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انطلاق فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي في إدارات الدفاع المدني

12/5/2023 11:28:57 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت اليوم، فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي تحت شعار " عطاء وطن "، الذي يصادف الخامس من شهر ديسمبر من كل عام ميلادي، بحضور مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، وذلك في مديريات وإدارات الدفاع المدني في مناطق المملكة.
واستعرضت الفعاليات، جهود "الدفاع المدني" في مجال العمل التطوعي لعام 2023م، والتعريف ببرامجها الهادفة إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، باعتباره أساسًا مهمًا لبناء وتنمية المجتمعات.

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