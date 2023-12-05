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السعودية.. مملكة الإنجازات

12/5/2023 11:27:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

من يفكر يعمل، ومن يعمل ينتج، ومن ينتج يظهر، ومن يظهر يسود، ومن يسود تكون له الغلبة، ومن تكون له الغلبة يمكّن، ومن يمكّن يسيطر، ومن يسيطر تدين له الرقاب، ومن تدين له الرقاب يذلل الصعاب، ومن تذلل له الصعاب يصنع الأعاجيب.
رجل بدولة ودولة بقلب رجل، كان الحلم سرابا فأصبح حقيقة، وكانت الأرض صحراء قاحلة فأضحت خضراء يانعة، وكانت البنية التحتية مهترئة فصارت متجددة.
النهوض يحتاج إلى قواعد، والبنيان يحتاج إلى سواعد، والهمة تحتاج إشعال جذوة الرغبة الصادقة في النفوس.
إكسبو 2030، وكأس العالم 2034، أحداث وفعاليات عالمية منتظرة ومترقبة، بدأت وأقيمت شبيهاتها بدول مجاورة وجمعت لتقام في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
الهمة الكبيرة، والأهداف المحددة، والرغبة المتناهية التي أظهرها ولي عهد المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، في الدفع بالمملكة لتكون بمقدمة الدول العظمى بشتى المجالات، أمر يدعو للإعجاب والتفكر.
الدول تنهض بالرغبة، وتتطور بالعزيمة، وتنمو بالرؤية، منذ أن وضعت الرؤية، شحذت الهمم، وصقلت الإمكانيات بهذا البلد الكبير ليكون كبيرا، وبهذا البلد المتسع ليتسع للجميع.
يكفي أن تكون صاحب إرادة، وقدرة على اتخاذ القرار، لترى من حولك يتبع نهجك ويسير على طريقك، وبالنهاية سيكون النجاح والتوفيق حليف الجميع.
العالم ينتظر، والجميع يترقب، ومتأكد من نجاح قادم الفعاليات والأحداث، والتي لن تكون إلا بداية لعهد جديد، ينهض بالمملكة وبدول الجوار.
كل التوفيق للمملكة العربية السعودية الشقيقة بهذه الانجازات الكبيرة التي نفرح لها ونفخر بها جميعا.

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