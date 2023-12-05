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جامعة نايف تنظم المؤتمر الدولي الـ6 للجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي

12/5/2023 11:28:57 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت اليوم، بمقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في الرياض أعمال (المؤتمر الدولي السادس للجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي) الذي تنظمه الجامعة خلال الفترة من 5 - 7 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الجامعة ممثلة بالجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب لمواكبة التقنية المعلوماتية وتطوراتها المتلاحقة، وما أفرزته من أنماط إجرامية جديدة تشكل تحديات غير تقليدية للدول تستدعي تعزيز التعاون الدولي لمواجهتها. ويشارك في أعمال المؤتمر (700) متخصص وخبير في مجالات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وعلم الجريمة، وأعضاء الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي والجمعيات العربية والدولية المختصة من الدول العربية وباكستان، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، وأوزباكستان، وسيرلانكا، وسويسرا، وإيطاليا، وكندا، وصربيا، والبرازيل، إضافة إلى المنظمات الدولية.
وأوضح نائب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الأستاذ الدكتور طارق الريس في كلمته، أن الجامعة أولت موضوع الأدلة الجنائية ومختبراتها عنايتها واهتمامها للدور الرئيس الذي تؤديه في مجالات تحقيق العدالة الجنائية وكشف الجريمة، مؤكدًا أن المؤتمر الذي يشهد مشاركة واسعة من المختصين من المنطقة العربية وأنحاء العالم، يعد حدثًا هامًا في مجال الطب الشرعي إذ يحرص المختصون على المشاركة في أعماله للاطلاع على آخر المستجدات في هذا المجال الحيوي المهم. وأضاف الريس، أن الجامعة تسعى من خلال محاور المؤتمر إلى تعزيز التعاون وتبادل الأفكار والخبرات في مجالات مسارات المؤتمر الذي استقطبت له هيئة علمية متميزة من الخبراء على مستوى العالم، إلى جانب تنظيمها، لمعرض مصاحب تشارك فيه عدد من الشركات الرائدة في تقنيات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي لعرض أحدث منتجاتها على المؤسسات والجهات العلمية والأمنية المشاركة.
وأكد طارق الريس، أن الجامعة وفي إطار اهتمامها بالتدريب التطبيقي لرفع مستوى أداء العاملين بالتحقيق الجنائي عامَّة والعاملين بالمختبرات الجنائيَّة خاصَّة، أطلقت عددًا من البرامج الأكاديميَّة في علوم الأدلَّة الجنائيَّة، وخضعت مختبراتها للتطوير المستمر؛ لتواكب أحدث التطوُّرات والتقنيات، وأنشأت عددًا من مراكز التميز لخدمة الأمن بمفهومه الشامل، كإضافة عِلميَّة تحقِّق تطلعات الأسرة العربيَّة في المجالات الأمنية.
من جهته أكد رئيس معهد الطب الشرعي بجامعة زيورخ بسويسرا الأستاذ الدكتور مايكل تالي، في كلمته أهمية المؤتمر ودوره في تعزيز التواصل بين المختصين في مجالات الطب الشرعي على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن المخرجات الصادرة عن المؤتمرات السابقة أسهمت بشكل إيجابي في تطوير العديد من مجالات علوم الأدلة الجنائية، إضافة إلى تزويد المشاركين بالمستجدات العلمية في مجالات تخصصهم.
وسيناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام أوراقًا علمية في إطار عدد من المحاور من أبرزها: مسارات الوراثة الجنائية، وعلم السموم والكيمياء الجنائية، والجرائم السيبرانية والأدلة الجنائية الرقمية، إضافة إلى مسار الطب الشرعي/علم الأمراض، التزييف والتزوير، مسرح الجريمة، والطبيعيات الجنائية، الأنثروبولوجيا، القانون الجنائي، الأزمات والكوارث، إضافة إلى ورش العمل المتخصصة.
يشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها: تبادل المعرفة والمعلومات والأفكار في مختلف مجالات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وبناء جسور التعاون لتعزيز البحث في علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، واستكشاف كيف تسهم الابتكارات في هذه التخصصات في الحفاظ على الأمن في المجتمعات، إضافة إلى مناقشة قيمة الجودة وتوحيد المعايير في مختلف التخصصات الجنائية.
يذكر أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أصدرت ما يزيد على (53) إصداراً علمياً محكماً تناولت علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي باللغتين العربية والإنجليزية واضحت مراجع رئيسة للباحثين وأثرت المكتبة العربية المتخصصة في هذا المجال.

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