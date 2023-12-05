برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة..((جيبك)) تشارك في مؤتمر ((جيبكا)) السنوي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ترأس‭ ‬المهندس‭ ‬كمال‭ ‬بن‭ ‬احمد‭ ‬محمد،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬وفداً‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى،‭ ‬ضم‭ ‬المهندس‭ ‬ياسر‭ ‬العباسي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬التنفيذين‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬السابعة‭ ‬عشر‭ ‬للمنتدى‭ ‬السنوي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الخليجي‭ ‬للبتروكيماويات‭ ‬والكيماويات‭ ‬‮«‬جيبكا‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬استضافته‭ ‬شركة‭ ‬قطر‭ ‬للطاقة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬4‭

‬لغاية‭ ‬6‭

‬ديسمبر‭ ‬2023‭.‬

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‬واستضافت‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬جيبكا‮»‬‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الاتحاد،‭ ‬حيث‭ ‬أقيم‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬قطر‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤتمرات‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬والمدراء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الكيماويات‭ ‬من‭ ‬شتى‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬والمنطقة،‭ ‬وحضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2500‭

‬مشارك‭ ‬يمثلون‭ ‬شريحة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الاستراتيجي‭.‬

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‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أشاد‭ ‬المهندس‭ ‬كمال‭ ‬بن‭ ‬احمد‭ ‬محمد‭ ‬بالنجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬شهده‭ ‬منتدى‭ ‬جيبكا‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬وقدم‭ ‬الشكر‭ ‬لشركة‭ ‬قطر‭ ‬للطاقة‭ ‬وكافّة‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬المؤتمر،‭ ‬منوهاً‭ ‬بما‭ ‬وجدته‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬ترحيب‭ ‬وحُسن‭ ‬استقبال‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬المداولات‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬كانت‭ ‬مفيدة‭ ‬وثرية‭ ‬للغاية،‭ ‬حيث‭ ‬شكّل‭ ‬الحدث‭ ‬مناخاً‭ ‬جيداً‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والرؤى‭ ‬مما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬للمنتدى‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬تميزاً‭ ‬كبيراً‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭. ‬ونوه‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬‮«‬جيبك‮»‬‭ ‬بالمهنية‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬أظهرها‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬المؤتمر‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الاعداد‭ ‬والتنظيم‭ ‬رغم‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬الذين‭ ‬حضروا‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أرجاء‭ ‬العالم،‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بالحضور‭ ‬الإعلامي‭ ‬الكبير‭ ‬قائلاً‭ ‬بأن‭ ‬الحدث‭ ‬قد‭ ‬اجتذب‭ ‬متابعة‭ ‬إعلاميّة‭ ‬واسعة‭.‬

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‬وقد‭ ‬ألقى‭ ‬المهندس‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬شريدة‭ ‬الكعبي،‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الطاقة‭ ‬والرئيس‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬قطر‭ ‬للطاقة‭ ‬كلمة‭ ‬افتتاحية‭ ‬كما‭ ‬شارك‭ ‬المهندس‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الفقيه،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬سابك‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جيبكا‭ ‬بكلمة‭ ‬ترحيبية‭ ‬ألقاها‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭.‬

وقد‭ ‬ناقش‭ ‬المنتدى‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬توظيف‭ ‬الكيمياء‭ ‬لتحقيق‭ ‬التحول‭ ‬المؤثر‮»‬‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المهمة‭ ‬منها‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬ودور‭ ‬الصناعة‭ ‬الكيماوية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬وتطوير‭ ‬الصناعة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬مستقبل‭ ‬التجارة‭ ‬وآفاق‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي،‭ ‬والابتكار،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬الأخرى‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭. ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬المؤتمر‭ ‬تبادلاً‭ ‬للآراء‭ ‬والخبرات‭ ‬حول‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الملحة‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الشخصيات‭ ‬المؤثرة‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬والكيماويات‭.‬

وقد‭ ‬تخلل‭ ‬منتدى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬برنامجاً‭ ‬موسعاً‭ ‬وفرص‭ ‬عرض‭ ‬متعددة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬حضر‭ ‬المشاركون‭ ‬افتتاح‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬تبادل‭ ‬الحلول‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬منصة‭ ‬تفاعلية‭ ‬مصممة‭ ‬لتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬وتوفير‭ ‬حلول‭ ‬تقنية‭ ‬ورؤى‭ ‬حول‭ ‬التحديات‭ ‬والحلول‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬المرتبطة‭ ‬بمستقبل‭ ‬الصناعة‭ ‬الكيماوية‭.‬

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‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬معرض‭ ‬الاستدامة‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬انجازات‭ ‬وطموحات‭ ‬قطاع‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬في‭ ‬رحلته‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة،‭ ‬شهد‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬يومه‭ ‬الاول‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جائزة‭ ‬الرواد‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الخامسة‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬تصميمها‭ ‬لتكريم‭ ‬رواد‭ ‬الصناعة‭ ‬البارزين‭ ‬لقاء‭ ‬مساهماتهم‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الصناعة‭ ‬الكيماوية‭ ‬الخليجية،‭ ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬المؤتمر‭ ‬كذلك‭ ‬انطلاق‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬‮«‬جيبكا‮»‬‭ ‬للشباب‭ ‬بحضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭

‬مشارك،‭ ‬تعرفوا‭ ‬على‭ ‬رحلة‭ ‬الصناعة‭ ‬الكيماوية‭ ‬الخليجية‭.‬