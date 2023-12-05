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مسودة الخطة الإستراتيجية لقطاع النقل هل تواكب التطورات؟

12/5/2023 11:27:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات






عمان– تواجه مسودة الخطة الإستراتيجية لقطاع النقل (2023 – 2027) انتقادات عدة في مجال الشحن البري ونقل البضائع في ظل طرحها توصيات وحلولا وتحديات "لا جديد فيها" بحسب خبراء أكدوا ضرورة البدء بحل مشاكل القطاع دون تباطؤ وبيروقراطية.
ودعا الخبراء في أحاديث منفصلة لـ"الغد" إلى أهمية إنهاء ملف الملكيات الفردية لقطاع الشاحنات ودمجها في شركات، وتقديم حوافز لتحديث أسطول الشحن ليصبح القطاع منافسا على مستوى الإقليم ومنظما ويسهم في الحد من انبعاث الغازات المضرة بالبيئة وحفاظا على سلامة المرور.
وبينوا أن هذا القطاع الذي يمثل شريان الاقتصاد يحتاج إلى تنويع وسائط النقل مع التركيز على النقل السككي الأوفر اقتصاديا والأقل ضررا بالبيئة.
وزير النقل السابق هاشم المساعيد أكد أن ما ورد من مشاكل وحلول في الخطة لا جديد فيه مشددا على ضرورة تنفيذ الحلول المعروفة حتى لا تتفاقم مشكلة الملكيات الفردية وزيادة العمر التشغيلي للأطول حتى لا تتفاقم ويصعب حلها فيما بعد.
وقال المساعيد "من الضرورة بمكان حسم ملف الملكيات الفردية وتقديم حوافز للشركات وللأفراد دون إبطاء و"مجاملات" لا سيما في ظل العدد الكبير للشاحنات وقدم عمرها التشغيلي مع التوجه العالمي نحو النقل السككي وبالتالي انخفاض فرص الشاحنات في الحصول على العمل.
ودعا المساعيد الحكومة إلى إيجاد حلول لأصحاب الملكيات الفردية الذين لا يندرجون ضمن شركات، مؤكدا أهمية أن يكون قطاع نقل الشاحنات رشيقا وحديثا وفعالا ليكون منافسا في المنطقة.
كما دعا إلى تقديم حوافز جمركية وضريبية للشركات أو من يندمج في شركات ممن يرغب بتحديث العمر التشغيلي ليصبح القطاع منافسا إقليميا وتقل كلفة الشحن وتتحسن الخدمة.
وشدد على ضرورة ألا تتعامل الحكومة مع الملكيات الفردية عاطفيا، فهذا قطاع مهم اقتصاديا وقِدم الأسطول ينعكس على البيئة وسلامة المرور، "يجب إنهاء المشكلة وعدم ترحيلها، فتنظيم القطاع يخدم الاقتصاد ويسهل تنظيمه والتعامل معه".
من جانبها اعتبرت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب أن التوصيات التي وردت في مسودة الخطة "قديمة جديدة" وهي تحديث أسطول الشحن المتقادم وعمره التشغيلي يزيد على 19 عاما.
وقالت شبيب "زيادة أعداد الشحنات وارتفاع العمر التشغيلي للأسطول تتحمل مسؤوليته وزارة النقل وهيئة النقل البري" مشيرة إلى أننا كنا نعتبر العام 2014، كان حينها عددها نحو 15 ألف شاحنة، أنه عدد كبير يفيض عن حاجتنا ليصل عددها حسب بيانات الهيئة الحديثة إلى أكثر من 22 ألف شاحنة في ظل إغلاقات عديدة في المنطقة العربية حسب ما تقوله الوزارة.
ودعت شبيب إلى تحديث البيانات الواردة في مسودة الخطة حول أعداد الشاحنات والعمر التشغيلي لها وفق الأرقام الحديثة المتوفرة لدى هيئة النقل البري.
وأشارت إلى أن معدل عمر أسطول الشحن حسب آخر إحصائيات الهيئة يبلغ 19.2 سنة وعدد المقطورات نحو 22 ألفا، وعدد الرؤوس القاطرة يزيد على 21 ألفا، حسب إحصائيات الربع الثاني للعام الحالي.
وبخصوص ما ورد في مسودة الخطة حول الموانئ البرية ومنها، ميناء الماضونة والذي انتهت تقريبا عملية تجهيز البنية التحتية فيه، أشارت شبيب إلى دراسة أجريت بتمويل من الاتحاد الأوروبي عام 2013 تحدثت عن ميناء بري في الماضونة وآخر في المفرق مع صعوبة وعدم جدوى إنشاء ميناء في معان إلا أنه تم هدر جهود ووقت في معان ليقال بعد ذلك إن الميناء غير مجد.
وأشارت إلى الحديث عن مشروع ربط سككي بين العقبة وموانئ برية بدل اللجوء إلى ساحة 4 والتي تبعد عن الميناء 14 كم في ظل صغر مساحة ميناء العقبة إلا أنه وللأسف هناك ترهل في الحديث عنه السكك الحديد" والموانئ البرية إن لم ترتبط بالسكك لا جدوى منها وتزيد كلف النقل".
وبينت أن ميناء العقبة صغير وبحاجة إلى أماكن أخرى من لوجستيات وأماكن تخزين وتصنيع وإعادة تصنيع للحصول على ميزة إضافية للأردن مؤكدة أهمية ربط الموانئ البرية بأماكن تواجد الصناعات.
وأشارت إلى أهمية وجود ساحات منظمة لوقوف الشاحنات وتجهيزها بالمرافق إذ إن الدراسات الصادرة عن الوزارة تبين أن نحو 78 % من أسطول الشاحنات لا ساحات وقوف لها ولا تشديد في إجراءات الترخيص والفحص على الشاحنات ولا فحص السلامة العامة على الطرق والالتزام بصيانة الشاحنات ما يزيد من نسبة الحوادث خصوصا على طريقي البحر الميت والصحراوي بسبب قدم الشاحنات.
وتطرقت شبيب إلى أن قطاع النقل من اكثر القطاعات مساهمة في انبعاثات الغازات وعلى رأسه الشاحنات وقالت "علينا أن نأخذ هذا بعين الاعتبار ما يتطلب تحديث الأسطول".
وأشارت إلى أن الحوافز الجمركية والضريبية لاستبدال الرؤوس القاطرة بموديلات أحدث والانتقال من الملكية الفردية الى شركات كانت قبل 10 سنوات تشترط أن تضم الشركة للحصول على الحوافز 30 شاحنة تتحول من الملكية الفردية إلى شركات انخفضت أخيرا إلى 5 شاحنات وفي العطاءات يتم مناقشة حصة الشركات وحصة الأفراد" وهذا تعزيز للملكية الفردية وحتى نحفز على الاندماج من الضروري ربط الحوافز بالاندماج ما يسهل التنظيم والتحديث".
وأشارت إلى أن الأردن شرع في محاولات للانضمام الى الاتفاقيات الدولية لنقل المواد الخطرة والمواد القابلة للتلف لأثرها على البيئة والاتفاقيات المتعلقة بتنظيم أوقات العمل للشاحنات لزيادة تنافسية القطاع خارج الأردن إلا أن الانضام لهذه الاتفاقيات لم يستكمل للأسف.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي أن قطاع النقل يلعب دورا مهما وبارزا في الاقتصاد الأردني، ويشمل هذا القطاع النقل البري والبحري والجوي، ويساهم في الناتج المحلي الإجمالي ضمن قطاع الخدمات وتوفير فرص العمل والتخفيف من أعداد العاطلين عن العمل.
وبين الرفاتي أن قطاع النقل بمقوماته وميزة الأمن والاستقرار وسط محيط ملتهب تجعل من تطويره أهمية قصوى ليحظى باهتمام حكومي بتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية للقطاع وإزالة المعوقات التي تعترضه بالتنسيق والتعاون مع المستثمرين في القطاع وزيادة حجم الاستثمارات فيه وتطويره ضمن رؤية التحديث الاقتصادي الذي يعتبر أحد ركائزها.
وأكد أنه لتعزيز الجهود المبذولة وتحفيز الاستثمارات وتعظيم عوائد النقل، تبرز ضرورة تطوير البنية التحتية وتحسين وتوسيع شبكة الطرق وتطوير وسائل النقل البري واعتماد طرق تمويل غير تقليدية في إنشاء وتطوير منظومة النقل حيث الفرص الاستثمارية المعلن عنها في رؤية التحديث الاقتصادي تتطلب التمويل لتحقيق المستهدفات الخاصة بالنمو والتوظيف، والتنسيق المستمر مع الدول المجاورة لتذليل العقبات أو التأخيرات التي تعترض مرور شاحنات البضائع الأردنية سواء إلى أراضيها أو المارة من خلالها إلى دول أخرى والتأهيل المستمر للعاملين في القطاع وحث وتسريع إجراءات الاستبدال والتجديد والتحديث للشاحنات التي انتهى عمرها التشغيلي بما يتوافق مع القرارات الحكومية النافذة لا سيما أن بعض الدول تفرض قيودا على العمر التشغيلي للشاحنات الأردنية العابرة لأراضيها.
وأكد الرفاتي أن قطاع النقل يحتاج الى رؤية واضحة للنهوض به ومعالجة مشاكله المزمنة والتشغيل والصيانة بفعالية وكفاءة والتشجيع على استخدام وسائط النقل العام بعد تطويرها للتخفيف من الازدحامات المرورية وتقليل فاتورة الطاقة والحفاظ على البيئة والتقليل من التلوث والحفاظ على الطبيعة والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والأقل كلفة من الوقود الأحفوري والتقليل من المخاطر التي يتحملها القطاع وتوزيعها، وتحديد المشاريع الاستثمارية وجدواها وموقعها الجغرافي والمناطق التي سوف تخدمها وأهدافها المتوقع تحقيقها وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة فيها تفعيلا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يخدم مثل هذه المشاريع حيث محدودية الموارد المالية المرصودة في الموازنة تفرض مشاريع الشراكة بين القطاعين وتشجيع البنوك على توفير التمويل لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في القطاع.
وحددت مسودة الخطة الإستراتيجية لقطاع النقل (2023-2027) تحديات مجال نقل البضائع في تضخم أسطول شاحنات نقل البضائع الأردنية (19918 رأس قاطر)، وارتفاع متوسط العمر التشغيلي للرؤوس القاطرة (18.01 سنة) وازدياد ملكية الأفراد (78.9 %) مقارنة مع ملكية الشركات، فضلا عن عدم الالتزام بالحمولات المحورية وأثرها على شبكة الطرق خصوصًا الطريق الصحراوي الذي تمر خلاله أكثر من 7500 شاحنة سنويًّا.
وأوصت مسودة الخطة التي حصلت "الغد" على نسخة منها بحلول مقترحة تتضمن مراجعة اللوائح المتعلقة بالسلامة والانبعاثات بهدف استخدامها لتقليل حجم أسطول الشاحنات وفي نفس الوقت زيادة السلامة للشاحنات وتقليل الانبعاثات الناجمة منها.
كما أوصت بمراجعة الخطط الحالية لملكية المركبات، وبوضع تدابير واقتراح مبادرات لاستبدال الشاحنات القديمة بشاحنات حديثة تتوافق مع معايير الانبعاثات الناجمة عن الشاحنات ومبادئ السلامة العامة وبما يضمن تقليل الملكية الفردية للشاحنات.
واقترحت استكمال الخطط لإنشاء الموانئ البرية والمراكز اللوجستية بما في ذلك وضع خطط التمويل، وإجراء الدراسات لمراجعة انبعاثات المركبات ولوائح السلامة للمركبات، وإجراء دراسة لتقليل الملكية الفردية على أن تشمل الدراسة الملاك الأفراد الذين قد يغيرون نطاق عملهم.
كما اقترحت إعداد وثائق العطاءات لإنشاء الموانئ البرية والمراكز اللوجستية (على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص). والتشاور واتخاذ قرار بشأن الإعفاءات الضريبية الجديدة لواردات الشاحنات.

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