واشنطن تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين شنوا هجمات ضد فلسطينيين

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت الولايات المتحدة أنها سترفض منح تأشيرات للمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين ينفذون هجمات ضد الفلسطينيين، مكثفة الضغط للحد من موجة عنف تشهدها الضفة الغربية المحتلة على وقع حرب غزة.
وأفاد وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة ستمنع دخول أي شخص تورط في «تقويض السلم والأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية» أو يتخذ خطوات «تقيد بشكل غير مبرر وصول المدنيين إلى الخدمات والاحتياجات الأساسية».
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