قراءة للدورة المستندية للأعمال البرلمانية

إن العمل البرلماني وامتداده ـ والذي يمثل الذاكرة التاريخية للأمة التي تؤرخ مسيرتها الديموقراطية العتيدة المنوطة بمجلس الأمة ـ يمر بمراحل عديدة قبل أن ينتج أثره المادي بصدوره على هيئة عمل نافع للمجتمع، وقد لا يعلم الكثير عن هذه المراحل التي يتم تداولها بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وداخل قاعة مجلس الأمة ولجانه واجتماعات مجلس الوزراء ودور مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة خلال هذه المراحل، ومن ثم سنلقي الضوء عليها؛ ليصل القارئ إلى نتيجة عظيمة من العلم بها بعد القراءة لهذا المقال، فما هي الأعمال البرلمانية وكيفية التعامل معها منذ بدايتها إلى نهايتها ؟فالأعمال البرلمانية هي ما يقوم به أعضاء مجلس الأمة داخل المجلس ولجانه، وما يقدمه الأعضاء من اقتراحات بقوانين واقتراحات برغبة وأسئلة واستجوابات، وما تقدمه الحكومة من مشروعات القوانين، وغيرها مما يتم تداوله بمجلس الأمة.والسؤال البرلماني هو استفسار من عضو مجلس الأمة يوجهه لأحد الوزراء ليستفسر عن موضوع معين، وهو بذلك علاقة بين السائل والمسؤول فقط، وبمجرد أن يكتسب العضو هذه الصفة يحق له توجيه أسئلة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، فما هي الإجراءات التي يمر بها السؤال حيث يقدم السؤال مكتوبا من عضو واحد ولوزير واحد ويصاغ بصيغة محددة وغير مبهمة، كما أنه لا يجوز أن يتضمن ألفاظا خارجة أو توجيه عبارات غير لائقة، فيقدمه العضو إلى رئيس مجلس الأمة ويحال مباشرة إلى الوزراء المعنيين، ويمكن أن يكون السؤال مشتركا للوزراء جميعا ولكن كل وزير على حدة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن ميعاد الإجابة عن السؤال حددتها المادة (121) من اللائحة الداخلية، حيث يمكن للوزير أن يطلب أسبوعين للإجابة، فيجاب إلى طلبه، والأصل أن يجيب الوزراء عن الأسئلة في الجلسة المحددة لنظر السؤال، ولكن جرى العمل على ان تتم الإجابة في الجلسة المحددة لنظرها بعد ورودها، وبمجرد ورودها تحال إلى أمانة المجلس لتدرج بالجaلسة، ويتم إخطار العضو بها، والجدير بالذكر أن حق التعقيب عن الإجابة يكون للعضو السائل دون غيره، ولا يجوز تغيير السؤال إلى استجواب في الجلسة نفسها، ولكن يجوز للعضو ان يقدم الاستجواب بعد ذلك، وهو أشد من السؤال بعض الشيء، والمدة المحددة لنظر الأسئلة هي نصف ساعة فقط إلا اذا رأى المجلس تمديدها، ومن ثم ينظر المجلس في طلب الأعضاء للتمديد.الدور الذي يقوم به مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بصدد الأسئلة البرلمانية دور في منتهى القوة، حيث يتلقى المكتب الأسئلة الواردة مقترنا بجدول أعمال مجلس الأمة قبل الجلسة، ويتم حصر الأسئلة ومتابعة الإجابات الواردة، حيث يقوم كل وزير بإرسال نسخة من الإجابات إلى مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ويقوم المكتب بدور الوسيط بين السلطة التنفيذية ممثلة بالوزراء وبين السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الأمة، حيث يتابع الأسئلة والإجابة عنها، ويخطر الوزراء بإحصائية عددية بصفة دورية بعدد الأسئلة، وما تم الإجابة عنه، وما لم يتم الإجابة عنه، مما يجعل التعاون مستمرا بينهما، ومن ثم يؤثر ذلك إيجابا في العلاقة البرلمانية والحكومة. ويجوز للعضو أن يقدم استجوابا إلى رئيس مجلس الوزراء أو لأحد الوزراء، والاستجواب هو أشد الأعمال البرلمانية، حيث إنه سؤال مغلظ، ويمكن أن يؤدي إلى طرح الثقة للوزير المستجوب، ويحتاج طرح الثقة إلى توقيع عشرة أعضاء على الطلب.وفي البداية، فإن الاستجواب يتضمن محاور أو محورا واحدا يريد العضو أن يطرحه على المجلس؛ لينظر فيما يراه بشأنه، ولا يتم ذلك إلا بعد ثمانية أيام من تقديمه، ويمكن أيضا للوزير المستجوب أن يطلب أسبوعين للرد على المحاور، فيجاب إلى طلبه، ويسقط الاستجواب إذا غاب العضو مقدم الاستجواب عن الجلسة المحددة لنظره، ويمكن لأعضاء المجلس التعقيب على طرح الثقة بين مؤيد ومعارض حتى انتهاء المعقبين فيتم تحديد جلسة للتصويت على الطلب إما بتأييده فيتم عزل الوزير أو برفض الطلب ومن ثم يستمر في منصبه.وأهم الأعمال البرلمانية هي التشريعات القانونية وهي ما يتم تقديمه من الأعضاء لا يزيد عددهم على خمسة أعضاء، وتسمى اقتراحا بقانون، وما يتم تقديمه من الحكومة ويسمى مشروع قانون، والفرق بينهما أن الاقتراح بقانون يسقط بانتهاء الفصل التشريعي، بينما يستمر مشروع القانون مدرجا على جدول أعمال مجلس الأمة، وينظره المجلس الجديد في فصله التشريعي، وهناك فرق آخر أن الاقتراح بقانون لا يحال الى اللجان المختصة مباشرة وإنما يحال عادة الى لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي تبحثه من الناحية القانونية أو تعيد صياغته بطريقة افضل ليعرض على المجلس الذي يحيله بدوره الى اللجنة المختصة من لجان المجلس، وقد يرى المجلس إحالة الاقتراح بقانون مباشرة الى اللجان المختصة اذا كان مرتبطا باقتراحات أخرى أو بمشروع قانون امام هذه اللجنة، بعد ذلك تقدم اللجنة تقريرا بشأن الاقتراح أو المشروع ليعرض على المجلس للمناقشة كمداولة أولى مادة مادة، ويتم تقديم التعديلات التي يراها الأعضاء وإحالتها الى اللجنة مرة أخرى او التصويت عليها اذا رأى المجلس ذلك، وقد يرى المجلس بعد الموافقة على القانون في مداولته الأولى ان يستعجل المداولة الثانية وفقا للمادة (104) من اللائحة الداخلية استثناء فيحال الى الحكومة لتقوم برفعه لصاحب السمو الأمير (حفظه الله ورعاه) للموافقة على إصداره قانونا وينشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) وفي حال اعتراض الحكومة على القانون يعاد إلى مجلس الأمة بمرسوم لإعادة النظر فيه ومناقشة الاعتراضات الحكومية عليه، وينظر المجلس في التقرير الذي تعده للجنة مرة أخرى، وفي هذه الحالة لا يتم نظره خلال نفس دور الانعقاد، ولكن في الدور التالي فإذا وافق عليه المجلس مرة أخرى فإنه يحال إلى الحكومة ليوافق عليه الأمير وينشر مباشرة.ومن الأعمال البرلمانية المهمة التي تهم الكثير من الأفراد هي الاقتراحات برغبة، حيث إن لكل عضو الحق في أن يتقدم باقتراح برغبة، يتضمن رغبته في خدمة المجتمع سواء بإنشاء دوار أو رصف طريق أو مستوصف أو يهدف الى اهتمام الحكومة بأمر معين، وهذا الاقتراح برغبة يتم عرضه على المجلس لإحالته الى اللجنة المختصة بنظره وإعداد تقرير بشأنه للموافقة أو الرفض أو التعديل، ثم يعرض التقرير على المجلس للموافقة عليه، فيحال الى الحكومة، حيث يقرر مجلس الوزراء إحالة التقرير الى مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة للتنسيق مع الجهة المختصة، فيقوم المكتب بمخاطبة الوزير المعني بالتقرير ورأي اللجنة حتى يبدي رأيه في الأخذ به أو بيان أسباب عدم الأخذ به، وعلى الوزير المعني أن يرد على كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الذي بدوره يتلقى الردود، فيعيد صياغتها بكتاب موجه الى مجلس الأمة، حيث يتم إدراج الردود بالجدول وإحالتها الى الأعضاء للعلم بها.أما فيما يتعلق بالعرائض والشكاوى المقدمة من المواطنين الى مجلس الأمة، فيجوز لكل مواطن ان يتقدم بشكوى الى مكتب مجلس الأمة، حيث يشرح شكواه في مواجهة الجهة الحكومية بشرط ألا تكون هناك قضية منظورة أمام المحكمة بهذا الشأن، ومن ثم يتلقى المجلس الشكاوى ويحيلها بدوره إلى لجنة مختصة هي لجنة العرائض والشكاوى للنظر فيها، وهذه اللجنة تستدعي الوزير المعني أو من يمثله لنظر الشكاوى التي تخصه للرد عليها، ومن ثم تقدم اللجنة تقرير، ينتهي الى صدور توصية أو قرار بحفظ الشكوى إذا كانت ترى ذلك، ويتم إخطار الجهة عن طريق مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بهذا التقرير للرد عليه، وهذا يوضح الدور البارز للمكتب في سبيل توطيد أطر التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ومن الأعمال البرلمانية بند الأوراق والرسائل وهو عبارة عن مخاطبات بين الحكومة والمجلس مباشرة، حيث ترسل الحكومة ما تراه مناسبا من الكتب المتضمنة رغبة الحكومة في أمر معين، فقد ترى سحب مشروع بقانون أو رد قانون بمرسوم إعادة أو برقيات تهنئة من سمو الأمير (حفظه الله ورعاه) والحكومة للمجلس أو تعازي أو طلب إرجاء نظر موضوع أو استعجاله، وهذه الأوراق والرسائل يتم نظرها أمام المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنها، وهي محددة لها مدة نصف ساعة. ومن العرض السابق يبرز دور مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في الربط بين السلطتين وتوطيد أطر التعاون بينهما بما يعود على المجتمع بالاستقرار السياسي وبالفائدة وإنجاز الأعمال البرلمانية في سهولة ويسر، ولا شك أنه منذ نشأة هذه الوزارة عام (1998) حتى الآن تقوم بدورها المنوط بها في خدمة الكويت، وأصبحت مثلا يحتذى بين الدول التي تقوم على النظام البرلماني، ولعلنا بذلك نكون قد ألقينا الضوء على ما الأعمال البرلمانية والدور الذي يمر به كل عمل منها، ودور وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بما يفيد القارئ سواء من أفراد المجتمع أو من أصحاب الشأن في المجالين السياسي والقانوني.

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