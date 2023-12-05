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رُبّ ساعٍ لقاعد

12/5/2023 11:27:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) «رب» حرف جر يفيد التقليل، وتدخل على النكرات، والساعي الكاسب وضده القاعد، ومعنى المثل ان المرء ربما سعى في جمع المال أو إدراك الحاجة حتى إذا تهيأ له ذلك جعله الله رزقا لمن لم يسع فيه دون الساعي، فيضرب المثل في اكتساب المرء المال لغيره وهي مقادير المولى عز وجل وأمره الذي لا رادّ له، وقد ألم المتنبي بهذا المثل فقال بيته المشهور:
بذا قضت الأيام ما بين أهلها
مصائب قوم عند قوم فوائد
ولكن السابق في هذا المضمار النابغة الذبياني ابو أمامة زياد بن معاوية الذبياني، وللمثل قصة، فقد روى العسكري في جمهرة الأمثال أن وفود العرب زارت النعمان بن المنذر كعادتها كل عام ومن بينهم رجل من بني عبس يقال له شقيق، فمات هذا الرجل عند النعمان، فلما حبا قومه عبس بعث إلى أهل شقيق بمثل ما حبا به قومه وجعلها لأهله كل عام، فقال النابغة أبياتا يمدح بها النعمان منها:
أبقيت للعبسي فضلا ونعمة
ومحمدة من باقيات المحامد
أتى أهله منه حباء ونعمة
ورب امرئ يسعى لآخر قاعد
فصار شعر النابغة مثلا سائرا، ونحن نرى في هذه الدنيا أن حزن أناس يكون فرحا لآخرين، وفرح اناس يكون حزنا لغيرهم، ومع ذلك فنحن نسعى في مناكبها ونطلب الرزق امتثالا لأمر الله تعالى، ولكن ليس كل عمل نقوم به يكتب له النجاح، وإنما علينا السعي والباقي على المولى عز وجل، فما قدر الله كائن، شئنا أم أبينا، وعلينا أن نرضى بقضاء الله وقدره فالرضا بقضاء الله وقدره هو باب الله الأعظم وجنة الدنيا وراحة للصابرين المحتسبين. ودمتم سالمين.

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