ ”

ومن‭ ‬جانبها‭ ‬أضافت‭ ‬منى‭ ‬المرزوق،‭ ‬مدير‭ ‬مساعد‭ ‬ – ‭ ‬الاتصال‭ ‬المؤسسي‭ ‬والتسويق‭: ‬ “ أتوجه‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬إلى‭ ‬شركائنا‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬هذه‭ ‬الحملة،‭ ‬وهم‭ ‬مشاركي‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬ “ لامع ” ‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬وبنك‭ ‬سيكو‭ ‬وشركة‭ ‬نيدوكي‭ ‬وكلين‭ ‬آب‭ ‬البحرين‭ ‬ومدرسة‭ ‬ابن‭ ‬خلدون‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬الكبير‭ ‬لهذه‭ ‬الجهود،‭ ‬حيث‭ ‬قدموا‭ ‬كل‭ ‬الأدوات‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الضرورية‭ ‬للمتطوعين‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬عمليات‭ ‬التنظيف‭. ‬كما‭ ‬نشعر‭ ‬بالفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بنجاح‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬وتحقيق‭ ‬جميع‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تحفيز‭ ‬الموظفين‭ ‬والطلاب‭ ‬وأفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بحماية‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭.‬ ”



