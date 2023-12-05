برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة..((جيبك)) تشارك في مؤتمر ((جيبكا)) السنوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ترأس المهندس كمال بن احمد محمد، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، وفداً رفيع المستوى، ضم المهندس ياسر العباسي، الرئيس التنفيذي للشركة، وعدد من المسؤولين التنفيذين في الشركة للمشاركة في الدورة السابعة عشر للمنتدى السنوي للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» الذي استضافته شركة قطر للطاقة خلال الفترة من 4
لغاية 6
ديسمبر 2023.
واستضافت العاصمة القطرية الدوحة فعالية «جيبكا» للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد، حيث أقيم المؤتمر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بمشاركة نخبة من القادة والمدراء التنفيذيين في قطاع الكيماويات من شتى أنحاء العالم والمنطقة، وحضور أكثر من 2500
مشارك يمثلون شريحة واسعة من هذا القطاع الاستراتيجي.
وبهذه المناسبة أشاد المهندس كمال بن احمد محمد بالنجاح الكبير الذي شهده منتدى جيبكا لهذا العام، وقدم الشكر لشركة قطر للطاقة وكافّة القائمين على تنظيم فعاليات المؤتمر، منوهاً بما وجدته الوفود المشاركة من ترحيب وحُسن استقبال. وقال إن المداولات خلال المؤتمر كانت مفيدة وثرية للغاية، حيث شكّل الحدث مناخاً جيداً لتبادل الأفكار والرؤى مما أسهم في إثراء للمنتدى الذي شهد تميزاً كبيراً على جميع المستويات. ونوه رئيس مجلس إدارة «جيبك» بالمهنية الكبيرة التي أظهرها القائمون على المؤتمر من حيث الاعداد والتنظيم رغم العدد الكبير من المشاركين الذين حضروا من جميع أرجاء العالم، كما أشاد في الوقت ذاته بالحضور الإعلامي الكبير قائلاً بأن الحدث قد اجتذب متابعة إعلاميّة واسعة.
وقد ألقى المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة قطر للطاقة كلمة افتتاحية كما شارك المهندس عبدالرحمن الفقيه، الرئيس التنفيذي لشركة سابك ورئيس مجلس إدارة جيبكا بكلمة ترحيبية ألقاها بهذه المناسبة.
وقد ناقش المنتدى الذي أقيم هذا العام تحت شعار «توظيف الكيمياء لتحقيق التحول المؤثر» العديد من المواضيع المهمة منها التحول إلى الطاقة النظيفة ودور الصناعة الكيماوية في تحقيق الاستدامة وتطوير الصناعة، بالإضافة إلى مناقشة مستقبل التجارة وآفاق الاقتصاد العالمي، والابتكار، والعديد من المواضيع الأخرى ذات الصلة. كما شهد المؤتمر تبادلاً للآراء والخبرات حول العديد من القضايا الملحة بمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات المؤثرة عالمياً في مجال صناعة البتروكيماويات والكيماويات.
وقد تخلل منتدى هذا العام برنامجاً موسعاً وفرص عرض متعددة، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات الجديدة التي أقيمت للمرة الأولى، حيث حضر المشاركون افتتاح منصة «تبادل الحلول» وهي منصة تفاعلية مصممة لتبادل المعرفة وتوفير حلول تقنية ورؤى حول التحديات والحلول لعدد من القضايا المرتبطة بمستقبل الصناعة الكيماوية.
وبالإضافة إلى معرض الاستدامة الذي أقيم لتسليط الضوء على انجازات وطموحات قطاع البتروكيماويات في رحلته نحو تحقيق الاستدامة، شهد المؤتمر في يومه الاول حفل توزيع جائزة الرواد في دورتها الخامسة والتي تم تصميمها لتكريم رواد الصناعة البارزين لقاء مساهماتهم البارزة في تطوير الصناعة الكيماوية الخليجية، كما شهد المؤتمر كذلك انطلاق الدورة الثانية من منتدى «جيبكا» للشباب بحضور أكثر من 400
مشارك، تعرفوا على رحلة الصناعة الكيماوية الخليجية.
MENAFN05122023000055011008ID1107543297
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.