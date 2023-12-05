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فرنسا تعلن تجميد أصول يحيى السنوار لستة أشهر

12/5/2023 11:27:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدرت فرنسا مرسوما يقضي بتجميد أصول زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار الذي تعتبره إسرائيل العقل المدبر لعملية طوفان الأقصى التي فاجأت إسرائيل في 7 أكتوبر، على أراضيها لمدة ستة أشهر بحسب مرسوم نشر أمس في الجريدة الرسمية.
وينص المرسوم الصادر في 30 نوفمبر والذي دخل حيز التنفيذ أمس على أن «الأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها أو التي يتحكم فيها السيد يحيى السنوار (...) تخضع لتجميد أصول».
وفي نوفمبر الماضي، دعت سكرتيرة الدولة الفرنسية المكلفة بشؤون أوروبا لورانس بون إلى فرض عقوبات أوروبية تستهدف كبار مسؤولي حماس، خصوصا عقوبات مالية قد تأخذ شكل تجميد للأصول.
وفي مرسوم مماثل مؤرخ في 13 نوفمبر، أعلنت باريس أنها ستجمد لمدة ستة أشهر أصول محمد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس والمدرج على القائمة الأميركية لـ «الإرهابيين الدوليين» المطلوبين منذ العام 2015.
من جهتها، فرضت لندن أيضا عقوبات تشمل تجميد أصول وحظر سفر، على ستة أفراد هم أربعة من قادة حماس واثنان متهمان بتمويل الحركة، بينهم محمد الضيف ويحيى السنوار.

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