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رصد 74 مليون دينار لهيئة تنشيط السياحة

12/5/2023 11:27:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






عمان- أظهر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية للعام المقبل ارتفاع مخصصات هيئة تنشيط السياحة 7 % مقارنة مع موازنة العام الحالي بعد إعادة التقدير.
وبحسب مشروع قانون الموازنة خصصت وزارة السياحة والآثار لغايات دعم مشاريع الهيئة للعام المقبل 74 مليون دينار مقابل 69.3 مليون للعام الحالي بعد إعادة التقدير.
وتأتي مخصصات دعم برامج هيئة تنشيط السياحة ضمن برنامج تطوير بيئة ممكنة لقطاع السياحة (تطوير المواقع والخدمات السياحية سابقا).
ويهدف البرنامج بشكل أساسي إلى توفير بيئة مستدامة محفزة للاستثمار من خلال تطوير وتأهيل المواقع السياحية.
ومن الخدمات التي يقدمها البرنامج تطوير المواقع والخدمات السياحية وانشاء مراكز الزوار وحماية وترويج الارث الحضاري وعمل دراسات ومسوحات احصائية بما يخدم الخريطة السياحية الأردنية.
ورصدت وزارة السياحة والآثار في مشروع الموازنة المقدرة للعام المقبل مبلغ 87.889 مليون دينار نفقات جارية ورأسمالية مقارنة بـ 81.398 مليون دينار للعام الحالي المعاد تقديرها بزيادة نسبتها 8 % أو بمقدار يزيد على 6.4 مليون دينار.
وخصصت وزارة السياحة والآثار في مشروع الموازنة للعام المقبل مبلغ 82.333 مليون دينار للنفقات الرأسمالية مقارنة بـ 77.109 مليون دينار خلال موازنة العام الحالي المعاد تقديرها بزيادة نسبتها 6.7 % أو بمقدار يزيد على 5.2 مليون دينار.
وارتفعت مخصصات النفقات الجارية في مشروع موازنة الوزارة خلال العام المقبل المقدرة إلى 5.556 مليون دينار مقارنة بـ 4.862 مليون دينار بزيادة نسبتها 14.2 % أو بمقدار يصل إلى أكثر من 694 ألف دينار خلال موازنة العام الحالي المعاد تقديرها.
وخصصت موازنة العام المقبل المقدرة بمبلغ 5.556 مليون دينار في النفقات الجارية لبند الخدمات الإدارية والمساندة.
وتحدثت رسالة الوزارة ضمن مشروع الموازنة عن إبراز الطابع الفريد للتاريخ الأردني وتراثه عبر تطوير المنتجات والخدمات السياحية التي تلبي توقعات السياح الدوليين والاقليميين والمحليين، فضلا عن إشراك المجتمعات المحلية وتمكينها من المساهمة في عملية صناعة السياحة والحفاظ على التراث الأردني والمواقع التراثية وحمايتها، بموازاة العمل على الإصلاحات الهادفة لتسريع الاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للمنتج السياحي الأردني، وتكريس شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والوزارة.
ووضعت الوزارة أولويات ونتائج مستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2024 – 2026، وكانت الأولوية الأولى زيادة أعداد السياح وإبراز الإجراءات لتحقيقها هي تنفيذ أنشطة تسويقية وترويجية للأسواق المستهدفة بما يتناسب مع الاهتمامات السياحية لكل سوق وتسويق السياحة الدينية وسياحة المعارض والسياحة التعليمية والثقافية والعلاجية وسياحة الأفلام إضافة إلى المشاركة في المعارض السياحية المتنقلة والمعارض الدولية وإعداد وتطوير محتوى إعلامي جديد لتسويق التجارب السياحية المحلية على المنصات العالمية والاستمرار بتنفيذ وتطوير برنامج أردننا جنة.
وسجلت الأولوية الثانية زيادة الدخل السياحي وأبرز الإجراءات لتحقيقها وزيادة استقطاب أعداد شركات الطيران منخفض التكاليف والطيران العارض إضافة إلى استهداف أسواق جديدة ذات أهمية للتخفيف من مشكلة موسمية الطلب على السياحة.
وجاءت الأولوية الثالثة زيادة الاستثمار في القطاع السياحي وتحقيقها يتطلب حصر الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي وتصنيف الفرص الاستثمارية في القطاع إضافة إلى نشر أفضل 20 فرصة استثمارية على موقع وزارة الاستثمار إضافة إلى إطلاق حاضنة تنمية وتطوير ومنعة القطاع السياحي.
وسجلت الأولوية الرابعة العمالة والتوظيف في القطاع السياحي ولتحقيق هذه الأولوية هنالك إجراءات لتحقيقها من أبرزها تدريب الباحثين عن العمل في القطاع السياحي، وتدريب مزودي الخدمات والتجارب السياحية وتدريب وإعادة تأهيل العاملين في القطاع السياحي، وتدريب وتأهيل موظفي الوزارة.
وبينت مهام وزارة السياحة والآثار في تشجيع السياحة المستدامة والمسؤولة والدامجة المتاحة للجميع في المملكة وتطويرها، وتنمية مواردها واستثمارها، لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
ويضاف إلى ذلك تطوير المنتجات السياحية وتعزيز قدرتها التنافسية، ودعم التجارب المحلية، للمساهمة في تمكين المجتمعات المحلية والمرأة والشباب ورعاية الاستثمار السياحي وتشجيعه، ودعم المشاريع الريادية في قطاع السياحة وفقا للسياسة العامة للاستثمار ولريادة الأعمال في المملكة
والمحافظة على المواقع السياحية، تنظيمها وإدارتها والإشراف على تنفيذ البنى التحتية والإنشاءات الأساسية فيها وتهيئة الطرق المؤدية إليها، وتطوير الخدمات فيها واستثمارها بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وكذلك تنظيم الأنشطة والمهن السياحية، ووضع أسس ومعايير تصنيفها، والإشراف والرقابة على ممارستها بقصد تنظيمها وتطويرها لرفع مستوى الخدمات التي تقدم للزوار والسياح وتنظيم أنماط السياحة المختلفة في المملكة، كالسياحة البيئية والزراعية والمغامرات وغيرها، ومنح الموافقات لتقديم الأنشطة والخدمات والتجارب السياحية المرتبطة بها وضع برامج شاملة للدعاية السياحية وتنفيذها والإشراف عليها وتسويق السياحة وترويجها إلى المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية وعقد الاتفاقيات السياحية مع المنظمات والهيئات السياحية الإقليمية والدولية بموافقة مجلس الوزراء.
وكذلك الإشراف على مستوى الخدمات المقدمة من شركات النقل السياحي المتخصص وفق المعايير التي تضعها الوزارة بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري وتشجيع السياحة الداخلية وتنظيم برامج لهذه الغاية يراعى فيها توفير السياحة الدامجة والتجارب المحلية السياحية بهدف الاستمتاع بالموروث الثقافي والتعريف بمعالم المملكة التراثية والطبيعية والسياحية.
ويضاف إلى ذلك توفير قاعدة بيانات خاصة بالإحصائيات والمعلومات المتعلقة بالقطاع السياحي، وإعداد الدراسات والأبحاث الخاصة لتنمية السياحة وخدماتها وإصدار التصاريح الخاصة بالخدمات السياحية التي تقدم في المنشآت والأماكن السياحية وتنظيمها والإشراف عليها وتنظيم سائر الشؤون المتعلقة بها.
وتسهم الوزارة في تحقيق الأهداف الوطنية من خلال تحقيق خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جلب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، وخفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل لائقة، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

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