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قطر تنجح مجددا في إعادة 6 أطفال أوكرانيين من روسيا

12/5/2023 11:27:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت السلطات القطرية أن ستة أطفال أوكرانيين رحّلتهم روسيا قسرا عقب غزوها أوكرانيا سيتم لم شملهم مع عائلاتهم بفضل وساطة قطرية.
وتُتَّهم موسكو بترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين قسرا من مدارس ومستشفيات ودور أيتام في أجزاء من البلاد تسيطر عليها قواتها.
وهذه المجموعة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عاما، هي الثانية التي تعاد إلى الوطن بموجب اتفاق تم التفاوض عليه بين روسيا وأوكرانيا بوساطة قطرية مكّن من إعادة أربعة قاصرين في أكتوبر الماضي.
وقالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية لولوة الخاطر إن الدوحة «تواصل القيام بدور الوسيط بين الحكومتين الأوكرانية والروسية، وقد سهّلت لم شمل ستة أطفال أوكرانيين إضافيين مع عائلاتهم، في الوقت المناسب لعطلة نهاية العام».
وأضافت «لقد تعاون الطرفان بشكل كامل وشاركا بحسن نية طوال العملية».
وتجمّع الأطفال في السفارة القطرية في موسكو من حيث غادروا إلى كييف عبر مينسك. ورافقهم ديبلوماسيون قطريون إلى الحدود الأوكرانية، بحسب السلطات.

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