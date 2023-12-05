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واشنطن تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين شنوا هجمات ضد فلسطينيين

12/5/2023 11:27:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الولايات المتحدة أنها سترفض منح تأشيرات للمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين ينفذون هجمات ضد الفلسطينيين، مكثفة الضغط للحد من موجة عنف تشهدها الضفة الغربية المحتلة على وقع حرب غزة.
وأفاد وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة ستمنع دخول أي شخص تورط في «تقويض السلم والأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية» أو يتخذ خطوات «تقيد بشكل غير مبرر وصول المدنيين إلى الخدمات والاحتياجات الأساسية».

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