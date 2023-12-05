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في غياب.. ((الوطنية)) (3)

12/5/2023 11:27:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) .. لا يا سيدي لست ضد «المقاطعة» التي ينتهجها الأفراد للتعبير عن سخطهم على الدول والشركات الدولية وسلاسل المطاعم العملاقة التي سارعت منذ اللحظة الأولى إلى إعلان دعمها للكيان الصهيوني، ولكنني أرى أنها مقاطعة «منقوصة» لا تعبر عن «الوطنية» الكاملة، عندما يرسم فنان مخبول رسماً كاريكاتيرياً لأحد رموزنا الدينية «نقاطع» «بعض» منتجات الدولة التي سمحت بنشر الرسم، «بعضها» المنظور، لكن لا نقدر على مقاطعة ما هو أكبر من المشروبات والأطعمة.
وعندما «يحرق» متطرف مجنون «المصحف الشريف» نرغي ونزيد و«نقاطع» «بعض» منتجات الدولة التي ارتكب فيها هذا المتطرف إثمه الكبير.
لكننا في الوقت نفسه لا نستطيع تجاوز هذا الحد من فكرة «المقاطعة الشعبية»، فكيف نحقق الهدف من «الفكرة» الا وهو التأثير الاقتصادي على الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، والتي تعلن دعمها بـ «فجور» يصل إلى حد الاستخفاف بكل ما هو غير «صهيوني»، ولتحويل المقاطعة الشعبية، من مجرد رد فعل وقتي، غير مؤثر أو ذي تأثير محدود يتطلب الأمر جهودا كبيرة، تتجاوز «فعل» المقاطعة إلى وعي الوطنية.. والافتخار بالمنتج الوطني، والغيرة على الصناعة «الوطنية» سواء كانت صناعة مملوكة للقطاع العام أو القطاع الخاص.
وليحدث ذلك يجب على الحكومة أن تعمل على تبني وتطوير ودعم الصناعات والخدمات الوطنية.. وأن تستخدم كل أدواتها التشجيعية و«الرقابية» أيضاً لضمان جودة المنتج ومستوى الخدمة، وفي الوقت نفسه على الحكومة أن ترفع الوعي لدى المواطن بأهمية دعم وتشجيع المنتج الوطني وتحمل سلبياته حتى يتمكن من منافسة المنتج المستورد.
أما المواطن فعليه أن يعمل على زيادة وعيه وأن يتمسك بدعم اقتصاد بلاده، ويتم إنشاء وتفعيل جماعات حماية المستهلك، ودعم دورها الشعبي والتواصل مع الجماعات المشابهة في الدول العربية والإسلامية للتنسيق فيما بينها حتى تتحول إلى تكتلات شرائية حقيقية، تضطر الشركات العالمية إلى أخذ تحركاتها ودعواتها في الاعتبار عند اتخاذ قرارات دعم الكيان الصهيوني أو التساهل مع المتطرفين الذين يسيئون إلى رموزنا الدينية.. وحتى يحدث ذلك، لا بأس من محاولات «المقاطعة الشعبية»، حتى لو كانت منقوصة أو مؤقتة.. أو مجرد تعبير عن غضب شعبي جارف.
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.


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