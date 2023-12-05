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الارتقاء

12/5/2023 11:27:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الرقي والراقي والمرتقي جميعها اشتقاقات من جذر لغوي واحد وتصب بمعناها فيما تعنيه كلمة واحدة هي «الارتقاء» والتي يتمثل أحد أهم معانيها في «التربية الصحيحة والسليمة التي تبنى على ثقافة الارتقاء»، فذلك هو المرتقي والرقي وهذا المعنى الذي ينسب لكل راق.
سطور مقالنا اليوم تسلط الضوء على السلوك الإنساني والتربوي والثقافي الذي أصبح البعض يفتقده في سلوكياته في هذا العصر للأسف الشديد! فما هو الارتقاء؟ وكيف نرتقي بأنفسنا؟
في البدء لابد أن نتفق على أن الارتقاء ينبع من النفس، فكيف يكون الارتقاء بالنفس؟ يمكن تحقيق ذلك عن طريق الابتعاد عن كل ما يعيب سواء بالتفكير أو الفعل أو الكلام، فعندما تهذب النفس وترتقي بكلماتك وتبتعد عن سوء الظن في تفكيرك وتثقف لغتك، هنا سوف تكون بدأت تتخذ خطواتك نحو الدخول إلى عالم الارتقاء حتى تكون ضمن دائرة المرتقين.
هي ليست بمعادلة صعبة على الإطلاق، لأنك عندما تقوم بالرجوع إلى نفسك وتعمل على صفاء ذهنك سوف تجد أن كل ما قرأته وتعلمته من كتاب الله العزيز ينادي بتهذيب النفس واختيار الكلمات في الحديث والحث على انتقاء الأجمل من الكلمات حين الحديث مع الآخرين، حيث من يؤمن بالله واليوم الآخر ينبغي إما أن يقول خيرا وإما يسكت.
كذلك فقد غرس ديننا الحنيف الكثير من السلوكيات الحميدة في نفوسنا، بل تجد أن أغلب مظاهر عاداتنا وتقاليدنا نبعت من هذا الدين العظيم، بل سوف تجد أنها تحث على الارتقاء وتهذيب النفس والابتعاد عن سوء الظن والتمسك بحسن التفكير والتصرف.
وهنا أقول لـ «بعض» النفوس والعقول: تأملوا وأعيدوا التفكير بما قرأتم من آيات كتاب الله عز وجل لترتقوا بالنفس وتثقفوا الفكر وتنتقوا الكلمات في الحوار.
مسك الختام: يقول الله في كتابه العزيز: (وإنك لعلى خلق عظيم - آية 4 من سورة القلم).

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