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الاقتصاد الأردني وحرب غزة.. أفكار وحلول

12/5/2023 11:27:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د.حيدر المجالي






أوضح جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقائه الفعاليات الاقتصادية المحلية مؤخرا أهمية التعاون ما بين القطاعين العام والخاص للتأقلم مع الأوضاع الاقتصادية القادمة بعد حرب غزة لأن اقتصاد الأردن بعد 7 اكتوبر 2023 لن يكون نفس الاقتصاد قبل 7 اكتوبر 2023 نتيجة تداعيات الحرب. وقد بين جلالة الملك أهمية هذا التعاون والتنسيق بين كافة القطاعات الانتاجية ليجتاز الاقتصاد الأردني هذه المرحلة مستشهدا جلالته انه وبفضل الله لطالما نجح الأردن في تجاوز الازمات الاقليمية والعالمية التي شكلت خطرا كبيرا عليه إلا أنه خرج منها بقوة وفعالية أثبتت للعالم قوته ومتانة اقتصاده.
وكما نعلم فان السلام والاستقرار يعتبران من الشروط الأساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة في اي منطقة أما حالة عدم الاستقرار وقيام الحروب فستترك نتائج كارثية على اقتصاديات الدول وتنعكس سلبا على مستوى الخدمات والانتاج ونسب النمو فيها وعندها سنرى مؤشرات النمو الاقتصادي لهذه الدول تتأثر بشكل مباشر كارتفاع نسب البطالة وارتفاع مستوى التضخم وانخفاض نسب النمو وانعدام الثقة في الاقتصاد وغيرها من المعطيات التي تترك أثرا سلبيًا على معدلات النمو العام وتسهم في تدهور اقتصادياتها.
وفيما يتعلق بآثار الحرب في غزة على اقتصاديات دول المنطقة فأود الإشارة إلى أن آثار الحرب كارثية من الناحية الانسانية أولا والاقتصادية والاجتماعية ثانيا وستؤثر بشكل كبير على كل من اقتصادات الأردن وفلسطين ومصر ولبنان في المرحلة القادمة فمثلا من المتوقع أن يواجه الاقتصاد الأردني تحديات مالية واقتصادية نتيجة للتأثيرات المباشرة وغير المباشرة للحرب ما لم يتم اعتماد سياسات اقتصادية وتدابير طارئة للتعامل مع هذا الموقف كما سنوضح لاحقا. فعلى سبيل المثال سيتأثر الاستقرار الاقتصادي والنمو نتيجة تراجع حركة السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدهور الثقة في الاقتصاد. ثانيا سيكون للأزمة الإنسانية والاجتماعية في غزة والضفة الغربية تأثيرات مباشرة على الأردن حيث قد يتعين علينا تحمل أعباء أزمة انسانية جديدة ناجمة عن تداعيات هذه الحرب البشعة والظالمة وستؤدي هذه المستجدات الى استنزاف الموارد الحكومية وتشكيل ضغط كبير على الميزانية العامة للدولة وبالتالي انخفاض معدلات النمو الاقتصادي تبعا لذلك. على صعيد آخر ستتأثر التجارة الخارجية والتبادل التجاري بين الأردن وقطاع غزة والضفة الغربية مما يؤثر على حركة البضائع والخدمات والصادرات والواردات وقد تفرض القيود والعوائق التجارية عبئًا إضافيًا على الشركات والمصانع الأردنية في المرحلة المقبلة مما يصعب من مهمتها في إيجاد الفرص الاقتصادية الواعدة. وأخيرا سنشهد على الأغلب انخفاضا في تدفق الاستثمارات الخارجية على الأردن مما سيترك بصمات سلبية على النمو الاقتصادي في المدى القصير والطويل ويتطلب اتخاذ تدابير وقائية من قبل الحكومه لمواجهة هذا الظرف بالسرعة الممكنة.
أما بالنسبة للتأثير القطاعي فسنرى آثار الحرب واضحة على قطاع الاستثمار والأعمال وستتأثر مدخلات العملية الاستثمارية والإنتاجية نتيجة ارتفاع التكاليف وارتفاع أسعار الطاقة وتتأثر خطوط الإنتاج والتصدير وغيرها من المظاهر السلبية بحيث تصبح الصناعات الأردنية غير منافسة ومكلفة وتصبح البيئة الاستثمارية طاردة مما يخفض مساهمة القطاع الصناعي في الدخل الإجمالي من 25 % من الناتج المحلي الاجمالي الى 17 %، أما قطاع السياحة فسيكون أكبر القطاعات المتأثرة بشكل مباشر حيث سينخفض عدد السياح الأجانب للمنطقة نتيجة إلغاء حوالي 50 % من الحجوزات السياحية مما يعني تأثر الإيرادات السياحية للخزينة والتي تشكل ما نسبته 14-15 % من الناتج المحلي الإجمالي (أي حوالي 4.8 مليار دينار سنويا) الى مستويات متدنية مما يشكل ضغطا إضافيا على معدلات النمو في العام المقبل.
أما قطاع التجارة والنقل فسيتأثر أيضا بسبب الاضطرابات في المنطقة وسترتفع كلف الشحن والتأمين والتوصيل نتيجة وجود قيود على حركة البضائع والتجارة البينية مما سيعقّد المشهد الاقتصادي ويصعب الأوضاع الاقتصادية للأفراد والشركات في المرحلة المقبلة حيث من المتوقع انخفاض مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 7.5 % إلى 5.2 %، على صعيد آخر فمن الممكن أن يتأثر المخزون الإستراتيجي للأمن الغذائي الأردني أيضا وقد نواجه صعوبات في تلبية الاحتياجات الغذائية المحلية في الفترة القادمة بالرغم من احتلال الأردن مركزا جيدا في مؤشر الجوع العالمي لعام 2022 كدولة آمنة غذائيا ولهذا فمن الضروري العمل على زيادة مخزون الغذاء واتباع سياسة حكومية داعمة للقطاع الزراعي لسد الفجوة المتوقعة في منظومة الأمن الغذائي.
وفيما يخص الحلول المقترحة لمواجهة هذه التحديات فيجب على الحكومة تبني سياسات اقتصادية جريئة واتخاذ إجراءات تحفيزية للتغلب على تحديات الحرب وما بعد الحرب لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية القطاعات المختلفة في الدولة.
وقد تشمل هذه الإجراءات حماية الاستثمارات، دعم الشركات والأعمال، تحسين بيئة الأعمال وتسهيلها، تحفيز الإبداع والمرونة من خلال تطوير برامج سياحية مميزة تستجيب للتحديات الجديدة، تعزيز التجارة الدولية والإقليمية، تعزيز الابتكار وريادة الأعمال كالاعتماد على الطاقة البديلة مثلا، تعزيز الاحتياطات المالية وتوفير صناديق طوارئ لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وأخيرا تحفيز الاقتصاد المحلي وإعادة هيكلته لخلق فرص عمل جديدة حيث من المتوقع أن تتأثر بيئة الأعمال مما يتطلب الاستعداد لتقديم مساعدات مالية لضمان استمرارية العمل وتأمين الرواتب وتأجيل الأقساط البنكية والفوائد وتنفيذ حزم للتحفيز الاقتصادي وتعزيز النظام المصرفي وضمان استقراره للحفاظ على متانة الاقتصاد الوطني واستقرار الدينار.
بالإضافة إلى ذلك يجب ألا ننسى الدور المهم للحكومة في إقناع المجتمع الدولي للاستمرار في دعم الأردن في مواجهة هذه التحديات الاقتصادية كاستمرار المنح الخارجية والقروض والتسهيلات المالية وتقديم المساعدات الاقتصادية لكي لا تكون هنالك نتائج كارثية تؤثر على استقرار المنطقة بشكل عام.
ختاما فإن ما شدد عليه جلالة الملك في لقائه مع الفعاليات الاقتصادية وتأكيده على أهمية التعاون مع الحكومة لوضع خطط إستراتيجية بناءة وتشكيل فرق متخصصة قادرة على تشخيص أبعاد أزمة حرب غزة وأثرها على الاقتصاد الوطني إنما يصب في المصلحة القومية الأردنية لحماية الاقتصاد ودعمه وهذا يتطلب تعاون كافة القطاعات الاقتصادية بمحوريها التنظيمي والإنتاجي لوضع الخطط التي تمكن الاقتصاد الأردني من المنافسة والوقوف صامدا أمام هذه التحديات مثل الاستفادة من المقاطعة المجتمعية للمنتجات الداعمة للعدو الإسرائيلي في توفير منتجات وطنية بديلة تساهم في تغطية النقص الحاصل في المنتجات المقاطعة وتساعد على تقليل الفجوة النوعية بين المنتج المحلي والأجنبي.

*خبير اقتصاد واستثمار

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