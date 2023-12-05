608 ملايين دولار حجم صادرات البحرين إلى ألمانيا خلال 2022

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

سجل‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وألمانيا‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬608‭ ‬ملايين‭ ‬دولار،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬9 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بعام‭ ‬2020‭ ‬وارتفعت‭ ‬الصادرات‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬بنسبة‭ ‬667 % ‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬الماضية،‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬إلى‭ ‬143‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬قراءة‭ ‬للتقرير‭ ‬الدوري‭ ‬لغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬تحت‭ ‬المجهر‮»‬‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬وألمانيا‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬عكس‭ ‬تطوراً‭ ‬ملموساً‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وألمانيا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬نمو‭ ‬حجم‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الأساسية‭ ‬الواعدة‭.‬

وأظهر‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬خلال‭ ‬2022‭ ‬بلغت‭ ‬ما‭ ‬قيمته‭ ‬85‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬وتمثلت‭ ‬في‭ ‬خلائط‭ ‬الألمنيوم‭ ‬الخام‭ ‬وهي‭ ‬أكبر‭ ‬سلعة‭ ‬تم‭ ‬تصديرها،‭ ‬حيث‭ ‬شكلت‭ ‬نحو‭ ‬59‭.‬7 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الصادرات‭ ‬وبنسبة‭ ‬نمو‭ ‬بلغت‭ ‬37 % ‭ ‬مقارنةً‭ ‬بعام‭ ‬2021،‭ ‬أما‭ ‬المنتج‭ ‬الرئيسي‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تصديره‭ ‬هو‭ ‬اجزاء‭ ‬لمحركات‭ ‬الطائرات،‭ ‬حيث‭ ‬شكل‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬14‭.‬2 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الصادرات‭ ‬السنوية‭ ‬وشهد‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬131 % ‭ ‬مقارنةً‭ ‬بعام‭ ‬2021،‭ ‬أما‭ ‬ثالث‭ ‬أكبر‭ ‬منتج‭ ‬تصديره‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬أجزاء‭ ‬لآلات‭ ‬تصنيع‭ ‬أو‭ ‬تجميع‭ ‬اللمبات‭ ‬أو‭ ‬الزجاج‭ ‬حيث‭ ‬شكل‭ ‬5 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الصادرات‭ ‬بانخفاض‭ ‬قدره‭ ‬65 % ‭ ‬مقارنةً‭ ‬بـ‭ ‬2021،‭ ‬فيما‭ ‬جاءت‭ ‬الأدوية‭ ‬المهيأة‭ ‬للبيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الواردات‭ ‬الألمانية‭ ‬للبحرين‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬نمواً‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مقارنةً‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي‭ ‬بما‭ ‬يوازى‭ ‬نحو‭ ‬5 % ‭ ‬وبقيمة‭ ‬28‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬أما‭ ‬ثاني‭ ‬أبرز‭ ‬المنتجات‭ ‬المستوردة‭ ‬فكانت‭ ‬السيارات‭ ‬الت d ‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬3000‭ ‬م3،‭ ‬والتي‭ ‬شكلت‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬5‭.‬8 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الواردات‭ ‬بانخفاض‭ ‬يقدر‭ ‬بحوالي‭ ‬22 % ‭ ‬مقارنةً‭ ‬بعام‭ ‬2021‭. ‬

وأشار‭ ‬تقرير‭ ‬تحت‭ ‬المجهر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ألمانيا‭ ‬تُعد‭ ‬تاسع‭ ‬أكبر‭ ‬شريك‭ ‬استيراد‭ ‬للبحرين‭ ‬وتأتي‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬23‭ ‬بين‭ ‬شركاء‭ ‬التصدير‭ ‬للبحرين‭ ‬وتعود‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬51‭ ‬عاماً،‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬1972،‭ ‬وتتمتع‭ ‬الدولتان‭ ‬بعلاقات‭ ‬ثنائية‭ ‬قوية‭ ‬حيث‭ ‬وقعت‭ ‬البحرين‭ ‬وألمانيا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الثنائية‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬فيما‭ ‬بينهما،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اتفاقية‭ ‬تشجيع‭ ‬وحماية‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المتبادلة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2007،‭ ‬ووقع‭ ‬البلدان‭ ‬مذكرات‭ ‬تفاهم‭ ‬تتعلق‭ ‬بالتشاور‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الصحية‭ ‬والسياسية،‭ ‬كما‭ ‬وقعت‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬مذكرات‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الألمانية‭ ‬وغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬نيوبرج‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2005،‭ ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يتم‭ ‬تنظيم‭ ‬زيارات‭ ‬الوفود‭ ‬الرسمية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭.‬

ووفقاً‭ ‬لتوقعات‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬أشار‭ ‬تقرير‭ ‬الغرفة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬للبحرين‭ ‬من‭ ‬المُتوقع‭ ‬أن‭ ‬ينمو‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬77 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬معدداً‭ ‬مزايا‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬حيث‭ ‬يسمح‭ ‬للمستثمرين‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الملكية‭ ‬الأجنبية‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬شريك‭ ‬محلي،‭ ‬ولا‭ ‬تفرض‭ ‬البحرين‭ ‬ضريبة‭ ‬دخل‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬الشخصي‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬سهولة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬الخليجية‭ ‬والتي‭ ‬تُقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬بنحو‭ ‬2‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬وتضم‭ ‬54‭ ‬مليون‭ ‬مستهلك،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بمستوى‭ ‬عال‭ ‬من‭ ‬الحرفية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬التكلفة‭ ‬السنوية‭ ‬لتشغيل‭ ‬أعمال‭ ‬التصنيع‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أقل‭ ‬بنسبة‭ ‬20‭-‬56 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بدول‭ ‬الجوار‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬كون‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬10‭ ‬وجهات‭ ‬جاذبة‭ ‬للعمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

ورصد‭ ‬التقرير‭ ‬توقعات‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬بنمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الألماني‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬1 % ‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬لألمانيا‭ ‬4‭.‬08‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬مما‭ ‬يجعلها‭ ‬رابع‭ ‬أكبر‭ ‬اقتصاد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬كما‭ ‬تُعد‭ ‬ألمانيا‭ ‬أكبر‭ ‬اقتصاد‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وثالث‭ ‬أكبر‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التصدير‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬وهي‭ ‬أيضاً‭ ‬أكبر‭ ‬سوق‭ ‬استهلاكي‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬حيث‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬84‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬وتعتبر‭ ‬أهم‭ ‬القطاعات‭ ‬الرئيسة‭ ‬التي‭ ‬تهيمن‭ ‬على‭ ‬السوق‭ ‬الألمانية‭ ‬هي‭ ‬قطاعات‭ ‬صناعات‭ ‬السيارات،‭ ‬والهندسة‭ ‬الميكانيكية،‭ ‬والكيميائية،‭ ‬والكهربائية‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المنتجات‭ ‬الرئيسة‭ ‬التي‭ ‬تصدرها‭ ‬ألمانيا‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬المركبات‭ ‬ومكوناتها،‭ ‬تليها‭ ‬الآلات‭ ‬ثم‭ ‬المنتجات‭ ‬الكيميائية‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬ألمانيا‭ ‬هي‭ ‬موطن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬الكبرى‭ ‬مثل‭ ‬فولكس‭ ‬فاجن،‭ ‬ودايملر،‭ ‬وبي‭ ‬إم‭ ‬دبليو،‭ ‬وباسف،‭ ‬وسيمنز‭.‬