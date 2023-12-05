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روسيا تعترض 35 مسيرة أوكرانية فوق القرم وبحر آزوف وكييف تحذر من خسارة الحرب إذا تأخرت مساعدات واشنطن

12/5/2023 11:27:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت روسيا أنها اعترضت 35 مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها في العام 2014 وبحر آزوف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «أحبطت محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيرات».
وأشارت إلى أن «الدفاعات الجوية دمرت 22 مسيرة أوكرانية واعترضت 13 أخرى فوق «بحر آزوف وشبه جزيرة القرم».
وأكدت الوزارة بعيد ذلك في بيان ثان إحباط «محاولة جديدة لنظام كييف»، مشيرة إلى تدمير الجيش الروسي أربع مسيرات فوق بحر آزوف.
في المقابل، قال أندريه ييرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن تأجيل المساعدات الأميركية لكييف والتي يجري مناقشتها في الكونغرس سيوجد «خطرا كبيرا» بخسارة أوكرانيا لحربها مع روسيا.
وأضاف ييرماك خلال محاضرة في المعهد الأميركي للسلام أنه «سيكون من الصعب حقا البقاء في المواقع نفسها ومن الصعب على الناس أن يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة» من دون دعم مباشر للميزانية.

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