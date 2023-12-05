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جنوب أفريقيا تحيي الذكرى العاشرة لرحيل مانديلا

12/5/2023 11:27:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحيت جنوب افريقيا الذكرى العاشرة لوفاة نيلسون مانديلا أول رئيس أسود للبلاد وبطل مكافحة نظام الفصل العنصري، وسط مشاعر الحنين إلى نزاهته وخيبة الأمل من المرحلة التي تلت رحيله.
وتنطوي هذه الذكرى على مشاعر متفاوتة بالنسبة لشعب جنوب افريقيا، فمن جهة هي ذكرى «ماديبا» الذي جلب له الديموقراطية والسجين السابق في جزيرة روبن أيلاند الذي أصبح أول رئيس أسود للبلاد بعد هزيمة نظام الفصل العنصري والنجم العالمي الذي توفي عن عمر يناهز 95 عاما في الخامس ديسمبر 2013.
ومن جهة ثانية، خيبة الأمل من الوضع الحالي للبلاد التي لا يزال يقودها حزب المؤتمر الوطني الافريقي لكن يعمها الفساد وتشهد انقطاعا للتيار الكهربائي وأكبر تفاوت بين فئات المجتمع في العالم بحسب البنك الدولي.
وقال بروسبر نكوسي الذي يقيم قرب منزل مانديلا السابق في سويتو، المحاذية لجوهانسبرغ، والشاهد والناشط في مكافحة الفصل العنصري لوكالة فرانس برس «نحب ما فعله (مانديلا) ونقدر الحرية التي منحنا اياها. لكنني اتمنى فقط ان يتواصل ارثه».
لكن «على مدى عشر سنوات، لم يتغير الكثير أو يتحسن» الوضع.
وتوفي مانديلا محاطا بعائلته بعد معاناة طويلة وأشهر من العذاب وقلق الجنوب افريقيين ومعجبيه في العالم بأسره، كانت عائلته خلالها تردد على الدوام أنه في حالة «حرجة لكن مستقرة».
ونظمت مؤسسة مانديلا في العاصمة الاقتصادية لجنوب افريقيا معرضا تفاعليا متواضعا بعنوان «مات مانديلا»، ليتمكن الزوار من ترك رسائل وانتقاداتهم وآمالهم، بعد عشر سنوات على رحيله.
ولا يزال وجه «ماديبا»، اسم عشيرته، حاضرا جدا: على الأوراق النقدية والكثير من الجداريات في المدن والبلدات وبشكل رسمي أكثر عبر وجود عشرات التماثيل بينها تمثال يمثله بذراعين مفتوحتين وضع أمام المبنى الذي يقع فيه مقر الحكومة في بريتوريا، وارتفاعه تسعة أمتار.
ويقول نجابولو منغادي وهو أحد سكان جوهانسبرغ إن «جنوب افريقيا يجب ان تستعيد روح مانديلا» لكي تتغير بشكل أفضل. ويضيف «يجب ان نواصل عمله لان هناك على الدوام أمورا لا تسير بشكل جيد في جنوب افريقيا».
من جهته، يقول فيرن هاريس رئيس مؤسسة مانديلا بالوكالة والذي عمل لفترة طويلة على محفوظات مانديلا، إن «الحنين العميق» لا يزال يسكن الكثير من مواطني جنوب افريقيا.
لكنه يخشى أنه «عبر التمسك بهذا الرمز»، ستبقى البلاد في مكانها قائلا «قد يكون آن الأوان لتركه يرحل وأن نجد نماذج جديدة لأنفسنا».
وشارك فيرن هاريس في أعمال لجنة الحقيقة والمصالحة التي أنشئت مع سقوط نظام الفصل العنصري للبحث في أخطر انتهاكات حقوق الإنسان. وفي وقت لاحق، في عام 2001، اتصل به مكتب مانديلا ودعاه للعمل على تنظيم صناديق الوثائق.
واعتبر أن أهم درس تعلمه من مانديلا هو أن «الأمل ليس كافياً».
وأضاف «علينا أن نقتنع فعلاً بأنه حتى لو كان المستقبل أسوأ من الحاضر، يجب أن نواصل الكفاح. فهذا ما يسمح بالصمود».

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