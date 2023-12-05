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مسؤولون من حماس يحيون الذكرى العاشرة لوفاة نيلسون مانديلا مع عائلته

12/5/2023 11:27:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انضم مسؤولون من حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) إلى عائلة نيلسون مانديلا لإحياء الذكرى العاشرة لوفاته وتسليط الضوء على النزاع المدمر في قطاع غزة.
وأدانت جنوب أفريقيا بشدة رد إسرائيل على العملية غير المسبوقة لـ «حماس» في 7 أكتوبر الماضي التي أشعلت فتيل حرب أودت بالآلاف.
وقد جعل مانديلا، الذي توفي في 2013 عن 95 عاما، من قيام دولة فلسطينية إحدى قضاياه الدولية الرئيسية عندما أصبح أول رئيس أسود لدولة جنوب افريقيا.
وكان ممثلون عن «حماس» بين فلسطينيين وضعوا إكليلا من الزهور عندما أحيت العائلة ذكرى وفاته أمام تمثال ضخم لرمز مكافحة الفصل العنصري.
وساهم حفيد مانديلا، العضو في المجلس الوطني ماندلا مانديلا، في تنظيم مؤتمر استمر يومين بشأن النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي قبل مراسم وضع إكليل الزهور عند «مباني الاتحاد»، حيث المقر الرسمي لحكومة جنوب أفريقيا ومكاتب رئيس الدولة.
وكان كل من باسم نعيم، وزير صحة سابق في حكومة «حماس» بغزة، وخالد قدومي ممثل الحركة في إيران، من بين الفلسطينيين الذين حضروا إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في المؤتمر وإحياء الذكرى.
وقال ماندلا مانديلا لهيئة الإذاعة العامة في بريتوريا «إس إيه بي سي»: «كنا بانتظار الاطلاع على تجربة مباشرة بشأن الفظائع اليومية التي ترتكب في غزة».
وأضاف «كانت تجربة حقيقية لهم أن يكونوا في جنوب أفريقيا وأن يتعلموا من تجربتنا حيث كان علينا أن نواجه أحد أكثر أنظمة الفصل العنصري وحشية في القارة وتمكنا من هزيمته».
وأكد أن جده كان يعتبر قيام دولة فلسطينية «قضية أخلاقية كبيرة في عصرنا»، مضيفا «نواصل من حيث ترك».
وماندلا مانديلا عضو في حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم الذي أيد الشهر الماضي مقترحا للجمعية الوطنية يدعو إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية وتعليق العلاقات الديبلوماسية احتجاجا على الحرب.
كما دعت جنوب افريقيا رسميا المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق فيما وصفه الرئيس سيريل رامابوزا بـ «جرائم حرب» ترتكبها إسرائيل في غزة.

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