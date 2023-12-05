السعودية.. مملكة الإنجازات

(MENAFN
- Al-Anbaa)
من يفكر يعمل، ومن يعمل ينتج، ومن ينتج يظهر، ومن يظهر يسود، ومن يسود تكون له الغلبة، ومن تكون له الغلبة يمكّن، ومن يمكّن يسيطر، ومن يسيطر تدين له الرقاب، ومن تدين له الرقاب يذلل الصعاب، ومن تذلل له الصعاب يصنع الأعاجيب.
رجل بدولة ودولة بقلب رجل، كان الحلم سرابا فأصبح حقيقة، وكانت الأرض صحراء قاحلة فأضحت خضراء يانعة، وكانت البنية التحتية مهترئة فصارت متجددة.
النهوض يحتاج إلى قواعد، والبنيان يحتاج إلى سواعد، والهمة تحتاج إشعال جذوة الرغبة الصادقة في النفوس.
إكسبو 2030، وكأس العالم 2034، أحداث وفعاليات عالمية منتظرة ومترقبة، بدأت وأقيمت شبيهاتها بدول مجاورة وجمعت لتقام في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
الهمة الكبيرة، والأهداف المحددة، والرغبة المتناهية التي أظهرها ولي عهد المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، في الدفع بالمملكة لتكون بمقدمة الدول العظمى بشتى المجالات، أمر يدعو للإعجاب والتفكر.
الدول تنهض بالرغبة، وتتطور بالعزيمة، وتنمو بالرؤية، منذ أن وضعت الرؤية، شحذت الهمم، وصقلت الإمكانيات بهذا البلد الكبير ليكون كبيرا، وبهذا البلد المتسع ليتسع للجميع.
يكفي أن تكون صاحب إرادة، وقدرة على اتخاذ القرار، لترى من حولك يتبع نهجك ويسير على طريقك، وبالنهاية سيكون النجاح والتوفيق حليف الجميع.
العالم ينتظر، والجميع يترقب، ومتأكد من نجاح قادم الفعاليات والأحداث، والتي لن تكون إلا بداية لعهد جديد، ينهض بالمملكة وبدول الجوار.
كل التوفيق للمملكة العربية السعودية الشقيقة بهذه الانجازات الكبيرة التي نفرح لها ونفخر بها جميعا.
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