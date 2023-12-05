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أفراح زين الحلايا الدوسري

12/5/2023 11:27:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفل بدر بن نايف زين الحلايا وإخوانه بزفاف ابنهم نايف بن بدر بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.
ألف مبروك.


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