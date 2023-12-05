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خان يونس تشهد أشرس المعارك ونزوح قياسي نحو رفح

12/5/2023 11:27:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كثف الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي تزامنا مع توسيع الهجوم البري في جنوب قطاع غزة ما أدى الى سقوط العشرات بين قتيل وجريح، في حين أشار شهود إلى حدوث معارك عنيفة، فيما حذرت الأمم المتحدة من «سيناريو أكثر رعبا» للمدنيين، حيث انه «من المستحيل» إنشاء «مناطق آمنة» في غزة.
ومع تزايد تكدس الفلسطينيين الفارين باتجاه جنوب القطاع وخصوصا رفح، دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، العالم إلى أن يندد بأي محاولة من جانب إسرائيل لتهيئة الظروف التي من شأنها تهجير الفلسطينيين قسرا داخل قطاع غزة الذي دمرته الحرب أو خارج حدوده.
وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية بعد اجتماعه مع الرئيس القبرصي في عمان، دعا الملك عبدالله مرة أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحذر من «خطورة تدهور الأوضاع» جراء حملة القصف الإسرائيلية المتواصلة.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، إنه رصد نزوحا قياسيا للفلسطينيين إلى مدينة رفح أقصى جنوب القطاع. وذكر في بيان أن عشرات الآلاف من النازحين وصلوا خلال 48 ساعة. وأضاف البيان أنه بالنظر إلى أن الملاجئ في مدينة رفح تجاوزت طاقتها الاستيعابية بكثير، فقد استقر معظم النازحين الوافدين حديثا في الشوارع، وفي المساحات الفارغة في جميع أنحاء المدينة، حيث أقاموا الخيام والملاجئ المؤقتة.
ميدانيا، نقلت وكالة فرانس برس عن شهود وقوع اشتباكات عنيفة قرب خان يونس وقصف جوي باتجاه رفح في الطرف الجنوبي من القطاع، فيما أكدت وكالة «وفا» الفلسطينية سقوط «عدة» قتلى في قصف على مدينة غزة.
واعترف الجيش الإسرائيلي أنه يخوض أشرس يوم في المعارك منذ بدء العملية البرية في غزة، مؤكدا وقوع اشتباكات «في قلب منطقة خان يونس» جنوب القطاع
وهو يتفق مع ما سبق واعلنه المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي الذي أكد أن القتال في «المرحلة الثانية» من الحرب سيكون صعبا؟، معترفا بأن 406 جنود إسرائيليين قتلوا منهم ضابطان بينهما نائب قائد سرية وثلاثة جنود أمس.
وردا على تقرير بشأن إغراق أنفاق غزة بالمياه، قال المتحدث إن الجيش يتخذ مجموعة من الإجراءات الهندسية دون التعليق على التفاصيل. وأضاف «نحن على وفاق تام مع الولايات المتحدة بخصوص الأهداف الاستراتيجية للحرب» وكان مسؤولون عسكريون إسرائيليون اعلنوا أنه مقابل كل مدنيين قتلا في الهجوم على حماس في قطاع غزة قتل مقاتل من الحركة الفلسطينية.
وخلال دردشة مع صحافيين، قال أحد هؤلاء المسؤولين الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم «لست أقول إنه أمر جيد أن تكون النسبة اثنين لواحد».
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أخلت بشكل شبه كامل معداتها الطبية من مستودعين في خان يونس، مؤكدة أن إسرائيل انذرتها للقيام بذلك خلال 24 ساعة، لكن الجيش الإسرائيلي نفى ما أعلنته المنظمة.
في المقابل، قال الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي حليفة حماس إن مقاتليه خاضوا اشتباكات عنيفة مع جنود إسرائيليين إلى الشمال والشرق من مدينة خان يونس، المدينة الرئيسية في جنوب قطاع غزة. وأضاف أن مجاهديها استهدفوا قوة صهيونية خاصة مكونة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد وحققوا فيها إصابة مباشرة.
من جهتها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري في حركة حماس من حساب رسمي على تلغرام «قصف بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين».
وقالت إن مجاهديها تمكنوا من الإجهاز على 10 جنود إسرائيليين من المسافة صفر بمحور شرق خان يونس. وسبق أن أعلنت قنص 6 جنود إسرائيليين ببنادق «الغول» محلية الصنع، في منطقة الزنة بمحور شرق مدينة خان يونس وأصابوهم إصابات محققة.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن منظومة القبة الحديدية حاولت اعتراض صواريخ فلسطينية في سماء تل أبيب، مؤكدة أن شهودا تحدثوا عن نحو 10 انفجارات هزت المدينة، حيث توجهت فرق الإسعاف إلى مواقع في تل أبيب أبلغ فيها عن سقوط صواريخ المقاومة.
وأعربت منظمات دولية عن قلقها من الأخطار التي يواجهها المدنيون في غزة، حيث «توقفت خدمة الاتصال الهاتف والإنترنت» بسبب تعرض المسارات الرئيسية والتي تمت إعادة وصلها سابقا للفصل مرة اخرى من الجانب الاسرائيلي، وفقا لشركة الاتصالات الفلسطينية «بالتل».
وناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل تجنب اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في غزة وتجنيب المدنيين المزيد من المعاناة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك «الأمين العام منزعج للغاية من استئناف الأعمال القتالية بين إسرائيل وحماس... بالنسبة لمن صدرت لهم أوامر بالإخلاء، لا يوجد مكان آمن يذهبون إليه ولا يوجد سوى القليل جدا ليبقيهم على قيد الحياة».
وقال الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر لصحافيين في جنيف عبر رابط فيديو من القاهرة «إن ما يسمى بالمناطق الآمنة... غير منطقية وغير ممكنة، وأعتقد أن السلطات على علم بذلك».
وأضاف ان المناطق المسماة «آمنة» التي أعلنتها إسرائيل في غزة مهددة بالتحول إلى أماكن «موبوءة» في غياب المأوى والمياه والصرف الصحي.
بدوره، حذر ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة من ان الوضع في القطاع يزداد سوءا كل ساعة مع تكثيف إسرائيل القصف على الجنوب حول مدينتي خان يونس ورفح. وقال للصحافيين عبر رابط فيديو من غزة «الوضع يزداد سوءا كل ساعة». وأضاف «القصف يشتد في كل مكان، بما يشمل المناطق الجنوبية في خان يونس وحتى رفح».

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