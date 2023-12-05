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إلى جنات الخلد يا فقيد الفن

12/5/2023 11:27:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لقد فجعنا برحيل الفنان التشكيلي، المغفور له بإذن الله تعالى، عبدالعزيز آرتي بعد مسيرة عطاء فنية حقيقية. وقد ترك الفقيد سيرة عطرة وقدم الكثير للفن وساهم برفع اسم بلده في الكثير من المحافل الدولية وقدم لوطنه كل ما بوسعه وترك أثرا كبيرا في مسيرة الفن التشكيلي، كما كان رائدا مهما له في الكويت الحبيبة طوال مسيرة حياته العملية، ليرحل تاركا وراءه إرثا فنيا لا يقدر بثمن. وقد ساهم، المغفور له بإذن ربه، في إثراء الحركة الفنية في بلد يدين للكثيرين من أبنائه لما قدموه من عطاء غير محدود على أكثر من صعيد محلي، وساهم، رحمه الله، في الكثير من أعمال الفن التي واكبتها البلاد إبان مسيرة مهمة من عمر البلاد. وقد عاصر، رحمه الل، فترة العصر الذهبي خلال ذروة فترة التطور والنهضة الشاملة في الكويت خلال العقود الماضية. ولقد ترك الراحل البصمات المهمة جدا في حياة هذا البلد، فكان ولا شك له تأثير بالغ في الحركة الثقافية التي تؤثر في نمو ونهضة أي مجتمع، بأن تكون نقطة انطلاق لكل أبناء الوطن في هذا المجال. ومن ناحية أخرى فقد ساهم الفقيد في الارتقاء بالفن التشكيلي في الكويت وترك الكثير من البصمات والأعمال الفنية التي تقوم على أساس علمي فني متطور. كما أن الإنجازات التي تحققت على يد الفقيد شكلت حافزا كبيرا وإرساء لمبادئ ومفاهيم لمن يريد أن يكرر ويضاهي هذه المسيرة من الإنجاز مستقبلا. والفقيد أحد مؤسسي جمعية الكاريكاتير الكويتية التي كانت صاحبة ريادة ونشاط فاعل في مجالها على صعيد دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.
فرحم الله الفقيد وشمله بواسع رحمته، وألهم أهله الصبر والسلوان. وتعازينا الحارة لذويه في مصابهم الجلل.
(إنا لله وإنا إليه راجعون).

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