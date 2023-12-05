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الارتقاء بالخدمات أبرز مطالب أهالي الباحة لمدير الصحة

12/5/2023 11:28:57 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، مدير عام الشؤون الصحية المعين حديثًا بالمنطقة الدكتور عبدالدائم بن محمد العنزي، مؤكدًا على أهمية تكثيف الجهود والعمل على تقديم أفضل الخدمات بمختلف المرافق الصحية بالمنطقة ومحافظاتها ومراكزها لخدمة المواطنين والمقيمين، فيما وضع أهالي المنطقة عدة مطالب للعنزي، أهمها الارتقاء بالخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية ورفع الطاقة الاستيعابية في عدد من التخصصات الدقيقة مع استقطاب الكفاءات المميزة من الاستشاريين والأخصائيين، وشدد الأهالي على تطوير مراكز طب الأسنان والتقليل من الانتظارات التي تصل إلى عدة أشهر مع فتح مراكز جديدة لفك الاختناقات في المراكز الأخرى.
وطالب الأهالي بالاهتمام بشكل أكبر بالمستشفيات الطرفية وفتح أقسام أخرى للتخفيف من العبء على المستشفيات المركزية والتقليل من التحويل إليها، إضافة إلى إنشاء مراكز متخصصة للحوادث، وذلك لكثرتها في تلك المستشفيات ولقربها من طرق رئيسية تربط عدة مناطق مع زيادة الكوادر الطبية ورفع السعة السريرية والعناية المركزة.
ونجحت صحة الباحة في خفض عدد الإحالات الخارجية، وذلك برفع مستوى الخدمة وإيجاد حلول بعد تعاقدها مع عدد من الاستشاريين والأخصائيين في عدد من التخصصات الدقيقة وسد العجز في المستشفيات المركزية.

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