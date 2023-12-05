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بريطانيا تجري دوريات استطلاع جوي شرق المتوسط وترسل سفينة حربية إلى الخليج

12/5/2023 11:27:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أن بلاده ستسير رحلات استطلاع جوية دون طيار وغير مسلحة فوق شرق البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أنها ستشمل المجال الجوي لإسرائيل وغزة.
وأكد انه لن يكون لها أي دور قتالي وستكون مكلفة فحسب بتحديد أماكن الرهائن.
وبخصوص أي معلومات تجمعها طائرات الاستطلاع البريطانية بشأن المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أوضح أنه لن يتم تزويد السلطات المعنية المسؤولة عن تحرير الرهائن سوى بالمعلومات المتصلة بإنقاذهم.
وقال الوزير البريطاني، في تقرير حول الحرب الاسرائيلية على غزة، إن بريطانيا تدرس إرسال سفينة الدعم العسكري «ليم باي» لتوفير مساعدات إنسانية وطبية في الشرق الأوسط. وأضاف في تصريحات لأعضاء مجلس العموم «أدرس إمكانية دعم السفينة الحربية «ليم باي» لتوفير المساعدات الطبية والإنسانية».
وكشف أن بريطانيا قررت إرسال السفينة الحربية «إتش إم إس دايمند» للخليج العربي لمنع الحوثيين من مواصلة هجماتهم في البحر الأحمر.

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