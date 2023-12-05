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دحرجة!

12/5/2023 11:27:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تخيل شجرة.
هل تخيلت؟ هل رأيتها في ذهنك؟
نعم بكل بساطة، فالعقل يستجيب وينطلق في التخيل والتصور ويقدم النماذج، وربما يحفز الذكريات.
إن للدماغ البـــشري قـــدرة رهيبة على افتعال الأحداث الخيالية وكتابة السيناريوهات الوهمية! والتي تتطرف أحيانا فتكون «مبالغات». نحن ننساق بسهولة مع الأفكار والاعتقادات والظنون، وينعكس ذلك تلقائيا على مزاجنا، ويؤثر على ردود أفعالنا عندما نواجه الأشخاص الذين دارت حولهم ظنوننا.
أخطر ما يركن إليه المرء هو «الظن» خاصة إذا ساء، وما أسهل سوء الظن!
تجد ذهنك يقترح ظنونا بين ربما وماذا لو؟ إلى أن يتحول الظن إلى شك يتولد معه إحساس مزعج يطاردك فيوصلك إلى التصديق به!
الاسترسال في الظنون يشبه كرة الثلج التي تهوي من قمة الجبل، وفي تدحرجها تكبر بسرعة حاملة معها كل ما في طريقها حتى تحط في القاع وقد بلغت تضاهي الجبل التي هوت منه حاجبة الحقيقة وراءها!
إن استسلامنا للظن لا يجلب إلا ألما وهميا! وانسحابية من علاقات جميلة، وحرمانا من تفاعل مثمر، لأننا وقعنا أسرى اعتقاداتنا السلبية، فنضيع وقتنا بالتشكيك ونهدر طاقتنا بأحاسيس مربكة.
«الأفكار الظنية» ليست حقائق، فلا يصح أن يبنى عليها، هي في الغالب وسوسة شيطانية إلى نفوسنا المزحمة، المثقلة بالتجارب القاسية، التي تتلقف الاحتمال الأسوأ! فتحزن وتنطوي وتفوتها الحقيقة!
إساءة الظن اقتراف إثم! ففيها تعطيل لكل الخير، خير السماحة وإراحة البال ولطف اللقاء واحتساب الخيرة وحسن العشرة.
التماس العذر سلوك رفيع واع متزن، ولشدة أهميته وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التماس سبعين عذرا لأخيك! بل أن تعتقد أن له عذرا لا تعرفه!
فـلـلبشر ظروفهم وخبايا صدورهم، وكلنا قد يسيء التصرف أو يسهو أو ينسى أو يخونه التعبير، وبين مقصود وغير مقصود، وفي لحظة غضب أو فترة جزع، دوائر العلاقات تتسع وتضيق، لن تستطيع أن توقف التفاعل الإنساني في حياتك، لكنك قادر على إيقاف دحرجة الظنون.. قبل أن تتعاظم وتستقر أمامك، فلا تكـاد ترى سواها وتودع الأفق.

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