رُبّ ساعٍ لقاعد

(MENAFN
- Al-Anbaa) «رب» حرف جر يفيد التقليل، وتدخل على النكرات، والساعي الكاسب وضده القاعد، ومعنى المثل ان المرء ربما سعى في جمع المال أو إدراك الحاجة حتى إذا تهيأ له ذلك جعله الله رزقا لمن لم يسع فيه دون الساعي، فيضرب المثل في اكتساب المرء المال لغيره وهي مقادير المولى عز وجل وأمره الذي لا رادّ له، وقد ألم المتنبي بهذا المثل فقال بيته المشهور:
بذا قضت الأيام ما بين أهلها
مصائب قوم عند قوم فوائد
ولكن السابق في هذا المضمار النابغة الذبياني ابو أمامة زياد بن معاوية الذبياني، وللمثل قصة، فقد روى العسكري في جمهرة الأمثال أن وفود العرب زارت النعمان بن المنذر كعادتها كل عام ومن بينهم رجل من بني عبس يقال له شقيق، فمات هذا الرجل عند النعمان، فلما حبا قومه عبس بعث إلى أهل شقيق بمثل ما حبا به قومه وجعلها لأهله كل عام، فقال النابغة أبياتا يمدح بها النعمان منها:
أبقيت للعبسي فضلا ونعمة
ومحمدة من باقيات المحامد
أتى أهله منه حباء ونعمة
ورب امرئ يسعى لآخر قاعد
فصار شعر النابغة مثلا سائرا، ونحن نرى في هذه الدنيا أن حزن أناس يكون فرحا لآخرين، وفرح اناس يكون حزنا لغيرهم، ومع ذلك فنحن نسعى في مناكبها ونطلب الرزق امتثالا لأمر الله تعالى، ولكن ليس كل عمل نقوم به يكتب له النجاح، وإنما علينا السعي والباقي على المولى عز وجل، فما قدر الله كائن، شئنا أم أبينا، وعلينا أن نرضى بقضاء الله وقدره فالرضا بقضاء الله وقدره هو باب الله الأعظم وجنة الدنيا وراحة للصابرين المحتسبين. ودمتم سالمين.
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