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تقنية التزييف العميق (2-2)

12/5/2023 11:27:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. حمزة العكاليك






في أيلول الماضي ألقى الأمن في تركيا القبض على شخص حاول تقليد صوت الرئيس رجب طيب أردوغان مستخدما تقنيات الذكاء الاصطناعي، للنصب على رجال أعمال ومسؤولين حكوميين وحددت وكالة الاستخبارات الوطنية المعروفة مكان المتورط في تقليد صوت أردوغان، الذي حاول الاحتيال على رجال أعمال ومسؤولين حكوميين كبار من خلال تقليد صوت الرئيس التركي حيث قام المشتبه به بالاتصال بعدد من رجال الأعمال عبر 10 خطوط هاتفية مختلفة، تم شراؤها بأسماء أجانب، مستغلا تقليد صوت الرئيس التركي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وطالبت السلطات المواطنين بتوخي الحيطة والحذر تجاه هذه المحاولات، التي تندرج ضمن نطاق الجرائم الإلكترونية.
هناك العديد من المشكلات الأخلاقية التي تسببها تقنية التزييف العميق مثل: التركيب البنيوي لتقنية التزييف العميق حيث تتمتع آليات تقنية التزييف العميق بالقدرة على إنشاء صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوتية اصطناعية تحاكي موضوعات الحياة الواقعية بشكل وثيق. تعد الخوارزميات والشبكات العصبية وعمليات التعلم الآلي بمثابة الأساس لإنشاء التزييف العميق. بالإضافة إلى ذلك، يمتد تنوع التزييف العميق إلى تطبيقات مختلفة، بدءا من الترفيه والتعبير الفني وحتى الأغراض الأكثر إجراما. وتستخدم تقنية Deepfake في إنتاج الأفلام، وإنشاء مؤثرين افتراضيين، واستخدامها المحتمل في الدعاية السياسية وحملات التضليل.
علاوة على ذلك، تتسبب تقنية التزييف العميق في ظهور روايات مضللة في الحياة اليومية. ويتمتع محتوى Deepfake بالقدرة على التسلل إلى الحياة اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة وقنوات الاتصال الأخرى. ومن خلال انتحال شخصيات عامة أو أصدقاء أو أفراد من العائلة، ويمكن استخدام التزييف العميق لنشر معلومات كاذبة وزرع الفتنة والتلاعب بالعلاقات بين الأشخاص. كما أن لهذه التكنولوجيا تأثيرا نفسيا ومجتمعيا مما يمنحها القدرة على التسبب في تآكل الثقة، وإثارة الشكوك، والمساهمة في الشعور العام بعدم اليقين. حيث تعد الآثار المجتمعية، بما في ذلك تآكل الحقيقة واحتمال شن حملات تضليل تعتمد على التزييف العميق، من التأثيرات الأخرى لهذه التكنولوجيا ففي وقت سابق من هذا العام، قام شخص في بكين باستخدام التقنية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، لانتحال شخصية صديق للضحية عبر مكالمة فيديو، طالبا منه مبلغا من المال، وقام الضحية بتحويل نحو 4.3 مليون يوان (614.8 ألف دولار) إلى المحتال، عبر حسابه المصرفي، وبعد اكتشافه للأمر قام بالاتصال بالشرطة.
بالإضافة إلى ما سبق، لا يشكل انتشار تقنية التزييف العميق تهديدا لحياة الأفراد والأمن القومي فحسب، بل يحمل أيضا عواقب اقتصادية عميقة. ويتسبب تأثير المحتوى المزيف العميق على اقتصادات البلدان في تحديات محددة تواجهها الشركات الرائدة، حيث أدت الوسائط الاصطناعية إلى زعزعة الاستقرار المالي وسمعة الشركة.
إحدى القضايا الحيوية هي الاحتيال المالي والاضطراب الاقتصادي: فالتداعيات الاقتصادية الناتجة عن الاحتيال المالي الناجم عن التزييف العميق من الممكن أن تؤدي إلى تهديد المركز المالي لهذه الشركات أو زعزعة الثقة في بنيانها المؤسسي. وكذلك يتم استكشاف حالات استخدام تقنية التزييف العميق للتلاعب بالأسواق المالية، أو نشر مؤشرات اقتصادية كاذبة، أو تنفيذ معاملات احتيالية.
إن احتمال حدوث اضطراب اقتصادي من خلال المحتوى الاصطناعي الذي يشوه المعلومات المالية هو مصدر قلق يلوح في الأفق. كما يعد التلاعب بسوق الأوراق المالية وثقة المستثمرين قضية أخرى مثيرة للقلق حيث يتم فحص تأثير محتوى التزييف العميق على أسواق الأسهم وثقة المستثمرين.
كما يمكن استخدام تقنية التزييف العميق لإحداث ضرر بسمعة الشركات حيث يمكن استخدام المحتوى الاصطناعي لتشويه سمعة الشركات، مما يؤدي إلى تضاؤل ثقة المستهلك، وانخفاض قيمة الأسهم، وإلحاق الضرر بالعلامة التجارية على المدى الطويل. وهناك قضية حيوية أخرى من الممكن أن تؤثر عليها هذه التقنية وهي اضطرابات سلاسل التوريد: فالاستخدام المحتمل للتزييف العميق لتعطيل سلاسل التوريد العالمية ممكن لا بل حدث على المستوى العالمي. فحالات استخدام الوسائط الاصطناعية لنشر معلومات كاذبة حول جودة المنتجات أو سلامتها، مما يؤدي إلى ذعر المستهلك وتعطيل سلسلة التوريد.
وتمتد التداعيات الاقتصادية لهذه الاضطرابات إلى ما هو أبعد من الشركات الفردية لتؤثر على الصناعات بأكملها. ومن الآثار الاقتصادية الأخرى الحاسمة هي التجسس على الشركات والأسرار التجارية، حيث تم نشر التجسس على الشركات القائمة على التزييف العميق لسرقة الأسرار التجارية، والمساومة على معلومات الملكية، وتقويض القدرة التنافسية للشركات الرائدة على نطاق عالمي.
إن ظهور تقنية التزييف العميق يثير مخاوف قانونية وأخلاقية تتطلب اهتماما عاجلا. إلا أن هناك العديد من التعقيدات المحيطة بالمشهد القانوني والاعتبارات الأخلاقية المرتبطة بالمحتوى المزيف العميق والتي تتطلب تدابير إستراتيجية للحكومات للتعامل بفعالية مع هذا المشهد المتطور. أحد التحديات القانونية هو تحديد جرائم Deepfake ومحاكمتها. حيث يؤدي غياب أطر قانونية واضحة إلى خلق غموض في تحديد المسؤولية عن إنشاء ونشر المحتوى الاصطناعي المخادع؛ حيث تعجز القوانين الحالية عن معالجة الجرائم المتعلقة بالتزييف العميق.
بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما يتضمن محتوى Deepfake الاستخدام غير المصرح به لأشكال الأفراد، مما يثير مخاوف عميقة بشأن الخصوصية. كذلك فإن للتزييف العميق تأثيرا على قوانين التشهير حيث يتم تشويه سمعة الأفراد من خلال المحتوى الذي تم التلاعب به، مما يتطلب فحص القيود المفروضة على الأطر القانونية القائمة في معالجة الطبيعة المتطورة لاغتيال الشخصية في العصر الرقمي. كما تطرح هذه التكنولوجيا تحديات للملكية الفكرية وحقوق الطبع والنشر بسبب الاستخدام غير المصرح به للمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر في إنشاء محتوى اصطناعي، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى قوانين لحقوق الطبع والنشر تتكيف وتعالج الطبيعة الدقيقة لتكنولوجيا التزييف العميق.
وبالتالي، فإن الضرر لم يعد محتملا وانما أصبح مؤكدا للأفراد والاقتصاد والمجتمع الناتج باستخدام التزييف العميق للتلاعب بالرأي العام، ويعد المساهمة في الوعي المتزايد بالآثار الأخلاقية للوسائط الاصطناعية أمرا ضروريا. لذلك، ينبغي جمع الحلول التكنولوجية والتعاون بين الحكومة والصناعة التكنولوجية للتخفيف من تأثير التزييف العميق وتطوير أدوات للكشف عن التزييف العميق ومنعه.
ومع تطور تقنية التزييف العميق، أصبح التأثير الاقتصادي على البلدان والشركات الرائدة واضحا بشكل متزايد. ولا يمكن التقليل من تأثيرها على الحياة اليومية.
إن التفاعل المعقد بين الابتكار التكنولوجي، والاعتبارات الأخلاقية، والاستجابات التنظيمية أمر ضروري لمعالجة التحديات التي تفرضها القوة الخادعة لتكنولوجيا التزييف العميق. ومن ثم، فإن الحاجة ملحة إلى الاعتراف بالتهديدات المتعددة الأوجه التي تشكلها تقنية التزييف العميق ومعالجتها، والدعوة إلى بذل جهود تعاونية بين الحكومات ومطوري التكنولوجيا وخبراء الأمن السيبراني لحماية الأفراد والدول من التأثير التخريبي للوسائط الاصطناعية. وعليه فإن النهج الإستراتيجي والتكيفي أمر حتمي.

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